Kỳ tích Côn Đảo tái lập điện sau phát hiện sự cố chỉ 30 giây đến 1 phút

Nhờ đó, khách hàng có điện lại ngay, còn ngành điện dễ dàng "phản ứng nhanh" trong mùa mưa bão.



Cách Vũng Tàu khoảng 185 km, TP.HCM khoảng 239 km và vùng gần nhất trên đất liền là xã Vĩnh Hải (Cần Thơ) tương đương 74 km theo đường biển, đặc khu Côn Đảo với xung quanh là biển, mỗi năm cứ đến vào mùa mưa bão lại lo công tác ứng phó, với nhiều diễn biến bất thường của thời tiết so với đất liền.

Ngày 18.9 trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Chí Thủy, Trưởng điện lực đặc khu Côn Đảo nói: "Mấy hôm nay đổi gió mùa nên trời nắng, biển êm dù trong đất liền có mưa rất to. Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi chủ quan và không lo lắng. Đội ngũ xử lý sự cố các ca kíp vẫn túc trực 24/24. Các tổ trực đều thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Công ty Điện lực Vũng Tàu khi lực lượng xung kích luôn sẵn sàng lúc có lệnh điều động".

Lưới điện thông minh tại Côn Đảo giúp phát hiện sự cố bằng phần mềm tự động Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đội ngũ phản ứng nhanh của Công ty Điện lực Vũng Tàu luôn sẵn sàng lên đường khi có sự cố Ảnh: QUỲNH TRÂN

Được biết, vào những ngày này đội tuyên truyền về ứng phó với lụt bão, sử dụng điện tiết kiệm và an toàn liên tục xuống nhà dân hướng dẫn cách chằng chống nhà cửa, nhanh chóng thay thế các đường dây cũ kỹ, đồng thời phối hợp cùng nhân viên EVNHCMC chặt mé cây xanh ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện, ra thông báo khi có bão đến là phải di dời. Do xa với đất liền, quá trình sơ cấp cứu, điều trị vô cùng khó khăn - nếu chẳng may gặp sự cố - nên người dân trên đặc khu vô cùng ý thức với công tác phòng chống mưa bão luôn ở mức cao nhất.

"Hiện điện lực đặc khu đang tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, mưa lớn, lũ quét, giông lốc ảnh hưởng đến cột đường dây, trạm điện, Nhà máy điện An Hội và có phương án xử lý kịp thời; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục; khẩn trương gia cố các điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở đất, ngập úng do các đợt mưa bão trước; khắc phục những tồn tại khiếm khuyết của lưới điện tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng", ông Nguyễn Chí Thủy chia sẻ thêm.

Đáng mừng là thời gian gần đây, toàn đặc khu Côn Đảo đã "phủ sóng" lưới điện thông minh. Nếu như trước đây công tác xử lý sự cố phải đi kiểm tra thủ công bằng xe và sức người mất hàng tiếng đồng hồ, thì nay nhờ chạy phần mềm tự động, quá trình cô lập các sự cố khoanh vùng lại, đóng mạch vòng để nhanh chóng tái cung cấp điện cho những vùng không phải khắc phục là có điện lại ngay, chỉ từ 30 giây đến 1 phút. Một kỳ tích "nơi đầu sóng ngọn gió" thường xuyên thiếu điện và phải chạy dầu diesel như Côn Đảo khi chưa hòa lưới điện quốc gia trước đây.

EVNHCMC hoàn thiện nhiều kịch bản sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão

Trên đất liền, vào những ngày này không chỉ lo cho đặc khu Côn Đảo, Giám đốc Công ty Điện lực (PC) Vũng Tàu Nguyễn Ngọc Tuyến còn "chạy mướt mồ hôi" với hàng núi công việc thường nhật và lo túc trực ứng phó với mưa bão đang đến. Do địa bàn rộng trải dài dọc biển như Tam Thắng, Phước Thắng, Vũng Tàu, lại tập trung nhiều doanh nghiệp "đứng trước biển" đang kinh doanh du lịch, đông khách lưu trú nên việc cung cấp điện đầy đủ và an toàn là một sứ mệnh đặt lên hàng đầu.

