Kỷ lục chế biến sen và nông sản: Lan tỏa ẩm thực chay ra thế giới

Đại Thắng
Đại Thắng
04/11/2025 08:42 GMT+7

Ngày 3.11 tại Công viên Bình Phú (TP.HCM), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã thẩm định, công bố, trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA) và siêu thị Mena Gourmet.

Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Lễ hội Ẩm thực chay TP.HCM 2025, nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt, hướng tới lối sống xanh, lành mạnh và hạnh phúc.

- Ảnh 1.

Kỷ lục này dành cho “Sự kiện chế biến và quảng diễn các món chay từ sen và nông sản với số lượng nhiều nhất tại Việt Nam”

Kỷ lục xác lập với bàn tay của gần 100 nghệ nhân, đầu bếp khắp các tỉnh, thành của FBA tham gia, tạo thành hơn 200 món chay phong phú, vừa tinh tế trong hương vị, vừa đậm đà bản sắc vùng miền.

- Ảnh 2.

Trong đó, Mena Gourmet đã cung cấp các nguyên liệu chất lượng cao, như sen hồng Đồng Tháp, rau củ hữu cơ miền Tây, gạo lứt, đậu hạt

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc vận hành Mena Gourmet, cho biết chất lượng nguyên liệu là linh hồn của món ăn. Việc cung cấp những nông sản và thực phẩm thuần chay cao cấp, đạt chuẩn quốc tế chính là cam kết của chúng tôi trong việc góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

"Mỗi món ăn là một thông điệp xanh, sạch, lành. Kỷ lục này là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần sáng tạo không giới hạn của người Việt trong hành trình lan tỏa văn hóa ẩm thực chay ra thế giới", ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch FBA cho biết thêm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
