Kỹ thuật hiện đại trong trị bệnh cơ xương khớp

Ngày 8.11, Trường ĐH Cửu Long phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Xu hướng mới và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, phẫu thuật, điều trị bệnh cơ xương khớp".

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại hội thảo Ảnh: Nam Long

Phó giáo sư - tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực y học cơ xương khớp đang chứng kiến nhiều bước tiến vượt bậc - từ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phẫu thuật ít xâm lấn, đến các phương pháp điều trị phục hồi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học cá thể hóa. Những đổi mới này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mà còn mở ra hướng tiếp cận toàn diện, nhân văn và bền vững hơn cho người bệnh.

Hội thảo đã nhận được 112 bài viết của khoảng 120 tác giả là các nhà khoa học; lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các cơ sở y tế trên cả nước… Nội dung những bài viết xoay quanh các vấn đề: Ứng dụng kỹ thuật hình ảnh tiên tiến trong chẩn đoán bệnh cơ xương khớp; Kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn và các phương pháp can thiệp hiện đại; Xu hướng mới trong điều trị nội khoa và phục hồi chức năng; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong y học cơ xương khớp; Đào tạo nguồn nhân lực y tế trong lĩnh vực cơ xương khớp… Tại Hội thảo có 14 bài tham luận trực tiếp của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hội thảo cũng đã tạo cơ hội để trao đổi, kết nối tri thức giữa các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Gợi mở những kiến thức liên quan đến sức khỏe, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm từ thực tiễn công tác. Đồng thời cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp.