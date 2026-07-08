Ánh sáng mang hạnh phúc về từng mái nhà

Có những hình ảnh khắc sâu trong tim người, đồng hành suốt cuộc đời. Với tôi, đó là ngọn đèn dầu nhỏ bé đặt trên chiếc giường cũ kỹ trong ngôi nhà quê Quảng Nam (cũ).

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung nắng gió, mưa bão. Tuổi thơ tôi là những đêm mất điện dài dằng dặc. Mỗi khi gió lớn nổi lên, cả nhà tất bật chuẩn bị cây đèn dầu. Ánh sáng vàng ấm áp, lung linh hắt lên trang vở học trò, soi sáng bàn tay tần tảo vá áo của mẹ và gương mặt hiền từ của bà đang kể chuyện cổ tích. Ngọn đèn ấy không chỉ là nguồn sáng - nó là hơi ấm gia đình, là ký ức tuổi thơ trong veo, là bài học về sự kiên cường và yêu thương giữa bóng tối mênh mông.

Ngọn đèn không chỉ là nguồn sáng, còn là hơi ấm gia đình và ký ức tuổi thơ trong veo Ảnh: TGCC

Nhiều năm sau, tôi rời Quảng Nam vào TP.HCM lập nghiệp. Một thế giới khác hoàn toàn mở ra trước mắt là biển ánh sáng rực rỡ không bao giờ tắt. Những con đường sáng lung linh suốt đêm, tòa nhà cao tầng lung linh phản chiếu bên sông Sài Gòn, bệnh viện sáng đèn ngày đêm cứu người, khu công nghiệp rực rỡ sức sống. Ánh điện thắp sáng những lớp học để trẻ em yên tâm đèn sách, soi đường cho dòng người tấp nập trở về sau ca làm khuya, nuôi dưỡng những dây chuyền sản xuất không ngừng nghỉ, và mang hơi ấm về từng mái nhà - nơi gia đình quây quần bên mâm cơm, nơi những ước mơ của người dân thành phố được ấp ủ và vươn xa.

Nơi điện năng nuôi dưỡng mạch sống kinh tế

Tôi xúc động trước sự thay đổi từng ngày: lưới điện thông minh, SCADA/DMS, đo lường từ xa, trạm biến áp không người trực, camera nhiệt và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó, nguồn điện ổn định hơn, dịch vụ nhanh chóng, minh bạch hơn, mang ánh sáng đến mọi ngóc ngách thành phố và cả vùng sâu, vùng xa, đảo xa.

Ngắm thành phố lung linh, chúng tôi nao nao nhớ về ngọn đèn dầu quê nhà Ảnh: TGCC

Tôi đọc thấy những câu chuyện xúc động ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ), ở Côn Đảo đổi đời… Những hộ dân chờ đợi hàng chục năm mới được hòa lưới điện quốc gia. Khi dòng điện về, niềm vui vỡ òa: trẻ em có đèn học, người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cuộc sống đổi thay hẳn. Điện không chỉ là năng lượng, điện là hy vọng, là tương lai.

Và tôi không thể quên những người công nhân điện lực. Dù không chụp được ảnh họ, tôi vẫn thấy rõ trong tim: những bóng dáng nhỏ bé leo cao trên cột điện giữa nắng cháy da, lặng lẽ xử lý sự cố trong đêm mưa bão để mang ánh sáng trở lại cho mọi người. Họ không ồn ào, chỉ tận tụy, trách nhiệm, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Chính họ đã giữ cho hàng triệu mái nhà luôn sáng đèn.

Đêm trên sông Sài Gòn Ảnh: TGCC

Đêm nay, ngắm thành phố lung linh từ xa, tôi nao nao nhớ về ngọn đèn dầu quê nhà. Ngọn đèn ấy đã soi sáng tuổi thơ tôi. Còn biển ánh sáng TP.HCM hôm nay đang soi sáng ước mơ của hàng triệu con người. Từ ánh sáng nhỏ bé đến thành phố không ngủ là hành trình đầy tự hào, được tạo nên bằng mồ hôi, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ người làm điện.

Với tôi - một người con Quảng Nam đang học tập và làm việc tại đây, đó là lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn những người đã giữ cho ánh sáng luôn hiện diện, để tôi được học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ dưới bầu trời thành phố mang tên Bác.



