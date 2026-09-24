Kỳ tích hồi phục của cô gái 26 tuổi sau ca phẫu thuật sọ não phức tạp

Sáng 7.9.2026, nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông cần cấp cứu, đội cấp cứu ngoại viện Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã lập tức lên đường tiếp cận hiện trường. Bệnh nhân nữ 26 tuổi được đưa về khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu với thang điểm Glasgow (GCS) chỉ 4 điểm, đồng tử hai bên giãn rộng, kèm chảy máu tai.

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức, BS.CKI Huỳnh Quang Sang cùng ê-kíp nhanh chóng tiếp nhận, đánh giá tình trạng và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực.

BS.CKII Lê Nghiêm Bảo và ThS-BSNT Hoàng Trần Công Tuấn cùng ê-kíp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Chỉ trong vòng 20 phút tại phòng khám cấp cứu, các bác sĩ đã thực hiện chống phù não, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, đặt nội khí quản bảo vệ đường thở và phối hợp cùng ê-kíp chẩn đoán hình ảnh, Ngoại thần kinh, Ngoại tổng quát, Tai Mũi Họng tiến hành hội chẩn khẩn cấp. Kết quả chụp CT xác định bệnh nhân bị máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái gây chèn ép, đẩy lệch đường giữa não nặng, nứt sọ vùng chẩm và xương đá phải.

Chỉ định phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu được đưa ra ngay sau đó. Khoảng 2 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân đã được đưa lên phòng mổ trong "giờ vàng". BS.CKII Lê Nghiêm Bảo và ThS-BSNT. Hoàng Trần Công Tuấn cùng ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở sọ giải áp bán cầu trái, lấy máu tụ và tạo hình mở rộng màng cứng nhằm giải phóng tình trạng chèn ép, hạ áp lực nội sọ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức. Nhờ phác đồ kiểm soát huyết áp, tưới máu não nghiêm ngặt và sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân tiến triển từng ngày: sau 24 giờ có dấu hiệu cử động tứ chi, sau 48 giờ được cai máy thở, chuyển sang thở oxy dòng cao (HFNC). Đến ngày thứ 5, bệnh nhân bắt đầu nhận ra người thân và đến ngày thứ 8 được chuyển sang khoa Ngoại, phối hợp cùng khoa Phục hồi chức năng để tập vật lý trị liệu.

Kỳ tích hồi phục của bệnh nhân sau ca phẫu thuật sọ não, với sự đồng hành của BS.CKII Lê Nghiêm Bảo, ThS-BSNT Hoàng Trần Công Tuấn cùng đội ngũ bác sĩ bệnh viện

Ngày 21.9, sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định. Bệnh nhân đã có thể nhận biết người thân, nói chậm, rõ và tập vận động dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Phía trước vẫn còn một hành trình dài. Sau chấn thương sọ não nặng, bệnh nhân cần tiếp tục phục hồi chức năng trong thời gian dài để từng bước trở lại cuộc sống. Tuy nhiên, những chuyển biến từ hôn mê sâu đến nhận biết người thân, giao tiếp và tập vận động là những tín hiệu tích cực trong quá trình điều trị.

Đằng sau hành trình ấy là sự phối hợp của nhiều bộ phận: cấp cứu ngoại viện, Hồi sức, Ngoại thần kinh, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm - Ngân hàng máu, Dinh dưỡng và Phục hồi chức năng. Mỗi bộ phận tham gia ở một thời điểm khác nhau, cùng tạo thành một quy trình điều trị liên tục từ cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức đến phục hồi.

Đặc biệt, trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo sát sao, huy động các lực lượng chuyên môn phối hợp khẩn trương, bảo đảm các khâu từ cấp cứu, hội chẩn, chẩn đoán hình ảnh đến phẫu thuật được triển khai liên tục trong thời gian sớm nhất.

Gắn với định hướng phát triển mô hình viện - trường, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh tiếp tục kết nối đào tạo, thực hành lâm sàng và phát triển chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng đến trở thành trung tâm điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung.