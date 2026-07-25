Vẻ đẹp và sự chân thực đã lay động lòng người

Chuyện về những người hùng thầm lặng

Cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt khi EVNHCMC tròn 50 năm hình thành và phát triển (7.8.1976 - 7.8.2026), đồng thời lưu giữ những tư liệu quý và những câu chuyện xúc động mang khát vọng vươn xa, khẳng định hành trình nửa thế kỷ thắp sáng và đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành điện thành phố mang tên Bác.

Nhà văn Trầm Hương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, thành viên Ban giám khảo, và hai tác giả đoạt giải nhất giao lưu Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo ban tổ chức, với 767 tác phẩm gửi về tham dự, gồm 528 bài viết và 239 ảnh đơn, album ảnh đạt chất lượng chuyên môn cao và bám sát chủ đề.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân ngày thành lập đến các lãnh đạo, tập thể cán bộ - công nhân viên và người lao động EVNHCMC đã luôn sát cánh, lớn mạnh và phát triển không ngừng cùng TP.HCM.

Nhận xét về cuộc thi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, đồng Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Với 135 bài viết hay được chọn đăng báo in và báo điện tử Thanh Niên, cuộc thi đã lan tỏa nhiều câu chuyện xúc động, những ghi nhận rõ nét của người dân về sự vươn mình mạnh mẽ của EVNHCMC trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắc tới tác phẩm Một thời để thương để nhớ… của tác giả Trần Văn Tám (TP.HCM), về thời điểm khó khăn khi đất nước vừa thống nhất, người dân Củ Chi tự kéo dây điện từ đường dây hạ thế về nhà và ra cả ruộng đồng, nhựa bọc dây điện chất lượng kém nhiều chỗ bị răn nứt, trụ điện bằng tre trồng chông chênh gốc yếu nên nghiêng ngả… Vậy mà giờ đây mọi thứ đã đổi thay, app Chăm sóc khách hàng (CSKH) của ngành điện thành phố cài trên điện thoại cá nhân, máy tính đã tích hợp đầy đủ tiện ích: từ theo dõi điện năng tiêu thụ, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, báo sự cố về điện… Và trong những đêm giông bão, người thợ điện với màu áo cam trắng đêm đội mưa, dầm nước ngập để bảo vệ các trạm biến áp, ưu tiên giữ mạch điện thông suốt cho các bệnh viện tuyến đầu.

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo gọi các tác phẩm dự thi là những lát cắt chân thực từ cuộc sống về ngành điện. "Đó là những con người chấp nhận gian khổ để cống hiến khi các công nhân áo cam đứng trên cột điện cao giữa cái nắng hơn 40 độc C để giữ dòng điện ổn định cho hàng triệu khách hàng. Chọn sự bình yên cho cộng đồng thay vì sự êm ấm cho bản thân. Nhiều người còn dành cả tuổi thanh xuân trên những cung đường xây dựng. Có những người tóc đã bạc nhưng vẫn không thôi đau đáu với… công trình. Có những người chưa từng trên bục tôn vinh, nhưng lại đang góp phần giữ cho ánh sáng không bao giờ tắt. Họ là những người hùng thầm lặng của ngành điện TP.HCM", ông Phạm Quốc Bảo nói.

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu nhận xét về cuộc thi Ảnh: NGỌC DƯƠNG "Với bề dày truyền thống 50 năm "thắp sáng niềm tin", các thế hệ EVNHCMC từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đã đồng lòng "vượt nắng thắng mưa", vượt qua bao khó khăn, thử thách để chủ động đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, phát triển của TP với vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Báo Thanh Niên rất vui mừng được đồng hành tổ chức thành công cuộc thi để cùng góp thêm sự kiện ý nghĩa chào mừng ngày thành lập EVNHCMC". Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn "Cuộc thi này không phải để tìm kiếm những tác phẩm văn chương hay những bức ảnh nghệ thuật. Điều chúng tôi mong muốn là tìm lại những giá trị đã làm nên bản sắc của EVNHCMC suốt nửa thế kỷ qua. Đó là tinh thần trách nhiệm. Lòng tận tụy, sự dấn thân, sáng tạo và niềm tự hào nghề nghiệp. Trên tất cả là vẻ đẹp nhân văn của EVNHCMC". TS Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi, tại lễ trao giải Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Quá nhiều cung bậc cảm xúc

Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trầm Hương tiết lộ chị đọc các tác phẩm dự thi luôn phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Nhà văn tâm sự: "767 tác phẩm là ngần ấy tấm lòng biết ơn, cảm xúc sâu lắng, dạt dào, những hoài niệm về những ngày đã qua, những hy sinh, gian khổ của công nhân điện lực, những niềm vui nhân lên rất nhiều lần về sự liên tục dòng điện trong từng ngóc ngách đời sống, những tư duy bứt phá của lãnh đạo để điện thăng hoa và vươn xa, làm nền tảng cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Phạm Quốc Bảo trao thưởng hạng mục bài viết cho tác giả Nguyễn Quang Duy và hạng mục ảnh cho tác giả Lê Tỉnh Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Là nhiếp ảnh gia tên tuổi, nhà báo Nguyễn Công Thành (Hội Nhiếp ảnh TP.HCM) chia sẻ: "Để chọn được 80 ảnh tốt đẹp nhất, Ban giám khảo đã hết sức cân nhắc, đánh giá, tranh luận từng tác phẩm để chọn ra từng tác phẩm đạt từ nội dung đến kỹ thuật và chất lượng ảnh. Chúng tôi rất phấn khởi, rất hào hứng khi chọn được những tác phẩm do chính người trong ngành điện chụp. Tuy nhiên, cũng có lúc gặp khó khăn, soi kỹ về kỹ thuật do có nhiều tấm ảnh được xử lý hậu kỳ quá cao tay nhưng vẫn không qua được 'mắt soi' của các giám khảo đầy kinh nghiệm trận mạc".

Tại buổi giao lưu, tác giả Nguyễn Quang Duy với Từ chiếc áo blouse trắng nghĩ đến những chiếc áo cam đêm trắng đội mưa đoạt giải nhất ở hạng mục bài viết chia sẻ về niềm vui đến quá bất ngờ.

"Mỗi nghề nghiệp có một đồng phục biểu trưng, ngành y của tôi là chiếc áo blouse trắng, còn ngành điện là chiếc áo màu cam. Hai màu áo đã làm nên sự đồng cảm, gắn kết giúp tôi nhanh chóng hoàn thành tác phẩm. Chiếc áo cam không chỉ là màu của ánh sáng mà còn mang đến sự ấm áp và niềm tin cho khách hàng mỗi khi người thợ điện xuất hiện. Cả hai màu áo cùng vinh dự hướng tới mục đích cao cả: Nếu chiếc áo blouse trắng giữ sự sống cho con người thì chiếc áo màu cam lại giữ cho dòng chảy nguồn sáng cho thành phố", Th.S Nguyễn Quang Duy chia sẻ.

Giải nhất hạng mục ảnh Lê Tỉnh nhớ lại những khoảnh khắc nhân vật và ánh sáng trong bộ ảnh Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện chụp ở Vũng Tàu.

"Hoàn toàn không có sự sắp xếp nào, các thợ điện làm việc theo đúng quy trình, tôi thì chờ đợi khoảnh khắc đẹp đến rồi bấm máy. Mọi thứ đúng giờ, đúng quy trình và cực kỳ chuẩn xác", tác giả Lê Tỉnh chia sẻ.

Niềm vui trước thành công của cuộc thi, nhà thơ Lê Minh Quốc cảm xúc bật lên ngay những câu thơ: "Ngọn đèn dầu của tháng ngày gian khó/Đã lùi vào ký ức xa xôi/Ta đi lên từ niềm tin - khát vọng/Cùng chung tay tạo nguồn sáng trong đời. 50 năm đã tạo ra dấu ấn/Lòng biết ơn trong cảm xúc bồi hồi/Tôi ngước lên nhìn dòng điện sáng/Kỳ diệu vô biên: thay ánh sáng mặt trời".