Nhân viên EVNHCMC đang bảo dưỡng đường dây điện để ứng phó với mưa bão Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhân viên PC Vũng Tàu cắt tỉa cây xanh trên nhiều tuyến đường, đảm bảo hành lang an toàn điện Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chiều 17.9, chúng tôi theo chân ngành điện Vũng Tàu đi kiểm tra công tác hậu cần ứng phó mưa bão tại Khu du lịch Hồ Mây. Theo Tổng giám đốc khu du lịch là ông Đậu Thế Anh, với số tiền điện tiêu thụ cho sinh hoạt và hệ thống cáp treo 400 - 500 triệu đồng/tháng có thể nói đơn vị là khách hàng thân thiết của ngành điện TP.HCM.

"Hiện đơn vị có một đường điện trung thế kéo từ trung tâm lên là lộ thiên còn toàn bộ đều được ngầm hóa. Do có vị trí đặc biệt trên cao, trước mặt là biển nên nếu không chuẩn bị tốt việc phòng tránh và ứng phó với bão thì nguy cơ cao về thiệt hại rất dễ xảy ra nếu có sự cố. Ở Vũng Tàu vào năm 2006 đã từng có một cơn bão lớn, có sức tàn phá kinh khủng nên hầu như tới mùa mưa, chúng tôi đều lo xa chuẩn bị trước, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin với ngành điện, kết nối nhau để nhanh chóng xử lý với lực lượng tại chỗ trên núi 7 người, dưới cáp 3 người", ông Đậu Thế Anh thông tin.

Tại Palace hotel với hệ thống 3 khách sạn lớn có hàng trăm phòng, Trưởng bộ phận kỹ thuật của khách sạn là ông Nguyễn Văn Định cho biết: "Mọi công tác ứng phó trong mùa mưa đều sẵn sàng. Do gần biển nên các thiết bị điện thường xuyên được PC Vũng Tàu cho rửa sứ bằng nước áp lực cao để tránh muối biển ăn mòn. Đơn vị luôn kiểm tra hệ thống an toàn lưới điện, chèn chống cửa sổ, lối ra vào bằng sắt cột để tránh ngã đổ vào đường dây...".

Khách đến tham quan Khu du lịch Hồ Mây (Vũng Tàu) Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hệ thống cáp treo lên xuống núi với địa hình "đứng trước biển" hiểm trở, được chuẩn bị nhiều tình huống ứng phó với mưa bão tốt, vừa sử dụng an toàn điện Ảnh: QUỲNH TRÂN

Phó giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu Trần Thanh Hải cho biết: "PC Vũng Tàu không chỉ phục vụ điện cho nhiều khu du lịch, hệ thống khách sạn nhà nghỉ lớn mà còn là địa bàn tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp, cảng lớn, đặc biệt là khu vực sử dụng điện sản xuất công nghệ cao, Bãi Sau (đường Thùy Vân), tháp Tam Thắng thường xuyên tổ chức lễ hội tập trung đông người nên phải xây dựng và hoàn thiện nhiều kịch bản ứng phó".

Nói thêm về nhiệm vụ ứng phó mùa mưa bão của PC Vũng Tàu thời gian tới, ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh: "Đối với những vùng thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đến hệ thống cáp ngầm, chúng tôi luôn duy tu bảo dưỡng để không bị rò rỉ điện, tập trung nhân lực phát quang cây xanh khi mưa bão sắp đến để không làm gián đoạn việc cấp điện đến nhà dân, xử lý những vị trí xung yếu, móng trụ cho chắc chắn, đồng thời phối hợp với lực lượng tại chỗ ở các khu công nghiệp tổng diễn tập ứng phó nhanh với mưa bão, hình thành hệ thống cơ giới xử lý sự cố, khắc phục nhanh tăng cường nhiều biện pháp tránh mất điện đột ngột, đột xuất, để cùng khách hàng sử dụng điện hiệu quả và an toàn trong mùa mưa bão".