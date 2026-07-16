Kết quả cuộc thi 'Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác'

Cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác khép lại với 60 bài viết vào chung khảo, được tuyển chọn trong số 528 bài gửi về dự thi và 135 bài viết được đăng tải trên nhật Báo Thanh Niên và thanhnien.vn, cùng 239 ảnh đơn/album ảnh thu hút nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi.

Công nhân thi công trên lưới giữa thời tiết nắng như đổ lửa Ảnh: Lê Tỉnh (Bộ ảnh đoạt giải nhất cuộc thi)

I. HẠNG MỤC BÀI VIẾT

01 Giải nhất (10.000.000 đồng): Từ chiếc áo blouse trắng nghĩ đến những chiếc áo cam đêm trắng đội mưa, tác giả thạc sĩ Nguyễn Quang Duy (TP.HCM).

02 Giải nhì (8.000.000 đồng/giải): Khách hàng đặc biệt của ngành điện, Trần Quốc Vĩnh (TP.HCM); Những 'nốt nhạc' kiến tạo tương lai cho thành phố mình, Phạm Minh Quân (Cà Mau).

04 Giải ba (6.000.000 đồng/giải): Dòng điện đi qua ba thế hệ thắp sáng, Hằng Thu (TP.HCM); Nơi giữ ánh sáng không bao giờ được phép tắt, Nguyễn Thị Duyên Anh (Hà Nội); Phía sau dòng điện không gián đoạn là những hy sinh thầm lặng, Võ Văn Hợp (Bình Dương); Ánh sáng của thành phố không chỉ ở những con đường rực rỡ bóng đèn, Nguyễn Thái Thịnh (Vĩnh Long).

25 Giải khuyến khích (2.000.000 đồng/giải):

Từ phòng thí nghiệm nơi giảng đường đại học nhìn về thành phố, Trương Quang Bình (TP.HCM); Ba tôi, người thợ điện với chiếc áo màu cam sờn vai, Tăng Hoàng Phi (Hà Nội); Màu áo cam đi ngược chiều ánh sáng, Đình Kha (Hưng Yên); Thầm lặng trên những dòng điện sống, Xuân Phú (TP.HCM); Một thời để thương để nhớ…, Trần Văn Tám (TP.HCM);

Nhân sự của Điện lực Bà Rịa hỗ trợ đồng nghiệp kiểm tra an toàn điện Ảnh: Lê Tỉnh (Bộ ảnh đoạt giải nhất cuộc thi)

Những người đi trong đêm để thành phố sáng đèn, Hoàng Ngọc Doanh; Kỷ nguyên vận hành số hóa vắng bóng những màu 'áo cam' trực trạm đêm khuya, Hồ Thị Như Thủy (Huế); 50 năm dòng điện khát vọng của một thành phố nghĩa tình, Minh Lang (TP.HCM); Côn Đảo xa nay đã liền bờ, Lê Văn Tám (TP.HCM); Điện đi trước, metro theo sau…, Vũ Duy Bắc (TP.HCM); Nắng thành phố chạy trên mái nhà, Tuấn Nhã (TP.HCM);

Những ngọn 'hải đăng' trên đất liền, Vũ Huy Tuấn; Kỳ tích ngầm hóa lưới điện, đưa 'mạng nhện' giấu vào lòng đất, Tống Thị Kim Hằng (TP.HCM); Hát mãi khúc thanh xuân EVNHCMC, Trịnh Quy Bình Yên (TP.HCM); Điện lưới thông minh thời @, Nguyễn Thị Thanh Bình (TP.HCM); Vòng quay của ký ức, Nguyễn Văn Nhật Thành (Quảng Trị); Nhờ dòng điện ổn định, cuộc đời từng thành viên gia đình tôi bước sang trang mới, Cao Viết Khoa (TP.HCM); "Vũ điệu cám heo" và niềm hạnh phúc không sao kể xiết khi điện về, Người Con Đất Trạng (Hà Nội);

