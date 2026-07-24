Lòng tri ân đối với những con người đã làm nên truyền thống ngành điện thành phố

Sáng 24.7 tại TP.HCM, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác do Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) và Báo Thanh Niên đồng tổ chức đã long trọng diễn ra tại Hội trường EVNHCMC.

Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa, truyền thống chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm của tổng công ty, mà còn là dịp để cùng nhìn lại chặng đường đã qua bằng những câu chuyện chân thực, những góc nhìn giàu cảm xúc. Và trên hết là lòng tri ân đối với những con người đã làm nên truyền thống vẻ vang của ngành điện thành phố.

Nhà văn Trầm Hương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, thành viên Ban giám khảo và các tác giả đoạt giải nhất giao lưu Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Lê Tỉnh - giải nhất hạng mục ảnh với tác phẩm Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện "bật mí" về khoảnh khắc và ánh sáng rất đặc biệt để bấm máy Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi giao lưu ở lễ tổng kết và trao giải, thạc sĩ Nguyễn Quang Duy, tác giả đoạt giải nhất ở hạng mục bài viết với tác phẩm Từ chiếc áo blouse trắng nghĩ đến những chiếc áo cam đêm trắng đội mưa, đã chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và bất ngờ khi tác phẩm nhận được giải cao nhất. "Lúc ngồi viết, tôi không bao giờ nghĩ mình viết để nhận giải thưởng mà đó chỉ là tấm lòng yêu quý và biết ơn dành cho ngành điện. Gia đình tôi cũng là khách hàng và đơn vị công tác cũng gắn kết với ngành điện nên lòng biết ơn đã thôi thúc tôi phải gửi bài dự thi", tác giả tâm sự.

Cơ duyên để đến với cuộc thi khá đơn giản khi anh là độc giả thường xuyên mỗi ngày của Báo Thanh Niên khi thông tin phát động đã đến và thạc sĩ Nguyễn Quang Duy bắt tay ngay vào viết. "Cảm giác muốn một kỷ niệm gì đó với ngành điện cho tôi cảm giác phải viết và viết. Chẳng có mục đích nhận thưởng gì đâu mà chỉ muốn nói lên lòng mình với ngành điện thôi, ai ngờ lại gặp sự đồng cảm của ban giám khảo", thạc sĩ Nguyễn Quang Duy chia sẻ.

Mỗi bài viết, mỗi tác phẩm ảnh là tất cả tấm lòng, niềm tin sâu sắc gửi đến EVNHCMC

Sau cuộc thi Sống đẹp ở mùa đầu tiên, lâu lắm rồi nhà văn Trầm Hương trở lại vị trí thành viên Ban giám khảo cho Báo Thanh Niên ở cuộc "so tài" mới không kém phần căng thẳng và áp lực. Đọc các tác phẩm dự thi, chị cho biết: “Phần lớn những bài viết thể hiện cảm xúc về lòng biết ơn đối với một đội ngũ đặc biệt luôn canh giữ cho dòng điện không bị gián đoạn, mang theo niềm khao khát bay cao vào tương lai. Nhiều tác phẩm đã trở thành những mảnh ký ức quý giá, chứa đựng lịch sử và cả ẩn số của những ngày gian khó đã qua, để lại dấu ấn xúc động sâu sắc trong lòng người đọc”.

Ông Trần Khiêm Tuấn, Chủ tịch Hội Điện lực TP.HCM (trái) và nhà thơ Lê Minh Quốc (phải) trao giải khuyến khích hạng mục cuộc thi viết Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Thành (phải) và ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Chánh văn phòng EVNHCMC trao giải khuyến khích hạng mục ảnh Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Là giám khảo nhiều kinh nghiệm, nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét: 50 năm ngành điện TP.HCM là một cột mốc ấn tượng. Rất đáng tự hào. Cuộc thi lần này đã phản ánh đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của nhiều người. Có thể nói mỗi bài viết, mỗi tác phẩm ảnh là tất cả tấm lòng, niềm tin sâu sắc của người dân gửi đến EVNHCMC. Càng đọc chúng ta lại thấy tình cảm ấy là tình sâu nghĩa nặng. Vì rằng, nỗ lực của ngành điện trong 50 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện lời dạy của Bác: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".

