Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kỹ thuật hiện đại trong trị bệnh cơ xương khớp

Nam Long
Nam Long
08/11/2025 15:35 GMT+7

Trường ĐH Cửu Long phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, kinh nghiệm thực tiễn, và giải pháp sáng tạo trong chẩn đoán, điều trị, và chăm sóc bệnh nhân cơ xương khớp.

Ngày 8.11, Trường ĐH Cửu Long phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Xu hướng mới và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, phẫu thuật, điều trị bệnh cơ xương khớp".

Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp - Ảnh 1.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại hội thảo

Ảnh: Nam Long

 Phó giáo sư - tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực y học cơ xương khớp đang chứng kiến nhiều bước tiến vượt bậc - từ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phẫu thuật ít xâm lấn, đến các phương pháp điều trị phục hồi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học cá thể hóa. Những đổi mới này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mà còn mở ra hướng tiếp cận toàn diện, nhân văn và bền vững hơn cho người bệnh.

Hội thảo đã nhận được 112 bài viết của khoảng 120 tác giả là các nhà khoa học; lãnh đạo, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các cơ sở y tế trên cả nước… Nội dung những bài viết xoay quanh các vấn đề: Ứng dụng kỹ thuật hình ảnh tiên tiến trong chẩn đoán bệnh cơ xương khớp; Kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn và các phương pháp can thiệp hiện đại; Xu hướng mới trong điều trị nội khoa và phục hồi chức năng; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong y học cơ xương khớp; Đào tạo nguồn nhân lực y tế trong lĩnh vực cơ xương khớp… Tại Hội thảo có 14 bài tham luận trực tiếp của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

Hội thảo cũng đã tạo cơ hội để trao đổi, kết nối tri thức giữa các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Gợi mở những kiến thức liên quan đến sức khỏe, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm từ thực tiễn công tác. Đồng thời cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị bệnh cơ xương khớp.

Tin liên quan

Tỷ lệ người mắc bệnh cơ xương khớp đang gia tăng và trẻ hóa

Tỷ lệ người mắc bệnh cơ xương khớp đang gia tăng và trẻ hóa

Theo PGS-TS Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y dược học cổ truyền VN, Hà Nội), với bệnh cơ xương khớp, tỷ lệ người mắc ngày càng gia tăng và trẻ hóa.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh cơ xương khớp trường ĐH Cửu Long trí tuệ nhân tạo xương khớp phẫu thuật ít xâm lấn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận