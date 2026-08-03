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Đời sống

EVNHCMC trao giải cuộc thi video clip '50 năm Điện lực TP.HCM - kiến tạo tương lai'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
Các tác phẩm dự thi đều thể hiện nhiều góc nhìn đa dạng, từ những đổi thay trong đời sống đô thị, quá trình hiện đại hóa ngành điện, đến hình ảnh người công nhân EVNHCMC tận tụy, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

Chiều 3.8 tại TP.HCM, Báo điện tử Tuổi Trẻ và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi video clip 50 năm Điện lực TP.HCM - kiến tạo tương lai.

Sự kiện hướng tới chào mừng EVNHCMC tròn 50 năm hình thành và phát triển (7.8.1976 - 7.8.2026), cũng là hành trình nửa thế kỷ của bao thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên ngành điện lặng lẽ cống hiến để dòng điện luôn kết nối, cùng hòa nhịp với sự phát triển liên tục của thành phố mang tên Bác.

EVNHCMC trao giải cuộc thi video clip '50 năm Điện lực TP.HCM – kiến tạo tương lai". - Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên phát biểu tại lễ trao giải

Ảnh: THANH THIỆN

EVNHCMC trao giải cuộc thi video clip '50 năm Điện lực TP.HCM – kiến tạo tương lai". - Ảnh 2.

Lễ trao giải cuộc thi video clip 50 năm Điện lực TP.HCM - kiến tạo tương lai được tổ chức tại Hội trường EVNHCMC chiều 3.8

Ảnh: THANH THIỆN

Ban tổ chức cho biết, sau 1 tháng phát động cuộc thi đã nhận được hơn 100 video clip gửi về tham gia, thể hiện chân thực quá trình ngành điện từng bước vượt qua khó khăn, hiện đại hóa hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng lưới điện thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Các clip đều khơi dậy niềm tự hào về hành trình 50 năm của ngành điện, đồng thời truyền tải tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Khắc họa hình ảnh người lao động EVNHCMC tận tụy

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên nhận xét: "Nhiều video clip được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, lời bình và cách kể chuyện; một số video tạo dấu ấn bằng việc kết hợp tư liệu lịch sử với hình ảnh hiện đại và công nghệ phục dựng. Bên cạnh đó, những clip có cách thể hiện mộc mạc, chân thực cũng tạo được sự đồng cảm và truyền cảm hứng cho người xem".

"Điều làm chúng tôi xúc động là bên cạnh những công trình và thành tựu tiêu biểu, nhiều tác phẩm tập trung khắc họa hình ảnh người lao động ngành điện tận tụy, trách nhiệm, âm thầm bảo đảm dòng điện liên tục cho đời sống và hoạt động sản xuất. Những câu chuyện mộc mạc, chân thực và giàu cảm xúc đã góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi, tích cực về EVNHCMC trong cộng đồng", ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.

EVNHCMC trao giải cuộc thi video clip '50 năm Điện lực TP.HCM – kiến tạo tương lai". - Ảnh 3.

Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ Nguyễn Thái Bình (phải) và bà Đỗ Thị Xuân Chi, thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC tặng hoa cảm ơn Ban giám khảo cuộc thi

Ảnh: THANH THIỆN

Trên cơ sở các tiêu chí về nội dung, tính sáng tạo, chất lượng hình ảnh, thông điệp truyền tải và sức lan tỏa, từ 40 video clip tiêu biểu giới thiệu rộng rãi trên các nền tảng số có 12 tác phẩm xuất sắc đã được Ban giám khảo lựa chọn trao giải. Kết quả như sau:

Giải nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm Hóc Môn - ánh điện về trên vùng đất ngoại thành của nhóm tác giả Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hóc Môn.

Giải nhì: Tác phẩm Để thành phố có một ngày bình thường của tác giả Duy Đoàn và Hành trình số - kiến tạo tương lai của Nguyễn Mạnh Dũng.

Giải ba: Tác phẩm PC Bình Dương - vùng trời viết tiếp những trang sử mới (nhóm tác giả Công đoàn tổng công ty và Công ty Điện lực Bình Dương); Dấu ấn Hotline EVNHCMC - đêm giữ dòng điện không gián đoạn (Nguyễn Chánh Hoàng Mãi); Điện lực Chợ Lớn: 50 năm bền bỉ cùng nhịp phát triển (nhóm tác giả Công đoàn Công ty Điện lực Chợ Lớn).

EVNHCMC trao giải cuộc thi video clip '50 năm Điện lực TP.HCM – kiến tạo tương lai". - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao giải nhất cho nhóm tác giả Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hóc Môn

Ảnh: THANH THIỆN

EVNHCMC trao giải cuộc thi video clip '50 năm Điện lực TP.HCM – kiến tạo tương lai". - Ảnh 5.

Tác giả Duy Đoàn (thứ hai từ phải sang) và Nguyễn Mạnh Dũng nhận giải nhì từ Ban tổ chức

Ảnh: THANH THIỆN

EVNHCMC trao giải cuộc thi video clip '50 năm Điện lực TP.HCM – kiến tạo tương lai". - Ảnh 6.

Trưởng ban Truyền thông EVNHCMC Nguyễn Tấn Hưng (phải) và đạo diễn Nguyễn Đoàn Quang Vinh, trao giải 3 cho nhóm tác giả Công đoàn Công ty Điện lực Chợ Lớn

Ảnh: THANH THIỆN

Giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm: Điện lực Gia Định - chung sức sau sáp nhập, nâng tầm phục vụ (nhóm tác giả Công ty Điện lực Gia Định); Những người giữ dòng điện ở An Phú Đông (nhóm tác giả Công ty Điện lực An Phú Đông); Điện lực Đất Đỏ: một năm dưới mái nhà EVNHCMC, vững bước vươn xa (nhóm tác giả Công ty Điện lực Đất Đỏ); Điểm tựa của người lao động (nhóm tác giả Công đoàn EVNHCMC); Tuổi trẻ EVNHCMC lan tỏa yêu thương, viết tiếp cùng cộng đồng (nhóm tác giả Đoàn Thanh niên EVNHCMC).

Tác giả Lê Quang Tỉnh nhận giải Clip truyền cảm hứng với tác phẩm EVNHCMC luôn nỗ lực hiện đại hóa lưới điện.

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