"Không hề ngoa ngôn, nếu chúng ta khẳng định thành tựu 50 năm qua của ngành điện cũng là nỗ lực tự hào: 'Đào núi và lấp biển' - để từ đó đất nước ta đã điện khí hóa, đã có những thay đổi phi thường từ nguồn điện", nhà thơ Lê Minh Quốc nói.

Bà Đỗ Thị Xuân Chi, thành viên HĐTV EVNHCMC (phải) và nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên trao giải nhì hạng mục bài viết Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ban tổ chức trao thưởng giải nhì hạng mục ảnh Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (trái) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao thưởng giải nhất cuộc thi hạng mục bài viết Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải) và ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC trao thưởng hạng mục ảnh cho tác giả Lê Tỉnh Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Cùng tâm trạng với anh Nguyễn Quang Duy, nhà báo Lê Tỉnh - giải nhất hạng mục ảnh với tác phẩm Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện, "bật mí" về khoảnh khắc và ánh sáng rất đặc biệt để bấm máy. "Tôi cứ miệt mài bấm đến cả 100 tấm ảnh để chọn ra 11 ảnh để dự thi. May mắn là nhà báo theo dõi về lĩnh vực điện lực nên dù thời gian không nhiều nhưng tôi vẫn hiểu và đồng cảm nhiều với các anh chị trong công việc nặng nhọc. Mọi góc máy đều tự nhiên đến mà hoàn toàn không có sự sắp đặt. Các anh ở Công ty Điện lực Vũng Tàu làm việc, vận hành đúng quy trình làm việc, còn tôi cứ thế chỉ sẵn sàng chờ bấm máy".

"Trời giữa trưa nắng gắt như đổ lửa, phải làm việc trên cao thật sự hết sức áp lực, tôi càng cảm nhận công việc của những người thợ sửa chữa, lắp đặt lưới điện giúp cho đường dây vận hành thông suốt. Nhờ có các anh, điện ổn định giúp nhà máy sản xuất ổn định, người thầy thuốc hoàn thành ca mổ thành công để cuộc sống ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn... Công lao của ngành điện đối với nền kinh tế lớn lắm", nhà báo Lê Tỉnh tâm sự.

Ban tổ chức, Ban giám khảo và tác giả chụp ảnh lưu niệm Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Niềm vui và hạnh phúc vì cuộc thi rất thành công Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Đánh giá cao về thành công của cuộc thi, ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, nhấn mạnh: "Nếu những bài viết là hành trình bằng cảm xúc thì cuộc thi ảnh lại là chiếc "USB" lưu giữ thời gian. Tôi rất trân trọng cuộc thi ảnh năm nay. Bởi phần lớn những tác phẩm được trao giải không phải được tạo nên trong những sáng tác sắp đặt. Đó là những khoảnh khắc rất đời".

"Một ánh mắt tập trung khi xử lý sự cố. "Giọt mồ hôi rơi trên má mặt trời" với hình ảnh gương mặt người công nhân giữa trưa nắng gắt. Một bàn tay nắm chặt dây an toàn trên cột điện. Một nụ cười sau khi khôi phục thành công dòng điện cho người dân. Hay đơn giản chỉ là hình ảnh những người công nhân lặng lẽ rời công trường khi thành phố đã lên đèn. Những bức ảnh ấy không chỉ đẹp bởi bố cục hay ánh sáng, mà đẹp bởi bản chất của lao động. Đẹp bởi nhân vật trong ảnh không hề biết mình đang lọt vào khung hình được bấm máy. Và cũng vì tự nhiên, vẻ đẹp ấy càng chân thực, càng lay động lòng người", ông Phạm Quốc Bảo nhìn nhận.