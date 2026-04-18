Kỹ sư AI được săn đón nhất hiện nay

Thụy Miên
18/04/2026 06:00 GMT+7

Trong lúc sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) làm dấy lên nỗi lo sợ rằng con người sẽ mất việc hàng loạt trước công nghệ, trang LinkedIn, mạng xã hội tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và việc làm, cũng đồng thời phát hiện sự ra đời của những công việc mới

. Đài CBS News hôm qua dẫn một báo cáo của LinkedIn đã xác định được việc làm đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thế hệ lao động trẻ: đó là kỹ sư AI.

Theo số liệu của LinkedIn, kỹ sư AI là việc làm tăng trưởng nhanh nhất ở người trẻ tuổi trong 2 năm liên tiếp. Phạm vi trách nhiệm của công việc này khá rộng, nhưng nhìn chung bao gồm việc xây dựng và vận hành các sản phẩm AI, đồng thời tích hợp những sản phẩm này vào quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Kory Kantenga, Trưởng bộ phận kinh tế khu vực châu Mỹ của LinkedIn, giải thích rằng kỹ sư AI được yêu cầu xây dựng những mô hình và thuật toán có thể đưa ra quyết định, suy luận hoặc nhận diện những khuôn mẫu nhất định, từ đó xây dựng năng lực đánh giá và cập nhật những mô hình này một cách phù hợp.

Kỹ sư AI được săn đón nhất hiện nay - Ảnh 1.

Một quảng cáo về kỷ nguyên của công việc AI tại một trạm tàu điện ngầm của London (Anh) vào tháng 6.2025

ẢNH: REUTERS

Để rút ra kết luận trên, LinkedIn tiến hành phân tích hàng triệu hồ sơ người dùng để tìm ra số liệu chính xác về lượng lao động mới được tuyển dụng trong 3 năm qua, cùng vị trí việc làm mà họ đảm nhiệm. Kết quả cho thấy các công ty đang tăng cường lùng sục các nhân tài trong mảng AI, theo ông Kantenga. Cụ thể, từ năm 2023 - 2025, LinkedIn ghi nhận 639.000 bài đăng tuyển dụng về AI ở Mỹ, trong số này có đến 75.000 mục cần kỹ sư AI.

Không ngạc nhiên khi ngành công nghệ hiện tuyển dụng nhiều kỹ sư AI nhất, kế đến là lĩnh vực dịch vụ tài chính. Nhiều ngành khác cũng đăng tuyển vị trí này, trong đó có thể kể đến các nhà thầu quân sự, trường đại học và công ty tư vấn. Theo mô tả tuyển dụng đăng trên LinkedIn, các doanh nghiệp xem kỹ sư AI là cơ hội để "giải quyết bài toán kinh doanh", "nâng cao hiệu quả" và "loại bỏ các công việc thủ công và lặp lại".

Cũng theo LinkedIn, nhóm lao động trẻ ở Mỹ (từ 20 - 24 tuổi) đối mặt tỷ lệ thất nghiệp cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi này là 6,4% so với mức trung bình là 4,3% trên toàn nước Mỹ vào tháng 3. Dù đây là xu hướng khá phổ biến đối với những lao động mới vào nghề, một số dấu hiệu cho thấy không ít doanh nghiệp chọn AI thay vì tuyển lao động trẻ mới ra trường và có ít kinh nghiệm.

Đài CBS dẫn nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy sau khi ChatGPT ra mắt năm 2022, những việc làm mang tính chất lặp lại và có hệ thống, vận hành theo khuôn khổ nhất định đã giảm 13% so với trước đó. Nhiều người trẻ giờ đây cho biết họ phải nộp hàng trăm hồ sơ mới có thể tìm được việc làm. Vì thế, ông Kantenga khuyên các lao động trẻ nên có hiểu biết nhất định về AI nếu muốn gia nhập thị trường lao động hiện nay.

