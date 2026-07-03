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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới

Trịnh Cường (TP.Đồng Nai)
Trịnh Cường (TP.Đồng Nai)
Xin được ghi lại những hình ảnh vào những sáng sớm thường nhật gần đây tại các Trạm xe buýt khắp thành phố hay các nhà ga metro (tuyến số 1) Suối Tiên - Bến Thành và ngược lại, như nhiều người nói là vào buổi sáng sớm vẫn còn lên đèn đưa mọi người vào ngày mới…

Ánh sáng điện không chỉ làm sáng không gian được xem là những nơi công cộng mà ở đó nhiều người tập trung chuẩn bị vào, ra thành phố để kịp giờ học, giờ làm, khám chữa bệnh..., đồng thời góp phần tạo nên cảm xúc riêng của từng người.

Nhưng có lẽ chung nhất ánh sáng mang đầy năng lượng như để thắp sáng hy vọng lẫn mong muốn một ngày tốt đẹp, mọi việc thuận lợi.

Bộ ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới… - Ảnh 2.

Ánh sáng mang đầy năng lượng như để thắp sáng hy vọng lẫn mong muốn một ngày tốt đẹp, mọi việc thuận lợi

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Bộ ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới… - Ảnh 3.

Thang cuốn và thanh lồng vận hành bằng điện phục vụ khách

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Bộ ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới… - Ảnh 4.

Bến xe buýt Bến Thành đi các tuyến buổi sáng sớm

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Dưới ánh sáng ấy cùng những giây phút chờ xe, chờ tàu đến nhiều người phần lớn là các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động có thêm thời gian ngắn ngủi trò chuyện, trao đổi về một ngày mới...

Bộ ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới… - Ảnh 6.

Điện sáng sớm trên đường vào ga

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Bộ ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới… - Ảnh 7.

Tầng 1 ga metro Đại học Quốc gia TP.HCM

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Với tôi, những buổi sớm dưới ánh sáng của các loại đèn điện ấy, thành phố cũng đang chuẩn bị thức giấc để bước vào một ngày mới nhộn nhịp, khẩn trương mà gần đây không ít người cho là luôn vận động với đà tăng trưởng, đồng thời ngày càng hiện đại, thân thiện với môi trường xanh sạch đẹp …

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bộ ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới… - Ảnh 8.

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