Từ ngọn đèn dầu nơi biên cương đến giấc mơ 'dữ liệu' giữa lòng thành phố, Nguyễn Hoàng Trọng Nghĩa (TP.HCM); Chiếc áo mẹ được tặng năm xưa, Nguyễn Phạm Gia Nhi (Sơn La); Những ánh đèn điện không bao giờ tắt, Châu Viết Mơ; Điện về đã đổi đời cho người dân trên đảo Thiềng Liềng, Huyền Trần (TP.HCM); Siêu đô thị, thành phố của những dòng ánh sáng không ngủ, Nguyễn Phong Châu (TP.HCM); Ở đâu sự cố về điện, ở đó có anh công nhân điện lực ngay, Minh Vũ (TP.HCM); Khu nhà chú tôi không còn cảnh điện mắc như tơ trời, Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp).

II. HẠNG MỤC ẢNH:

01 Giải nhất (20.000.000 đồng): Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện, Lê Tỉnh (TP.HCM).

02 Giải nhì (15.000.000 đồng/giải): Bảo dưỡng phòng ngừa - giữ vững độ tin cậy của lưới điện, Nguyễn Duy Đoàn (TP.HCM); Niềm vui trong lao động, Ngô Thị Tú Quyên (TP.HCM).

03 Giải ba (10.000.000 đồng/giải): Duy trì cấp điện, Ngô Thị Tú Quyên (TP.HCM); Nối dòng điện xanh, Đại Dương (TP.HCM); Vệ sinh đường dây 2 (Hồ Tràm 2026), Nhật Quang (TP.HCM).

Chỉ huy đang chỉ đạo công nhân thi công trên lưới Ảnh: Lê Tỉnh (Bộ ảnh đoạt giải nhất cuộc thi)

Dù nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn miệt mài thi công xuyên trưa Ảnh: Lê Tỉnh (Bộ ảnh đoạt giải nhất cuộc thi)

20 Giải khuyến khích (2.000.000 đồng/giải): Giữ sáng trong đêm, Nguyễn Hữu Xuân Phước (TP.HCM); Ngành điện TP.HCM tiên phong chuyển đổi số, Lê Mạnh Linh (TP.HCM); Tình đồng đội, Ngô Thị Tú Quyên (TP.HCM); Sửa chữa thiết bị điện cho gia đình chính sách, Nguyễn Thị Hồng Minh (TP.HCM); Đấu điện cáp ngầm công trình Metro, Nguyễn Viết Bình (TP.HCM);

Khắc phục sự cố đường dây, Võ Văn Hoàng (TP.HCM); Công việc của người thợ điện sửa chữa điện live - line, Lê Hùng Khoa (TP.HCM); Nối mạch lưới điện thông minh, Đặng Văn Đức (TP.HCM); Ứng dụng công nghệ để cảnh báo sớm, Nguyễn Duy Đoàn (TP.HCM); Ứng dụng công nghệ dò tìm lỗi cáp ngầm, Dương Công Sơn (TP.HCM);

Khi thành phố đã ngủ, Đặng Ngọc Thanh Vân (TP.HCM); Tình đồng chí và điểm tựa của lãnh đạo, Nguyễn Duy Đoàn (TP.HCM); Điện thắp sáng thành phố về đêm, Nguyễn Trang Kim Cương (TP.HCM); Đêm hội hoa đăng thắp sáng ước nguyện, Nguyễn Trang Kim Cương (TP.HCM); Sự chuyển mình tự động hóa sau sáp nhập, Huỳnh Chánh Tới (TP.HCM); Vệ sinh đường dây (Hồ Tràm 2026), tác giả Nhật Quang (TP.HCM);

Nỗ lực hoàn thành công trình sớm nhất có thể Ảnh: Lê Tỉnh (Bộ ảnh đoạt giải nhất cuộc thi)

Nhân viên công ty Điện lực Bến Cát thực hiện tăng công suất trạm 06 Phú Thứ, tuyến 475 An Thành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng, Lý Như Thuần (TP.HCM); Những khoảng lặng giữa dòng điện, Nguyễn Hữu Xuân Phước (TP.HCM); Giữ vững mạch máu năng lượng, Nguyễn Văn Tuấn (TP.HCM); Sắc áo cam giữa trời nắng nóng, Phạm Việt Anh (TP.HCM).