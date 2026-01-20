Hàng triệu trái tim người hâm mộ đang hướng về trận bán kết vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Trung Quốc diễn ra đêm 20.1 với tâm thế hoàn toàn mới. Bởi lẽ, hành trang mà các "chiến binh sao vàng" mang tới trận đại chiến này không chỉ là sự kỳ vọng khổng lồ mà còn là sự tự tin chưa từng có sau chuỗi 4 chiến thắng ấn tượng. Đỉnh cao chính là màn trình diễn đầy bản lĩnh, đẳng cấp khi loại các đối thủ sừng sỏ như chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ở trận cuối vòng bảng và U.23 UAE tại tứ kết.

Từ hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhìn rộng ra bức tranh lớn hơn, thể thao Việt Nam đầu năm 2026 còn chứng kiến một cuộc chuyển mình lịch sử về cơ sở hạ tầng. Từ giấc mơ tái lập kỳ tích vào chung kết châu lục đến những "siêu sân vận động" đang hình thành, người hâm mộ có quyền mơ về những ngày hội bóng đá lớn hơn, thậm chí là World Cup.

Hành trình vào bán kết U.23 châu Á 2026 của U.23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ phấn khích hơn bao giờ hết Ảnh: AFC - Ted Trần

Nếu như trước đây, người hâm mộ Việt Nam thường nhìn sang các sân vận động (SVĐ) Bukit Jalil (Malaysia, 90.000 chỗ ngồi), Gelora Bung Karno (Indonesia, 80.000 chỗ ngồi) hay Rajamangala (Thái Lan, 70.000 chỗ ngồi) với sự ngưỡng mộ, thì nay cán cân đang dần đảo chiều.

Tại TP.HCM, Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (Tập đoàn Sun Group đầu tư) chính thức động thổ vào ngày 15.1 sau hàng chục năm nằm trên quy hoạch và dự kiến hoàn thành sau 5 năm.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, điểm nhấn của dự án này là SVĐ trung tâm 70.000 chỗ ngồi với công nghệ mái che đóng mở tự động và hệ thống điều hòa không khí toàn sân.

Quy mô của SVĐ này lớn hơn đáng kể so với các sân vận động hiện đại bậc nhất hiện nay như SVĐ quốc gia Singapore (55.000 chỗ) hay Kai Tak Sports Park mới của Hồng Kông (50.000 chỗ).

Điều đặc biệt là công nghệ mái che hiện đại sẽ giúp Rạch Chiếc trở thành một trong những SVĐ có mái che hiện đại tầm cỡ thế giới. đứng ngang hàng với các SVĐ có mái che danh tiếng như Principality Stadium (Wales) và vượt qua Philippine Arena (55.000 chỗ) hay Singapore National Stadium (55.000 chỗ) về sức chứa.

Trước đó, tại Hà Nội, dự án Siêu đô thị thể thao Olympic, có quy mô đầu tư hơn 925.651 tỉ đồng (Tập đoàn VinGroup đầu tư) cũng đã được khởi động cuối năm 2025 và vừa xác lập lộ trình thi công từ tháng 2.2026. Trong đó tâm điểm của dự án là SVĐ Trống Đồng có sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành tháng 8.2028 với mục tiêu phục vụ các sự kiện tầm cỡ thế vận hội. Để dễ hình dung, có thể so với SVĐ có mái che lớn nhất Đông Nam Á hiện nay là Jakarta International của Indonesia (82.000 chỗ) hay “gã khổng lồ” nước Mỹ AT&T Stadium (100.000 chỗ), thậm chí gấp 1,5 lần sân Wembley (Anh) và bỏ xa sân Tổ Chim (Bắc Kinh, Trung Quốc) - biểu tượng của Olympic 2008.

Kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định một trung tâm thể thao chuẩn quốc tế là mảnh ghép không thể thiếu của một "siêu đô thị". Theo ông, người dân luôn kỳ vọng những công trình này sẽ là nơi ươm mầm tài năng trẻ, nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế. "Trên thế giới đã có nhiều sân vận động lớn và hiện đại như ở Dubai, Abu Dhabi hay Oman. Tôi rất vui khi Việt Nam rồi sẽ sở hữu những công trình kiến trúc tầm cỡ tương tự", ông Mười nói.

Quan trọng hơn, các khu liên hợp này không chỉ để đăng cai giải đấu, mà còn tạo môi trường đào tạo chuẩn Olympic cho 90% các môn thể thao. Đặc biệt, những công trình như Rạch Chiếc hay Trống Đồng có khả năng chuyển đổi linh hoạt thành sân khấu cho các đại nhạc hội (concert) quốc tế, kích cầu du lịch và kinh tế đêm…

Trước mắt là trận bán kết với U.23 Trung Quốc, người hâm mộ đang tràn đầy hy vọng vào một chiến thắng với tấm vé vào chung kết cho U.23 Việt Nam. Xa hơn, là câu chuyện của tương lai, ASIAD, Olympic hay World Cup chưa thể đến vào ngày mai. Tuy nhiên, khi con người được đầu tư đúng hướng cộng hưởng cùng chiến lược hạ tầng bài bản thì giấc mơ đưa Việt Nam trở thành nơi đăng cai các sự kiện thể thao, văn hóa tầm cỡ khu vực và thế giới không phải quá xa vời.



