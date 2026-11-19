Ngày 19.11, UBND xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 11 thôn trên địa bàn.

Anh Vũ Quang Huy được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đồng Tỉnh ẢNH: UBND XÃ NGHĨA TRỤ

Theo kết quả bầu cử, cả 11 trưởng thôn đều trúng cử với tỷ lệ phiếu từ 91 - 99%. Đáng chú ý, các nhân sự được lựa chọn đều còn khá trẻ, từ 24 - 43 tuổi, có trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học. Trong đó, có 5 trưởng thôn sinh từ năm 1990 trở lại đây. Người trẻ tuổi nhất là anh Vũ Quang Huy (24 tuổi), trúng cử Trưởng thôn Đồng Tỉnh.

Kỹ sư trẻ nghỉ việc ở doanh nghiệp, về làm trưởng thôn

Trao đổi với Thanh Niên, anh Vũ Quang Huy cho biết đã tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Ngay sau khi ra trường, anh tìm được việc làm tại một tập đoàn lớn ở địa phương.

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trước, anh Huy quyết định nghỉ việc để dành thời gian cân bằng giữa phát triển kinh tế cá nhân và tham gia công tác chính trị - xã hội tại thôn Đồng Tỉnh.

Ngày 15.11, anh được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ phiếu đạt 99,33%.

Chia sẻ về việc được bà con tin tưởng dù tuổi đời còn khá trẻ, anh Huy cho biết những năm qua anh thường xuyên sinh hoạt tại địa phương, tham gia các hoạt động của các hội, đoàn thể như nông dân, phụ nữ, thanh niên và hỗ trợ người dân khi cần.

"Bây giờ được người dân tín nhiệm, tôi rất vinh dự và tự hào. Biết là công việc sẽ rất bận rộn nên tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để phát triển kinh tế và công việc của thôn, làm sao để gần gũi và hỗ trợ người dân một cách tốt nhất", anh Huy chia sẻ.

Thôn Đồng Tỉnh hiện có 751 hộ gia đình với hơn 2.000 nhân khẩu. Theo vị trưởng thôn trẻ, địa bàn rộng, dân số đông là những thử thách ban đầu khi tiếp nhận công việc. Ngay sau khi trúng cử, anh bắt tay rà soát nhân khẩu, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày hội làng sắp tới.

Anh Huy cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân còn thiếu kinh nghiệm xử lý công việc so với những người đi trước. Tuy nhiên, anh cho rằng, sức trẻ, kiến thức chuyên môn và tinh thần nhiệt huyết sẽ là những lợi thế để từng bước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Mục tiêu lớn nhất của tôi là mang nhiệt huyết của tuổi trẻ vào công việc, giải quyết những vướng mắc của người dân, góp phần giúp đời sống bà con ngày càng phát triển", anh Huy bày tỏ.

Có trình độ, am hiểu địa bàn, tư duy nhanh nhạy

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trụ cho biết, việc lựa chọn trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành. Địa phương cũng xây dựng tiêu chí đối với trưởng thôn cao hơn yêu cầu chung của tỉnh Hưng Yên và Trung ương.

Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ trao quyết định cho 11 trưởng thôn ẢNH: UBND XÃ NGHĨA TRỤ

Theo vị lãnh đạo, việc có nhiều trưởng thôn trẻ, trình độ chuyên môn tốt xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi địa phương sáp nhập, giảm từ 27 thôn xuống còn 11 thôn. Quy mô địa bàn và dân số mỗi thôn đều tăng, trong khi nhiều nhiệm vụ mới phải triển khai theo chỉ đạo của tỉnh; địa phương cũng đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm.

Trong bối cảnh đó, trưởng thôn không chỉ là người trực tiếp đại diện cho cộng đồng dân cư mà còn có vai trò tổ chức, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ tại địa phương; đồng thời là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

"Với yêu cầu như vậy, trưởng thôn phải là người có trình độ nhất định, am hiểu địa bàn, có kiến thức về công nghệ thông tin, tư duy nhanh nhạy. Sức trẻ và sự nhiệt huyết cũng là những yếu tố cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ", vị lãnh đạo nói.

Vị này cho biết, sau hơn 4 tháng thực hiện sáp nhập thôn, các trưởng thôn lâm thời đã từng bước thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu công việc. Trong số 11 trưởng thôn vừa trúng cử, có 9/11 người tiếp tục được người dân tín nhiệm bầu lại.

Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ kỳ vọng đội ngũ trưởng thôn nhiệm kỳ mới sẽ có thêm những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động cộng đồng, phát triển kinh tế địa phương và xây dựng đời sống văn minh; qua đó bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho hệ thống chính trị ở cơ sở.