‘Kỳ tích’ đường dây 500 kV mạch 3

Địa hình hiểm trở nhưng tốc độ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 thần tốc, đáng ghi nhận là một kỷ lục của ngành điện

ảnh: EVN





Mệnh lệnh trái tim của người thợ điện

Một trong những yếu tố đẩy sự thành công của dự án đúng tiến độ theo đánh giá của các lãnh đạo cao cấp sau này là "tài chỉ huy, chỉ đạo". Ngay những ngày thi công tại vùng núi Nghệ An, nắng nóng như đổ lửa, địa hình đi lại khó khăn, đích thân Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và đoàn công tác ra công trường, kiểm tra, đôn đốc, khích lệ tinh thần công nhân, kỹ sư. Ông động viên, dặn dò anh em kỹ sư, công nhân tại hiện trường không ngại khó, không ngại mới, có thể vừa làm vừa học. "Với tinh thần xung kích, các đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tinh thần "ra quân là thắng lợi. Các đội xung kích cần tận dụng thêm thời gian vào buổi chiều tối lắp thêm thiết bị đèn để tăng ca khi cần thiết; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình làm việc; sắp xếp tăng cường nhân lực hỗ trợ qua lại giữa các đội xung kích", ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Cũng trong những ngày "dầu sôi lửa bỏng" đầu tháng 6.2024, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi thư kêu gọi quyết tâm hoàn thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động các đơn vị đang tham gia xây dựng dự án. Nội dung thư khẳng định: Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp, đồng thời nhấn mạnh: "Hiện nay, các dự án đang trong giai đoạn "nước rút", để quyết tâm về đích đúng hẹn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể đoàn viên, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động các đơn vị trong và ngoài ngành điện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm…".

Đáp lời kêu gọi từ lãnh đạo EVN, tổng công ty điện lực 3 miền tiếp tục cử các đội xung kích, dày dạn kinh nghiệm, đi thẳng ra công trường để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Trong hàng ngàn đơn "xin ra trận" của các công nhân điện lực trên cả 3 miền, nhiều người bày tỏ mong muốn được đóng góp chút sức lực nhỏ bé để công trình sớm hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.8.2024. Anh Nguyễn Minh Vương và Phù Ngọc Lợi của Điện lực Đồng Nai nói, "Chúng tôi rất tự hào được tham gia dự án, không chỉ cùng anh em nỗ lực hoàn thành công tác mà trong quá trình làm việc, cho dù thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi hiểm trở, khó khăn nhiều về điều kiện làm việc, sinh hoạt… song tất cả chúng tôi, từ Nam chí Bắc, đã tham gia vào đội xung kích, đều có quyết tâm cao nhất, cùng ý chí cháy bỏng để đưa mạch 3 của đường dây 500 kV về đích đúng hẹn, đảm bảo cung cấp đủ điện cho đất nước.

Đáng nói, các công nhân kỹ sư điện lực từ miền Nam ra quanh năm "leo cột điện" đường trung thế 22 kV, với đường cao thế 500 kV là điều xưa nay chưa từng làm. Thế nhưng, tinh thần của người thợ điện lao vào công trường với giải thích thật giản dị: "Đó là mệnh lệnh trái tim". Không ít thợ điện từ miền Trung đã từng tham gia đường dây 500 kV mạch 1 cách đây trên 30 năm, nay sắp nghỉ hưu nhưng cũng đã xung phong tham gia đường dây mạch 3 để đóng góp, cống hiến những kinh nghiệm của mình cho đồng đội.

Công trình được thi công dưới thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn

ảnh: EVNSPC

Bài học kinh nghiệm cho triển khai các dự án lớn của đất nước

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 không chỉ quan trọng trong cung ứng điện nói chung và truyền tải điện của Việt Nam nói riêng, việc hoàn thiện dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, cấp bách. Rất nhiều chuyên gia ngành điện đã ví von nếu như đường dây 500 kV mạch 1 ngày xưa là cuộc hành quân Nam tiến để đưa điện từ Bắc vào Nam thì lần này, đường dây 500 kV mạch 3 lại là cuộc hành quân Bắc tiến - đưa điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc trong bối cảnh nguồn cung bảo đảm điện cho miền Bắc cao điểm mùa nắng nóng gặp nhiều khó khăn.

Thế nên, đây là dự án quan trọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Rất nhiều người mỗi khi nhắc đến dự án, không thể quên những hiệu lệnh như kim chỉ nam hành động. Rằng làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc liên tục 24/7", "3 ca, 4 kíp"... Kết quả, thay vì phải mất từ 3 - 4 năm mới hoàn thành, chỉ sau 6 tháng thi công thần tốc, ngày 29.8 vừa qua, công trình đường dây 500 kV mạch 3 nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) chính thức được khánh thành với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự án cũng chính thức được xác lập các kỷ lục: Thủ tục đầu tư ngắn nhất, thời gian thi công ngắn nhất…

Cũng cần nhắc lại, trong quá trình thi công, chính tinh thần chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đã lan tỏa tới từng bộ, ngành, chính quyền các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công thực hiện dự án, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Phát biểu tại lễ khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 lịch sử, Thủ tướng Chính phủ xúc động nói: "Những hình ảnh xúc động về hàng nghìn đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang thấm đẫm mồ hôi, tay lấm bùn tham gia kéo dây, vận chuyển nguyên vật liệu, thu dọn nhà cửa, vật kiến trúc dưới hành lang tuyến, phân luồng giao thông. Hình ảnh các bà, các chị tham gia tiếp nước, thực phẩm, trái cây, hậu cần để động viên công nhân lao động trong những ngày hè oi nóng. Khoảnh khắc tươi cười, phấn khởi của công nhân, những người lao động trên công trường, trên cột điện cao chênh vênh hay hình ảnh trèo đèo, lội suối chuyển vật liệu, kéo dây đã tạo nên không khí thi đua, phấn khởi thể hiện niềm vui, hạnh phúc và tự hào của những người được tham gia trên công trường dự án trọng điểm quốc gia quan trọng này".

Từ thực tế thành công triển khai đối với công trình đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm cho triển khai các dự án lớn sau này của đất nước. Đó là bài học về công tác quản lý lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo, chỉ huy với tư tưởng phải thông, quyết tâm, nỗ lực cao, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ ràng. Cùng với đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, nhiều ngành, toàn dân tham gia với tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Tất nhiên, điều hành chứng tỏ bản lĩnh của ngành điện. Trên tinh thần đó, mới đây, Thường trực Chính phủ chỉ đạo lấy kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thành công của dự án đường dây 500 kV mạch 3 để triển khai các dự án, công trình hạ tầng quan trọng quốc gia, các dự án truyền tải điện, nguồn điện.

Với những thành tích đạt được trong thi công đường dây 500 kV mạch 3, Thủ tướng đã đề nghị xem xét đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.