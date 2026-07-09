Đời sống Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác: Ảnh dự thi Nguyễn Văn Tuấn (TP.HCM) 09/07/2026 07:40 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Dưới đây là ảnh dự thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức. Dệt lưới điện sáng tương laiÀnh: NGUYỄN VĂN TUẤNChuyền nhau “đập tan” cơn khátÀnh: NGUYỄN VĂN TUẤNNhững nốt nhạc trên caoÀnh: NGUYỄN VĂN TUẤN Tin liên quan Ảnh dự thi: Nối dòng điện xanh Hoạt động điện lực của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) không chỉ được nhìn nhận qua nhiệm vụ quản lý, phân phối và kinh doanh điện năng mà còn đóng vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, xanh hóa và bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Ảnh dự thi: Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Ngành điện Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác Ảnh dự thi cuộc thi viết và ảnh Báo Thanh Niên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
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