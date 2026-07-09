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Đời sống

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ảnh dự thi

Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
(TP.HCM)
Dưới đây là ảnh dự thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức.
Ảnh dự thi - Ảnh 1.

Dệt lưới điện sáng tương lai

Ành: NGUYỄN VĂN TUẤN

Ảnh dự thi - Ảnh 2.

Chuyền nhau “đập tan” cơn khát

Ành: NGUYỄN VĂN TUẤN

Ảnh dự thi - Ảnh 3.

Những nốt nhạc trên cao

Ành: NGUYỄN VĂN TUẤN

Ảnh dự thi - Ảnh 4.

 

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