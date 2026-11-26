Tiếp bước cha anh

Trước anh linh của các thủ lĩnh và những người đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh viên Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), đại diện hơn 1 triệu thanh niên tỉnh Thanh Hóa khẳng định thế hệ trẻ ngày nay chỉ tự hào về tinh thần anh dũng hy sinh, bảo vệ Tổ quốc thôi thì chưa đủ, mà phải tiếp tục biến niềm tự hào đó thành ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn.

Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh viên Trường ĐH Hồng Đức, đại diện thế hệ trẻ Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình ẢNH: LÊ HỢI

Lời khẳng định đó được sinh viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc chia sẻ trong lễ kỷ niệm 140 năm cuộc khởi nghĩa Ba Đình do tỉnh Thanh Hóa tổ chức sáng 26.11, tại khu di tích lịch sử Ba Đình (xã Ba Đình, Thanh Hóa).

Ánh Ngọc chia sẻ: "Thế hệ trẻ chúng tôi hiểu rằng lòng yêu nước trong thời bình không chỉ được thể hiện bằng tình cảm, niềm tự hào mà phải được cụ thể hóa bằng hành động. Đó là không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học, công nghệ, là ý chí dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, là trách nhiệm với cộng đồng".

Kiên cường bảo vệ Tổ quốc

Theo tài liệu lịch sử, tháng 11.1885, thực dân Pháp đưa quân đánh chiếm tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm này, nhất là sau khi vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương (13.7.1885), phong trào kháng Pháp tại Thanh Hóa phát triển rất mạnh dưới sự lãnh đạo của các thân sĩ, quan lại thuộc phe chủ chiến. Cuối năm 1885, các thủ lĩnh khởi nghĩa ở Thanh Hóa gồm Trần Xuân Soạn, Tống Duy Tân, Cầm Bá Thước, Hà Văn Mao… họp bàn phương cách mở rộng địa bàn, xây dựng lực lượng chống Pháp và lựa chọn vị trí xây dựng căn cứ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ kỷ niệm ẢNH: LÊ HỢI

Tháng 2.1886, căn cứ Ba Đình được xây dựng trên địa bàn 3 làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh và Mỹ Khê, thuộc huyện Nga Sơn xưa (nay thuộc xã Ba Đình). Khu vực trung tâm căn cứ là vùng đồng chiêm trũng. Căn cứ sau đó được xây dựng với hệ thống lũy tre, hào sâu, bãi chông, thành đất và các công sự liên hoàn.

Từ căn cứ Ba Đình, nghĩa quân liên tục tổ chức phục kích, chặn đánh các toán quân tuần tiễu và đoàn vận tải bắc - nam của địch, gây cho quân Pháp nhiều tổn thất.

Cuối năm 1886, Pháp huy động hơn 500 quân tấn công căn cứ Ba Đình nhưng thất bại. Tiếp đó, quân Pháp tăng cường thêm lực lượng lên gần 2.500 quân rồi lên khoảng 3.500 quân cùng hỏa lực mạnh để tấn công Ba Đình.

Trong đợt tấn công thứ 5, ngày 20.1.1887, quân Pháp dùng vòi phun dầu đốt cháy lũy tre, điều đại bác bắn phá dồn dập để bộ binh tiến sát căn cứ. Trước thế giặc quá mạnh, đêm 20, rạng sáng 21.1.1887, Phạm Bành, Đinh Công Tráng cùng các chỉ huy khác rút lui lên căn cứ Mã Cao. Quân Pháp chiếm được Ba Đình, triệt hạ 3 làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mỹ Khê.

Trong nỗ lực cuối cùng, Đinh Công Tráng cùng một nhóm nghĩa quân vào Nghệ An tiếp tục gây dựng lại phong trào kháng Pháp. Đến ngày 5.10.1887, trong trận đánh tại huyện Đô Lương cũ (Nghệ An), thủ lĩnh Đinh Công Tráng hy sinh, cuộc khởi nghĩa Ba Đình kết thúc.

Ông Trịnh Văn Đắc (mặc áo màu xanh bên phải) kể với phóng viên Báo Thanh Niên về cuộc khởi nghĩa Ba Đình ẢNH: MINH HẢI

Vì sao chọn Ba Đình làm căn cứ?

Nhân dịp kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình, phóng viên Thanh Niên đã tìm hiểu thêm về lý do vì sao các thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa lựa chọn Ba Đình làm căn cứ.

Ông Trịnh Văn Đắc (86 tuổi, sĩ quan quân đội về hưu), người sinh ra và lớn lên ngay cạnh khu vực là căn cứ Ba Đình xưa, có nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa, cho hay: "Vì Ba Đình là đồng chiêm trũng, như một ốc đảo, xung quanh là lũy tre, mà chỉ có 3 con đường độc đạo đi vào Ba Đình. Địa điểm này gần tuyến đường huyết mạch bắc nam, rất thuận lợi cho việc đánh chặn các đường tiếp tế của quân địch từ Thanh Hóa ra Bắc Kỳ hoặc từ Bắc Kỳ vào Thanh Hóa. Từ những lợi thế đó nên thủ lĩnh Trần Xuân Soạn mới quyết định lựa chọn Ba Đình xây dựng căn cứ".

Khu vực căn cứ Ba Đình ẢNH: MINH HẢI

Cũng theo ông Đắc, Ba Đình là 3 ngôi làng nằm giữa vùng đồng chiêm trũng được hình thành ở khoảng giữa của lạch Càn và lạch Sung, biệt lập với các thôn làng khác, được bao bọc bởi những lũy tre như tường thành, nên có thế phòng thủ rất tốt. Việc huy động lực lượng, lương thực, thực phẩm cũng rất thuận lợi.

Khởi nghĩa Ba Đình dù diễn ra trong thời gian ngắn (1886 - 1887), nhưng đã trở thành một biểu tượng của lòng yêu nước, không khuất phục ngoại bang của người Việt.