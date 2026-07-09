Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ảnh dự thi

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Dưới đây là ảnh dự thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức.

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