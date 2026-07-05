Từ chiếc áo blouse trắng nghĩ đến những chiếc áo cam đêm trắng đội mưa

Có một sự thật mà chúng ta thường xem là hiển nhiên: Trong các bệnh viện, điện không bao giờ được phép tắt. Giữa lằn ranh sinh tử mong manh, sự sống của người bệnh đôi khi được tính bằng từng nhịp đập của máy thở, từng tiếng tít tít đều đặn của máy theo dõi sinh hiệu. Và để những cỗ máy ấy vận hành bền bỉ ngày đêm, có một "mạch máu" âm thầm nhưng mang sức mạnh quyết định: Dòng điện quốc gia.

Không gian Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM luôn đầy đủ điện phục vụ bệnh nhân đến khám chữa bệnh Ảnh: TGCC

Năm 2026 này, thành phố mang tên Bác đón nhận hai cột mốc đầy tự hào: kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực TP.HCM (1976 - 2026) và 32 năm hình thành, phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (1994 - 2026). Nhìn lại chặng đường vươn mình của một biểu tượng y tế hàng đầu phía nam, tôi chợt nhận ra bóng dáng cống hiến vĩ đại, lặng thầm của những người thợ điện Thủ Đức, Chợ Lớn, Sài Gòn...

Thiết bị y tế hàng chục tỉ đồng sẽ trở thành khối kim loại, nếu không có điện

Ngược dòng thời gian về năm 1994, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chỉ là một phòng khám khiêm tốn. Trải qua 32 năm, nơi đây đã bứt phá thành một trung tâm y tế chuyên sâu, đi đầu trong phẫu thuật nội soi, ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI),…

Thế nhưng, những trang thiết bị y tế trị giá hàng chục tỉ đồng sẽ trở thành khối kim loại vô tri, những phòng mổ siêu sạch, hiện đại nhất sẽ tê liệt nếu thiếu đi nguồn điện chất lượng cao và ổn định tuyệt đối. Sự phát triển thần tốc của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong 32 năm qua có sự đồng hành, hậu thuẫn vô giá từ lưới điện thông minh của EVNHCMC.

Sự phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong 32 năm qua luôn có sự hậu thuẫn vô giá từ lưới điện thông minh của EVNHCMC Ảnh: TGCC

Ngành điện thành phố đã không ngừng nâng cấp hệ thống cáp ngầm, xây dựng các trạm biến áp kỹ thuật số, áp dụng công nghệ tự động hóa lưới điện thông minh (Smart Grid) để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện lên đến 99,99%. Nhờ dòng điện "không chớp nháy", không gián đoạn ấy, các giáo sư, bác sĩ mới có thể an tâm cầm dao mổ, thực hiện những ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ để giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần.

Chuyện chiếc áo blouse trắng và màu áo cam trắng đêm đội mưa

Tôi đã từng túc trực nuôi người thân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM những ngày giông bão lớn nhất ở thành phố. Cây đổ, mưa trắng trời, nhiều khu vực dân cư chìm trong bóng tối. Lòng tôi như lửa đốt khi nhìn lên dàn máy thở của người nhà. Thế nhưng, đèn phòng bệnh vẫn sáng rực, máy móc vẫn chạy êm ru.

Sau này tôi mới biết, trong những đêm giông bão ấy, những người thợ điện mang màu áo cam đã trắng đêm đội mưa, dầm nước ngập để bảo vệ các trạm biến áp, ưu tiên giữ mạch điện thông suốt cho các bệnh viện tuyến đầu. Hai màu áo, hai nhiệm vụ khác biệt, nhưng lại cùng chung một lý tưởng: Phục vụ nhân dân, bảo vệ sự sống.

Những ngày xảy ra đại dịch Covid-19 cũng là minh chứng bi tráng nhất. Trong khi Bệnh viện Đại học Y Dược căng mình điều trị bệnh nhân nặng, thì lực lượng điện lực cũng thiết lập những "pháo đài" trực chiến 24/24, đảm bảo hàng nghìn bình ô xy, máy thở đa luồng được cấp điện liên tục. Không có sự "tận tụy và bản lĩnh" của ngành điện, y tế khó lòng đứng vững qua cơn bão lớn.

Cùng nhịp bước chuyển đổi số vì nhân dân

Hành trình 50 năm của ngành điện và 32 năm của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM còn gặp nhau ở một điểm sáng rực rỡ: Khát vọng chuyển đổi số vì người dân. Nếu EVNHCMC tự hào với "ứng dụng CSKH" tiện lợi, đo ghi chỉ số từ xa, lưới điện thông minh, thì Bệnh viện Đại học Y Dược cũng đi đầu với mô hình "bệnh viện thông minh", hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt.

Hạ tầng viễn thông - điện lực vững chắc của thành phố chính là bệ phóng để các bệnh viện triển khai hệ thống công nghệ thông tin khổng lồ, kết nối hàng chục ngàn lượt khám chữa bệnh mỗi ngày một cách trơn tru, không ách tắc. Sự hiện đại hóa của ngành điện đã chắp cánh cho sự hiện đại hóa của ngành y, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang lại sự tiện ích, văn minh tối đa cho người dân thành phố.

Trong các bệnh viện, điện không bao giờ được tắt Ảnh: TGCC

50 năm - nửa thế kỷ thắp sáng niềm tin của ngành điện; 32 năm - chặng đường chữa lành của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Hai hành trình, một sứ mệnh kiến tạo hạnh phúc cho nhân dân. Với tư cách là một người dân được thụ hưởng chất lượng sống ngày càng tốt hơn, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNHCMC. Xin cảm ơn các anh chị đã luôn là "người gác đền" thầm lặng, giữ cho dòng điện luôn chảy, giữ cho những ô cửa sổ bệnh viện luôn sáng đèn, và giữ cho nhịp đập của đầu tàu kinh tế phía nam luôn vươn lên mạnh mẽ. Chúc ngành điện bước sang năm thứ 51 với tâm thế của TP.HCM luôn tiên phong luôn hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.