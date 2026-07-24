Ấn tượng, hấp dẫn với góc nhìn đa dạng, giàu cảm xúc chân thật về ngành điện

Sáng 24.7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đồng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, sau hơn 3 tháng phát động (từ ngày 11.3.2026 - 30.6.2026).

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Báo Thanh Niên có: nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tại buổi lễ trao giải Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều khách mời, đại diện các công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC và tác giải đoạt giải Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Về phía Tổng công ty Điện lực TP.HCM có tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC; ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc; ông Lê Tấn Định, thành viên HĐTV; bà Đỗ Thị Xuân Chi, thành viên HĐTV; ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó tổng giám đốc EVNHCMC; ông Trần Khiêm Tuấn, nguyên Phó tổng giám đốc EVNHCMC, Chủ tịch Hội Điện lực TPHCM...

Các thành viên Ban giám khảo: nhà văn Trầm Hương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc; nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Thành, nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, cùng các khách mời và tác giả đoạt giải.

Ngành điện với những lát cắt chân thực, xúc động từ cuộc sống

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã khép lại với 767 tác phẩm dự thi, trong đó 528 bài viết cùng 239 ảnh đơn/album ảnh. Tác giả tham dự cuộc thi trải đều khắp mọi miền đất nước, với sự đa dạng về độ tuổi, trong đó tác giả nhỏ nhất 12 tuổi và lớn nhất 84 tuổi, thể hiện sự giao thoa giữa các thế hệ và khẳng định sự quan tâm của mọi người đối với lĩnh vực điện - nguồn năng lượng quan trọng thiết yếu trong cuộc sống mỗi cá nhân, mỗi gia đình.

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn, đồng Trưởng ban tổ chức phát biểu nhận xét về cuộc thi

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo ENVHCMC luôn đồng hành và chỉ đạo sát sao để cuộc thi đi đến thành công Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Từ 767 tác phẩm, Ban tổ chức đã lựa chọn các tác phẩm chất lượng đăng tải trên hệ sinh thái Thanh Niên gồm: thanhnien Online (thanh nien.vn), Fanpage, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên, đồng thời chọn lựa các tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo để chấm giải. Các video, bài viết và thông tin về cuộc thi đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên các nền tảng của Thanh Niên, giúp cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi sáng tác mà còn trở thành cầu nối đưa hình ảnh người thợ điện và hành trình phát triển của EVNHCMC đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đồng Trưởng ban tổ chức chúc mừng sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8. 2026) - tiền thân của Tổng công ty Điện lực TP.HCM ngày nay.

"Với bề dày truyền thống 50 năm 'thắp sáng niềm tin', các thế hệ Tổng công ty Điện lực TP.HCM từ những ngày đầu còn nhiều gian khó đã đồng lòng 'vượt nắng thắng mưa', vượt qua bao khó khăn, thử thách để chủ động đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, phát triển của TP.HCM với vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Trên tinh thần đó, Báo Thanh Niên rất vui mừng được đồng hành với EVNHCMC tổ chức thành công cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác để cùng góp thêm sự kiện ý nghĩa chào mừng ngày thành lập EVNHCMC", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM đánh giá rất cao về kết quả cuộc thi Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo đồng Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Toàn: "Với 135 bài viết hay được chọn đăng báo in và báo điện tử Thanh Niên, cuộc thi đã lan tỏa nhiều câu chuyện xúc động, những ghi nhận rõ nét của người dân về sự vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ở hạng mục ảnh, các tác phẩm dự thi đều đẹp, độc đáo, hầu hết bám sát chủ đề và nội dung của thể lệ khi xoay quanh vai trò của điện trong đời sống, quá trình phát triển của ngành điện, những thay đổi tích cực khi điện được phủ rộng…".

Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo đi sâu vào phân tích chi tiết hơn. Ông nhận xét: "Đọc tác phẩm Từ chiếc áo blouse trắng nghỉ hưu đến những chiếc áo cam đêm trắng đợi mưa (giải nhất của cuộc thi), tôi cảm nhận được một điều rất đẹp: có những nghề nghiệp chỉ thực sự kết thúc khi trái tim người làm nghề không còn đập nữa. Đọc bài giải nhì: Khách hàng đặc biệt của ngành điện, tôi càng tin rằng giá trị lớn nhất của một doanh nghiệp dịch vụ công không nằm ở điện năng được cung cấp, mà nằm ở cách chúng ta đối xử với con người. Bài đồng giải nhì Phía sau dòng điện không gián đoạn là những hy sinh thầm lặng khiến mỗi chúng ta hiểu rằng, phía sau sự bình yên của hàng triệu gia đình là những đêm không ngủ của biết bao người thợ điện. Đó là những lát cắt chân thực từ cuộc sống về ngành điện rất xúc động".

Tình sâu nghĩa nặng trước những thay đổi phi thường

Là thành viên Ban giám khảo lâu năm của các cuộc thi, nhà thơ - nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc nhận xét: "50 năm ngành điện TP.HCM là một cột mốc ấn tượng. Rất đáng tự hào. Cuộc thi lần này đã phản ánh đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của nhiều người. Có thể nói mỗi bài viết là một tấm lòng, một niềm tin sâu sắc gửi đến EVNHCMC. Càng đọc chúng ta lại thấy tình cảm ấy là tình sâu nghĩa nặng. Vì rằng, nỗ lực của ngành điện trong 50 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện lời dạy của Bác: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên".

"Không hề ngoa ngôn, nếu chúng ta khẳng định thành tựu 50 năm qua của ngành điện cũng là nỗ lực tự hào: 'Đào núi và lấp biển' - để từ đó đất nước ta đã điện khí hóa, đã có những thay đổi phi thường từ nguồn điện", ông Lê Minh Quốc nhấn mạnh.

Các tác giả và Ban giám khảo tham gia giao lưu Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn chia sẻ về công tác chấm giải Ảnh: QUỲNH TRÂN

Một thành phố được nhận diện bằng những công trình biểu tượng. Chúng ta thường thấy ở siêu đô thị phát triển những đường dây vươn cao, những trạm biến áp hiện đại, những trung tâm điều khiển thông minh, những chỉ số chuyển đổi số hay những con số về độ tin cậy cung cấp điện. Nhưng phía sau tất cả những công trình ấy luôn gắn liền với hình ảnh người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác. "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/Gian khổ sẽ dành phần ai". Đó thật sự là những con người luôn chọn gian khó làm nơi cống hiến.

Dưới góc độ chuyên môn, thành viên Ban giám khảo - nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Thành cho rẳng: "80 ảnh được chọn trao giải thưởng và triển lãm nội dung ảnh đúng chủ đề của Ban tổ chức đưa ra. Phần lớn là ảnh công nhân các đơn vị điện thành phố thi công, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các đường dây và trạm; kỹ sư, công nhân điều hành trạm, nhân viên phục vụ khách hàng... phạm vi kể cả hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tất cả các ảnh đều đáp ứng kỹ thuật cao, bắt được khoảnh khắc trong công việc, bố cục ảnh chặt chẽ, màu sắc hài hòa giúp cho chất lượng ảnh hoàn hảo".

Tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp của ngành điện thành phố mang tên Bác "Sau tổng kết và trao giải cuộc thi, thì những câu chuyện hay, bức ảnh đẹp cũng sẽ không khép lại, mà tiếp tục được lan tỏa. Những giá trị đẹp tiếp tục được giữ gìn để mỗi cán bộ ngành điện thêm tự hào về nghề mình đã chọn. Để mỗi khách hàng thêm hiểu, thêm yêu và thêm trân trọng những con người đang ngày đêm gìn giữ cho dòng điện của thành phố mang tên Bác sáng mãi. Ngoài kia cuộc sống vẫn đang từng ngày tiếp diễn. Dù bất cứ ở nơi đâu, công việc mà EVNHCMC đang tạo ra không chỉ là những kilowatt giờ điện. Giá trị lớn nhất của chúng tôi tạo dựng, đó là niềm tin của người dân. Và niềm tin ấy 50 năm qua luôn được thắp sáng và tiếp tục thắp sáng từ chính những con người ngành điện thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu". Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM







