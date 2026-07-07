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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ

Duy Đoàn (EVNHCMC)
Duy Đoàn (EVNHCMC)
Có những thành tựu không được đo bằng chiều cao của công trình hay số lượng thiết bị hiện có, mà khẳng định bằng khả năng làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất, để luôn giữ cho dòng điện vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Đặc biệt là ở những người trẻ.

Với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), hành trình xây dựng lưới điện thông minh trong suốt những năm qua không đơn thuần là quá trình đầu tư thiết bị hay chuyển đổi số. Đó là hành trình chinh phục tri thức, làm chủ công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhu cầu về điện của một siêu đô thị đặc biệt.

Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ - Ảnh 1.

Kiểm tra "trái tim" công nghệ cao

Ảnh: DUY ĐOÀN

Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ - Ảnh 2.

Bác sĩ "bắt mạch" lưới điện giữa mùa nắng nóng

Ảnh: DUY ĐOÀN

Mỗi bức ảnh trong bộ tác phẩm như một lát cắt của hành trình ấy: từ trạm biến áp GIS hiện đại, đến công nghệ "chẩn đoán" giúp phát hiện sớm các nguy cơ sự cố, bảo dưỡng phòng ngừa theo tình trạng thiết bị, điều hành lưới điện bằng dữ liệu thời gian thực đến công nghệ sửa chữa điện đang mang điện (live - line). Những giải pháp công nghệ tiên tiến đã được đội ngũ kỹ sư, công nhân EVNHCMC dày công nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ và vận hành hiệu quả trong điều kiện thực tiễn.

Đằng sau mỗi hệ thống thông minh vẫn luôn là con người. Đó là những kỹ sư, công nhân ngày đêm lặng thầm làm việc giữa tiếng máy nổ, dòng điện và áp lực của một siêu đô thị vận hành không ngừng nghỉ. Hình thành những lớp kế cận tri thức không ngừng học hỏi, sáng tạo và làm chủ công nghệ để giữ vững độ tin cậy của hệ thống điện.

Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ - Ảnh 3.

"Lá chắn sống" (công nhân đang vệ sinh hotline sứ cách điện bằng nước áp lực cao)

Ảnh: DUY ĐOÀN

Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ - Ảnh 4.

Bản lĩnh live - line

Ảnh: DUY ĐOÀN

Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ - Ảnh 5.

"Bộ não" thông minh của hệ thống lưới điện TP.HCM

Ảnh: DUY ĐOÀN

Chính sự kết hợp giữa trí tuệ con người và sự hiện đại của khoa học công nghệ đã tạo nên một thương hiệu EVNHCMC luôn "thắp lửa niềm tin" trong các khách hàng và mọi doanh nghiệp, bảo đảm nhiệm vụ an ninh năng lượng và góp phần cho thành phố mang tên Bác liên tục phát triển bền vững trong hôm nay và cho mai sau.

Ảnh dự thi: Làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới sáng tạo của những người trẻ - Ảnh 6.

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