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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng

Đặng Ngọc Thanh Vân (TP.HCM)
Đặng Ngọc Thanh Vân (TP.HCM)
Trong hành trình phát triển của ngành điện TP.HCM, các trạm điện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm truyền tải và phân phối điện ổn định đến hàng triệu khách hàng.

Mỗi lần vươn lên những tuyến đường dây là một lần người thợ điện đối mặt với yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn.

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng - Ảnh 1.

Trách nhiệm trên từng mét cao

Ảnh: Đặng Ngọc Thanh Vân

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng - Ảnh 2.

Kết nối niềm tin

Ảnh: Đặng Ngọc Thanh Vân

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng - Ảnh 3.

Mệnh lệnh từ phòng vận hành

Ảnh: Đặng Ngọc Thanh Vân

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng - Ảnh 4.

Giữ nhịp nguồn sáng

Ảnh: Đặng Ngọc Thanh Vân

Sự chính xác trong từng thao tác không chỉ bảo đảm vận hành ổn định của lưới điện mà còn góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống của người dân. Đây cũng là minh chứng cho quá trình hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng ngành điện chuyên nghiệp, an toàn theo định hướng phát triển của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).

Đối với người thợ điện, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác, kinh nghiệm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, an toàn. Chính sự chuẩn bị cẩn trọng ấy góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình hiện đại hóa lưới điện.

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng - Ảnh 5.

Vươn cao giữ sáng

Ảnh: Đặng Ngọc Thanh Vân

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng - Ảnh 6.

Tận tâm đến từng mối nối

Ảnh: Đặng Ngọc Thanh Vân

Đằng sau mỗi thiết bị vận hành ổn định là sự tận tâm, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của những người thợ điện ngày đêm âm thầm làm việc để bảo đảm nguồn điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Ảnh dự thi: Vươn cao giữ sáng - Ảnh 7.

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