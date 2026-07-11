Thầm lặng trên những dòng điện sống

Đáp ứng yêu cầu khắt khe đó, ngành điện thành phố đã chuyển từ tư duy "buộc phải cắt" sang "ứng dụng các công nghệ để dòng điện luôn thông suốt" phục vụ nhu cầu phát triển. Công tác sửa chữa điện live - line là một minh chứng tiêu biểu cho điều đó.

Sau 30 năm được phát triển, công nghệ này minh chứng sự thay đổi rõ rệt về tư duy quản lý nguồn điện: Từ tư duy "cắt điện để sửa" sang ứng dụng công nghệ live - line, cho phép bảo trì, thay thế thiết bị ngay trên đường dây đang mang điện.

Ứng dụng công nghệ live - line, cho phép bảo trì, thay thế thiết bị ngay trên đường dây đang mang điện Ảnh: TGCC

Đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao

Giữa những ngày TP.HCM nắng như đổ lửa, ở nhiều tuyến đường, những chiếc xe gầu của ngành điện vẫn đều đặn vươn cao. Trên những đường dây vẫn đang mang điện, các công nhân lặng lẽ thực hiện từng thao tác bảo trì, sửa chữa với sự tập trung tuyệt đối.

Sửa chữa lưới điện đang mang điện (live - line) là một công việc nguy hiểm vì chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Nhưng với những người kỹ sư, công nhân được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp thì đó còn là cả một sự trách nhiệm, tình yêu nghề lớn lao để dòng điện luôn thông suốt.

Chúng tôi đã từng được xem kế hoạch thi công bằng phương pháp này của Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM mới thấy hết cường độ làm việc của lực lượng này. Lịch làm việc của các tổ gần như kín từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Yêu cầu này chính là nhằm đáp ứng cung cấp điện ổn định cho toàn thành phố. Số lượng này càng lớn hơn khi sau hợp nhất, địa bàn thực hiện của các tổ còn rộng hơn rất nhiều.

Hiện ngành điện TP.HCM có 21 tổ live - line. Đây là lực lượng đặc biệt, được đào tạo chuyên sâu, bài bản để thực hiện các công việc trên lưới điện trung thế và từng bước mở rộng sang các cấp điện áp cao hơn.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc phụ trách Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, cho rằng làm việc ở cường độ cao hàng chục mét, xung quanh là các đường dây mang điện nên từng thao tác đều phải chính xác tuyệt đối, nhuần nhuyễn và duy trì sự tập trung ở mức cao nhất.

Khi chiếc xe gầu đã đưa công nhân lên vị trí thi công, họ gần như quên đi thời tiết khắc nghiệt dưới mặt đất. Ánh mắt chỉ hướng vào các thiết bị trước mặt, đôi tay lần lượt tháo từng con ốc, thay từng thiết bị, kéo từng đoạn dây theo đúng quy trình đã được tính toán từ trước.

Chính bởi tính chất đặc thù đó, công tác đào tạo luôn được quan tâm hàng đầu. Nếu như trước đây, ngành điện mời các chuyên gia nước ngoài trực tiếp huấn luyện thì đến nay đơn vị đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia và công nhân lành nghề có khả năng tự đào tạo lực lượng kế cận. Đây không chỉ là bước tiến về nguồn nhân lực mà còn cho thấy ngành điện TP.HCM đã làm chủ một trong những công nghệ thi công hiện đại, đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao.

Chủ động ứng dụng công nghệ để dòng điện thông suốt

Đối với một siêu đô thị như TP.HCM, mỗi phút mất điện đều có thể kéo theo những thiệt hại không nhỏ. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm dòng điện luôn ổn định, liên tục, ngay cả khi lưới điện cần bảo trì, sửa chữa gần như là bắt buộc.

Thực tế, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã sớm tiếp cận công nghệ này từ năm 1996. Khi đó, đơn vị cử 12 cán bộ, công nhân tham gia chương trình đào tạo của các chuyên gia Mỹ và thành lập hai tổ live - line đầu tiên. Đến nay, EVNHCMC đi đầu cả nước về thi công sửa chữa điện không cần phải cúp điện khi thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho nhiều đơn vị điện lực trên cả nước. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp điện trên phạm vi toàn quốc.

Niềm vui được khách hàng hài lòng Ảnh: EVNHCMC

Không dừng lại ở những thành quả hiện có, EVNHCMC tiếp tục nghiên cứu các công nghệ live - line tiên tiến trên thế giới. Đơn vị đang phát triển hệ thống cáp rẽ nhánh trung thế, cho phép thay dây dẫn, thay máy biến áp hoặc thay cột điện trên phạm vi rộng mà vẫn duy trì việc cấp điện. Song song đó là nghiên cứu các phương tiện thi công có kích thước nhỏ gọn, phù hợp với đặc thù nhiều tuyến hẻm nhỏ trong nội đô, cũng như từng bước triển khai công nghệ live - line đối với lưới điện 110 kV. Những nỗ lực đổi mới ấy không chỉ phản ánh khát vọng làm chủ công nghệ của ngành điện thành phố, mà còn cho thấy tư duy chủ động, trách nhiệm trước yêu cầu của thực tiễn.

Thành phố càng phát triển, yêu cầu về điện càng cao. Nếu như những năm đầu, số lượt sửa điện live - line chỉ vài ba ngàn thì đến nay, con số đã tăng lên hàng chục ngàn. Riêng năm 2025, các tổ đã thực hiện gần 19.830 lượt thi công hotline trung thế, tăng hơn 6.600 lượt so với năm trước.

Tiên phong, trách nhiệm của ngành điện không chỉ nằm ở việc giảm thời gian mất điện hay nâng cao các chỉ số kỹ thuật của hệ thống mà quan trọng hơn, dòng điện trên địa bàn thành phố mang tên Bác luôn được thông suốt, đủ đầy.

Từ những người thợ live - line dũng cảm, tận tâm đến tiên phong đổi mới công nghệ của EVNHCMC, tất cả đang cùng tạo nên một hệ thống điện hiện đại, an toàn và tin cậy. Giữa siêu đô thị năng động và phát triển, những người công nhân điện vẫn lặng lẽ đứng phía sau ánh sáng. Họ là những người thầm lặng gìn giữ mạch năng lượng của thành phố, để TP.HCM luôn vận hành liên tục, vươn mình mạnh mẽ trên con đường phát triển.