Ảnh dự thi đẹp, bám sát theo chủ đề và nội dung của thể lệ

Số lượng ảnh gửi về dự thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác tăng nhanh vào giai đoạn cuối. Chất lượng ảnh đơn và ảnh bộ khá phong phú, dàn trải khắp các hoạt động nghề nghiệp của ngành điện lực TP.HCM.

Ảnh đẹp, đa số các ảnh dự thi đều bám sát chủ đề và nội dung của thể lệ. Các tác phẩm ảnh dự thi xoay quanh vai trò của điện trong đời sống, quá trình phát triển của ngành điện, những thay đổi tích cực khi điện được phủ rộng…

Rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao Ảnh: Duy Đoàn

Công nhân thực hiện lắp đặt LBS tại trụ 01 tuyến 476 Hài Mỹ Ảnh: Ngô Thị Tú Quyên

Ở thể loại ảnh bộ: Bộ ảnh Điện lực TP.HCM tăng tốc hiện đại hóa lưới điện của tác giả Lê Tỉnh (TP.HCM, giải nhất), gồm 10 ảnh kết nối với nhau thành một câu chuyện vô cùng sống động, với 20 kỹ sư và công nhân Công ty Điện lực Vũng Tàu (thuộc EVNHCMC) cùng các thiết bị, vật tư và xe cẩu, xe nâng chuyên dụng thi công hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu.

Về mặt hình thức, bộ ảnh tạo sức hút thị giác, hấp dẫn người xem ở sắc cam - đồng phục của công nhân ngành điện lực - trên nền trời xanh biếc.

Ban giám khảo cuộc thi ảnh luôn trải qua những giây phút quyết định “căng như dây đàn” Ảnh: Quỳnh Trân

Về mặt nội dung, bộ ảnh phản ánh trung thực những công việc mà các kỹ sư và công nhân ngành điện ngày đêm tận lực mang nguồn năng lượng đến nhà máy, xí nghiệp, từng hộ dân sinh sống ở TP.HCM. Từng khoảnh khắc sinh động của các kỹ sư và công nhân ngành điện được tác giả dụng công chọn nhiều góc máy độc, lạ. Bộ ảnh này xứng đáng đọat giải nhất cuộc thi.

Ở thể loại ảnh đơn, Ban giám khảo rất ấn tượng tác phẩm Vệ sinh đường dây 2 (Hồ Tràm 2026) của tác giả Nhật Quang (TP.HCM) được khai thác khéo léo ở ba đặc tính hấp dẫn nhất của nhiếp ảnh là: bố cục đường chéo, khoảnh khắc cao trào, góc máy ấn tượng.

Tác phẩm Vệ sinh đường dây 2 (Hồ Tràm 2026) của tác giả Nhật Quang (TP.HCM)

Nối dòng điện xanh Ảnh: Đại Dương

Ba yếu tố này tạo nên sức hút thị giác vô cùng sống động cho một bức ảnh đơn. Tuy có một vài lỗi kỹ thuật nhỏ khi tác giả thực hiện có sự trùng lắp với một số ảnh trong ảnh bộ. Nhưng nhìn chung chất lượng ảnh khá tốt, những ảnh đơn, ảnh bộ được trao giải thưởng tại cuộc thi đã phản ánh quá trình phát triển 50 năm của ngành điện thành phố mang tên Bác, qua từng giai đoạn vô cùng sinh động và phong phú.