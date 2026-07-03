Ảnh dự thi: Ánh điện sớm đưa mọi người vào ngày mới

Ánh sáng điện không chỉ làm sáng không gian được xem là những nơi công cộng mà ở đó nhiều người tập trung chuẩn bị vào, ra thành phố để kịp giờ học, giờ làm, khám chữa bệnh..., đồng thời góp phần tạo nên cảm xúc riêng của từng người.

Nhưng có lẽ chung nhất ánh sáng mang đầy năng lượng như để thắp sáng hy vọng lẫn mong muốn một ngày tốt đẹp, mọi việc thuận lợi.

Ánh sáng mang đầy năng lượng như để thắp sáng hy vọng lẫn mong muốn một ngày tốt đẹp, mọi việc thuận lợi Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Thang cuốn và thanh lồng vận hành bằng điện phục vụ khách Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Bến xe buýt Bến Thành đi các tuyến buổi sáng sớm Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Dưới ánh sáng ấy cùng những giây phút chờ xe, chờ tàu đến nhiều người phần lớn là các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động có thêm thời gian ngắn ngủi trò chuyện, trao đổi về một ngày mới...

Điện sáng sớm trên đường vào ga Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Tầng 1 ga metro Đại học Quốc gia TP.HCM Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

Với tôi, những buổi sớm dưới ánh sáng của các loại đèn điện ấy, thành phố cũng đang chuẩn bị thức giấc để bước vào một ngày mới nhộn nhịp, khẩn trương mà gần đây không ít người cho là luôn vận động với đà tăng trưởng, đồng thời ngày càng hiện đại, thân thiện với môi trường xanh sạch đẹp …