Trao giải cuộc thi 'Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác'

Chương trình được phát trực tiếp trên Thanh Niên Online (thanhnien.vn), các kênh mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và Fanpage EVNHCMC.

Sau hơn 3 tháng diễn ra (từ ngày 11.3 - 30.6), cuộc thi đã khép lại rất thành công. Từ 767 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm chất lượng để đăng tải trên hệ sinh thái Thanh Niên, đồng thời chọn lựa các tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo để chấm giải.

Các video, bài viết và thông tin về cuộc thi đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên các nền tảng của Thanh Niên, giúp cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi sáng tác mà còn trở thành cầu nối đưa hình ảnh người thợ điện và hành trình phát triển của EVNHCMC đến gần hơn với công chúng.

Các tác phẩm dự thi năm nay đạt chất lượng chuyên môn cao và bám sát chủ đề. Hạng mục bài viết gây ấn tượng bằng những góc nhìn đa dạng và cảm xúc chân thật, vừa làm nổi bật các kỳ tích hiện đại hóa, đưa điện ra đảo xa, vừa khắc họa sâu sắc hình ảnh người thợ điện áo cam thầm lặng cống hiến. Bên cạnh đó, hạng mục ảnh bắt trọn những khoảnh khắc lao động sống động trên lưới điện hay phản ánh rõ nét sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông minh và hiện đại hóa của ngành điện TP.HCM.

Sự kiện tổng kết và trao giải cuộc thi có sự tham gia của lãnh đạo EVNHCMC và các đơn vị thành viên, Ban Biên tập Báo Thanh Niên, các tác giả đoạt giải và các thành viên Ban giám khảo.

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác là một trong chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc 50 năm thành lập EVNHCMC. Không dừng lại ở một sự kiện văn hóa, cuộc thi đã trở thành nơi lưu giữ những tư liệu quý giá, những câu chuyện xúc động mang khát vọng vươn xa, khẳng định hành trình 50 năm thắp sáng niềm tin, và đồng hành với sự phát triển lớn mạnh của ngành điện TP.HCM.