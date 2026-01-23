Kỷ lục 322 bàn thắng, 8 đội không lọt lưới, vào sân 2 giây đã ghi bàn

322 bàn thắng, nhiều đội sạch lưới, cầu thủ vào sân chưa đầy 2 giây ghi bàn

Chưa bao giờ vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lại hấp dẫn đến như vậy ở mùa thứ tư này. 59 đội tranh tài vòng loại ở 4 khu vực đã mang lại rất nhiều trận đấu hay, hào hứng và đầy cảm xúc. Hầu hết các đội đều thi đấu tận tình, nỗ lực đến giờ chót, kể cả khi không còn hy vọng vẫn chiến đấu với tinh thần không từ bỏ, mang lại nhiều kịch tính và thú vị.

Nhiều đội bóng sau khi kết thúc các trận vòng loại khu vực mình dù không thể đi tiếp, vẫn cho biết được tham dự giải đấu lần này thực sự là một cơ hội trải nghiệm quá tốt, được sống trong bầu không khí tranh đua sôi nổi, với tính chuyên môn cao và cách điều hành chuyên nghiệp, chỉn chu từ Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tất cả cùng khẳng định qua giải biết được mình đang đứng ở đâu, còn thiếu gì để quyết tâm đầu tư và nhất định sẽ chơi tiếp năm sau vì không muốn bỏ lỡ cơ hội ở sân chơi hấp dẫn này. Đó chính là tinh thần, khí thế của sinh viên, của bóng đá học đường, tạo nên nhiều lan tỏa tốt đẹp những giá trị mà giải đấu mang lại.

Trận chung kết khu vực Tây Nam bộ giữa Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Trà Vinh ẢNH: KHẢ HÒA

Hiện tại giải đấu đã xong vòng loại ở 3 khu vực phía bắc, Duyên hải miền Trung và Tây Nam bộ cũng như vòng đấu nhóm khu vực TP.HCM. Tổng số đã có 88/94 trận đã thi đấu, chỉ còn 6 trận play-off diễn ra từ ngày 25 đến 27.1 tới là kết thúc toàn bộ vòng loại. Đến giờ cũng đã xác định 6 đội chính thức có mặt ở vòng chung kết là Trường ĐH Thủy Lợi, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa (đội đương kim vô địch) ở khu vực phía bắc, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (đội đương kim á quân) ở khu vực Duyên hải miền Trung, Trường ĐH Đồng Tháp ở khu vực Tây Nam bộ và đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. Còn lại 6 cái tên sẽ được xác định qua 6 trận play-off giữa 12 đội bóng sẽ tranh trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trận đấu gay cấn trên sân Tao Đàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Bất ngờ thú vị nhất ở giải Thanh Niên sinh viên là nhiều đội bóng được đánh giá cao đã bị loại. Đó là ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (trước đây là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM). Đây cũng chính là 3 đội vừa giành thứ hạng cao ở giải sinh viên toàn quốc của Bộ Giáo dục Đào tạo. Kế tiếp là các đội cũng đầy tham vọng và có bề dày khác cũng phải dừng bước như Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Cần Thơ là những đội từng lọt vào vòng chung kết giải Thanh Niên sinh viên những năm trước. Rất có thể sẽ có thêm vài cái tên nổi bật khác sẽ "rớt" ở các trận play-off máu lửa tại khu vực TP.HCM, cho thấy một mùa giải vô cùng nóng bỏng và khốc liệt.

Những trận đấu vô cùng gay cấn, quyết liệt ẢNH: KHẢ HÒA

Sau 88 trận đã đấu đã có tổng cộng 322 bàn thắng, trung bình 3, 66 bàn/trận, riêng khu vực TP.HCM có 35 đội bóng thì đã có 197 bàn thắng, chiếm gần 2/3 tổng số bàn thắng. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất thật bất ngờ khi lại là đội không thể đi tiếp: Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội với 17 bàn, và đội bóng thủ đô cũng là đội ghi nhiều bàn nhất trong một trận đấu với tỷ số kinh hoàng 11/1 trước Học viện Ngân hàng. Cách biệt 10 bàn cũng là con số mà Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tạo ra khi "dội mưa gôn" 10/0 vào lưới đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM. Những trận có tỷ số cao khác là 8-1 và 7-0 như Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại thắng ĐH Quốc tế Miền Đông, Trường ĐH Lạc Hồng thắng Trường ĐH Quản lý và Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM và Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân cùng thắng Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Ngân hàng thắng Học viện Hàng không Việt Nam.

Có 6 đội bóng đã giữ sạch lưới suốt vòng loại gồm các đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM (cùng ghi 15 bàn), Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (cùng ghi 13 bàn), Trường ĐH Thủy Lợi và Trường ĐH Đồng Tháp. Bất ngờ nhất là trong 2 đội xếp thứ nhì vào tranh play-off có một đội gia nhập vào tốp các đội ghi nhiều bàn thắng nhất, đó là đội Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại của HLV Trần Ngọc Nhớ với 12 bàn.

Trần Đức Hoan ghi 5 bàn trong một trận cho đội Trường ĐH Thủy Lợi ẢNH: ĐỨC MINH

Một kỷ lục thú vị là có một cầu thủ ghi 5 bàn trong một trận. Đó là Trần Đức Hoan của ĐH Thủy Lợi ghi cả 5 bàn trong chiến thắng 5 sao trước đội ĐH Pheinekaa. Anh cũng là người ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại ghi thêm cú đúp trong trận thắng Trường ĐH Đại Nam, nâng tổng số lên 7 bàn. Có rất nhiều cầu thủ ghi 4 bàn trong một trận như Vũ Việt Hoàng (Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội), Nguyễn Phú Hồng Phúc (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai), Lương Duy Bảo (Trường ĐH Văn Hiến), Nguyễn Văn Đức (Trường ĐH Lạc Hồng).

Một kỷ lục khác rất ngoạn mục khi cầu thủ vừa được thay vào sân chưa đầy 2 giây đã ghi bàn. Đó là Nguyễn Phạm Đăng Khoa của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vừa vào thay đồng đội giơ chân chạm bóng đã làm tung lưới đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM.

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỷ lục khác đây là giải mà trọng tài nữ tham gia rất đông, tổng cộng 10 người ở các khu vực. Nếu phía bắc có những trọng tài FIFA và trợ lý hàng đầu như Bùi Thu Trang, Hà Thị Phượng, đến Duyên hải miền Trung có Trần Thị Cẩm Vân, nhất là TP.HCM có trọng tài FIFA Lê Thị Ly, Nguyễn Thị Tiên và các trợ lý như Đặng Thị Siêm, Nguyễn Thị Như Thành, Bùi Thị Hương Thảo, Nguyễn Thị Hằng Nga và đặc biệt có cả giám sát trọng tài nữ Mai Hoàng Trang. Chính những bóng hồng này bằng sự tận tụy và nỗ lực của mình đã làm xanh tươi sân cỏ và góp phần mang đến những trận đấu được điều hành công bằng, chính xác, góp phần vào thành công lớn cho vòng loại.

Các trọng tài Bùi Thu Trang, Hà Thị Phượng ẢNH: ĐỨc MINH

Trọng tài FIFA Lê Thị Ly ẢNH: ĐỘC LẬP

Trọng tài Nguyễn Thị Tiên ẢNH: NHẬT THỊNH