Kỷ lục 36 đội tham dự giải bóng đá U.19 quốc gia 2024

Lần đầu tiên sau gần 30 năm từ khi giải U.19 quốc gia (trước đó là U.18) ra đời, số lượng đội đăng ký tham dự đã tăng kỷ lục là 36 đội. Con số đáng mừng này chứng tỏ, bóng đá trẻ nước nhà đang có sự tăng trưởng, không chỉ ở các CLB bóng đá chuyên nghiệp có tuyến trẻ mà ngay các đội trong hệ thống thi đấu ngoài chuyên nghiệp (hạng nhì, hạng ba), đặc biệt là các tỉnh thành có phong trào chưa mạnh trước đây cũng bắt đầu làm đào tạo trẻ một cách đồng bộ. Mặt khác cũng tiếp tục xuất hiện một số lò tư nhân làm phong phú thêm hệ thống thi đấu bóng đá U.19 lần này.



Bóng đá U.19 rất hào hứng và kịch tính Khả Hòa

Trong 36 đội đã đăng ký, 13/14 đội V-League có đội tham dự U.19, trừ Hải Phòng khi đào tạo trẻ nơi đây những năm qua chưa thực sự tốt. Có 8/11 đội hạng nhất tham dự U.19 trừ 3 đội bóng phía bắc là Phú Thọ, Hòa Bình, Phù Đổng Ninh Bình. Cũng dễ hiểu vì lực lượng của 3 đội bóng này đa phần đều là cầu thủ trẻ từ các nguồn khác, đào tạo trẻ chưa có nên ít nhất phải mất một thời gian khi đứng vững ở sân chơi hạng nhất, họ mới xây dựng được.

Có rất nhiều đội bóng U.19 của các tỉnh, thành đang có chân ở giải hạng nhì và hạng ba tham dự lần này. Nhất là các đội phía nam từ Quảng Ngãi, Kon Tum trở vào rất đông (chiếm 11/15 đội), chỉ có 4 đội phía bắc là PVF, Gama Vĩnh Phúc, Luxury Hạ Long và lò tư nhân Trung tâm TDTT Đào Hà.

Niềm vui của U.19 Thanh Hóa Khả Hòa

Danh sách cụ thể 36 đội tham dự như sau: Thể Công - Viettel, Hà Nội, Công an Hà Nội, Thép xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, PVF - CAND, PVF, Luxury Hạ Long, Gama Vĩnh Phúc, Trung tâm TDTT Đào Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, HAGL, Kon Tum, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Becamex Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang.

Niềm vui của U.19 Sông Lam Nghệ An Khả Hòa

Căn cứ vào số lượng thực tế 36 đội bóng này, VFF sẽ chia làm 7 bảng đấu, dự kiến trong đó có 6 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt từ ngày 7.1 đến 29.1.2024 để chọn ra 7 đội đầu bảng cùng 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Trường hợp có đội bóng địa phương đăng cai VCK nằm ngoài danh sách này thì nghiễm nhiên đội bóng đó có 1 suất dự VCK. Khi đó chỉ có 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất dự VCK.

Tranh chấp quyết liệt giữa các cầu thủ U.19 Khả Hòa

Hiện tại VFF đang xúc tiến các phương án đăng cai vòng loại tại những địa điểm quen thuộc.

VCK dự kiến diễn ra từ 21.2 đến 5.3.2024. VFF và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cũng đang khẩn trương làm việc với địa phương đăng cai VCK trên cơ sở đảm bảo chuyên môn cho 12 đội về tham dự.

Niềm vui sau khi ghi bàn của U.19 Đà Nẵng Khả Hòa

Giải U.19 năm 2024 sẽ dành cho các cầu thủ trẻ sinh từ 2005 đến 2008 và chắc chắn sẽ có rất nhiều gương mặt từng thi đấu cho các đội tuyển U.17, U.20 quốc gia hoặc nổi lên trong thời gian qua có mặt như Thái Bá Đạt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Gia Bảo, Phùng Quang Tú, Lê Thắng Long (PVF - CAND); Lê Đình Long Vũ, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh (SLNA); Nguyễn Công Phương, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Hữu Tuấn (Thể Công - Viettel); Lê Văn Quang Duyệt, Trần Văn Vẫn (Hà Nội), Môi Sê, Hoàng Minh Tiến, Nguyễn Minh Tâm (Kon Tum); Mai Quốc Tú (Đà Nẵng)... hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Khán giả xem U.19 rất đông ở Tây Ninh Khả Hòa

Sau khi công bố điều lệ chính thức, dự kiến 7 bảng vòng loại với tên đội cụ thể sẽ được xác định trước ngày 15.12 để các đội kịp di chuyển về địa điểm tập kết chuẩn bị cho cuộc tranh tài vòng loại với ít nhất 8 đến 10 trận đấu cho mỗi đội vào trước tết âm lịch. Ở giải U.19 năm rồi tranh VCK tại Tây Ninh đội Đông Á Thanh Hóa lần đầu tiên sau 26 năm (từ 1997) đã đoạt chức vô địch sau khi thắng SLNA ở trận chung kết, đồng hạng ba là Đà Nẵng và Hà Nội.