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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Niềm vui trong lao động

Ngô Thị Tú Quyên (Công ty Điện lực Thuận An)
Ngô Thị Tú Quyên (Công ty Điện lực Thuận An)
Bức ảnh dự thi được chụp tại phường Thuận Giao, TP.HCM. Công nhân Đội Quản lý lưới điện thực hiện lắp đặt thiết bị đóng cắt (LBS), thuộc kế hoạch triển khai tự động hóa lưới điện trung thế 22 kV trên địa bàn do Công ty Điện lực Thuận An quản lý.

Bức ảnh dự thi ghi lại khoảnh khắc người công nhân ngành điện đang thực hiện thi công trên trụ điện.

Giữa không gian nắng, gió và những đường dây điện, khoảnh khắc nụ cười tự nhiên của người công nhân ngành điện đã tạo nên vẻ đẹp rất đời thường, đầy cảm xúc.

Niềm vui trong lao động

Ảnh: Ngô Thị Tú Quyên

Nụ cười ấy không chỉ xua tan sự khắc nghiệt của thời tiết, xua tan mệt nhọc, căng thẳng khi vừa hoàn thành được một phần việc rất quan trọng là đã cố định được thiết bị vào trụ. Nụ cười ấy còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, niềm vui và sự hăng say trong lao động sản xuất của người thợ điện.

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