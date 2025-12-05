Kỷ lục 20 sông xuất hiện lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử trong năm 2025

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết chưa có năm nào ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử nhiều như năm 2025. Biển Đông lập kỷ lục năm có nhiều bão, áp thấp nhiệt đới nhất trong 64 năm qua và nhiều khả năng sẽ có bão số 16 trong những ngày tới.

Lũ sông Cầu tại Thái Nguyên trong đợt lũ lịch sử tháng 10 gây ngập lụt nhiều khu dân cư tại xã Phú Bình ẢNH: PHAN HẬU

Mưa lớn do ảnh hưởng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh khiến tình hình lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, với mực nước đỉnh lũ trên các sông vượt mốc lịch sử ở cả Bắc bộ, Trung bộ, cao nguyên Trung bộ, hạ lưu sông Cửu Long.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử xuất hiện trong năm 2025 trên 20 con sông: sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Ninh), sông Chung (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Lô (Tuyên Quang), sông Ngòi Hút, Ngòi Thia (Lào Cai).

Ở miền Trung, lũ lịch sử, lũ đặc biệt lớn xuất hiện trên thượng lưu sông Mã và sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Bồ (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Lũy (Lâm Đồng).

Ở các tỉnh Nam bộ, lũ đặc biệt lớn đã xuất hiện ở hạ lưu sông Tiền (Vĩnh Long, Đồng Tháp), hạ lưu sông Hậu (An Giang, Cần Thơ).

Đặc biệt nghiêm trọng là trận lũ lụt lịch sử tại Phú Yên cũ (nay là khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk) trong tháng 11 vừa qua, là một phần của đợt thiên tai lớn tại miền Trung và Tây nguyên đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1993 trên lưu vực sông Ba.

Kỷ lục 20 sông xuất hiện lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử trong năm 2025

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4.12, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, cập nhật đến đầu tháng 12, thiên tai trên cả nước gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến nay, cả nước có 419 người chết và mất tích; tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 97.000 tỉ đồng.

Dự báo bão số 16 gây mưa lớn từ Huế đến Khánh Hòa

Cũng theo ông Hoàng Đức Cường, năm 2025 đã thiết lập những kỷ lục đáng lo ngại về cường độ và số lượng xoáy thuận nhiệt đới. Trên Đại Tây Dương đã ghi nhận 10 cơn bão lớn (cấp 3 trở lên), vượt qua các kỷ lục trước đó.

Đặc biệt, hiện tượng bão tăng cường độ nhanh chóng đã trở nên phổ biến, siêu bão "Phượng Hoàng" ở tây bắc Thái Bình Dương (tháng 9) đã tăng từ cấp 1 lên cấp 5 (sức gió trên 250 km/giờ chỉ trong vòng 24 giờ.

Đến thời điểm này, Biển Đông ghi nhận kỷ lục xuất hiện các cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Thống kê đến hết tháng 11, Biển Đông có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới và trở thành năm có số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi có số liệu quan trắc (năm 1961) đến nay.

Cũng theo ông Hoàng Đức Cường, mùa bão năm 2025 vẫn chưa kết thúc. Hiện nay, vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc. Dự báo khoảng ngày 6 - 7.12, áp thấp nhiệt đới này đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, sẽ là cơn bão số 16 năm 2025.

Nếu mạnh lên thành bão, cơn bão này có tên quốc tế là bão Nokaen (bão Chim én), có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung và Nam Trung bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to từ Huế đến Khánh Hòa.