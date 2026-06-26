Ký ức bình dị về Anh hùng La Văn Cầu

Những ngày cuối tháng 6, không khí trong con ngõ 167 Tây Sơn (P.Kim Liên, Hà Nội) trở nên trầm lắng hơn thường lệ. Những người dân sống lâu năm tại đây không giấu được sự tiếc thương khi hay tin Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá La Văn Cầu từ trần ngày 24.6.

Anh hùng La Văn Cầu ẢNH: BẢO ANH

Hơn 10 năm gắn bó với ngôi nhà trong con ngõ nhỏ này, người anh hùng năm xưa đã để lại trong lòng hàng xóm không chỉ là hình ảnh của một người lính huyền thoại, mà còn là một người đàn ông hiền hậu, giản dị, sống chan hòa với mọi người.

Người Anh hùng thích trồng cây, nuôi chim cảnh

Là người hàng xóm thân thiết của gia đình cụ La Văn Cầu, ông Nguyễn Quang Trung (57 tuổi) tỏ ra bất ngờ khi nhận được thông tin cụ đã từ trần. Ngồi trước hiên nhà, hướng ánh mắt về nơi cụ Cầu từng sinh sống, ông Trung lặng lẽ mở điện thoại, xem lại những bức ảnh chụp cùng cụ Cầu từ nhiều năm trước.

Ông Trung cho biết, vợ chồng cụ Cầu sinh sống tại căn nhà trong ngõ 167 phố Tây Sơn được khoảng 10 năm. Cách đây 3 năm, do tuổi cao, sức yếu, cụ Cầu chuyển đến ở cùng các con tại phố Nguyễn Chí Thanh.

Bức ảnh kỷ niệm giữa ông Trung và cụ La Văn Cầu ẢNH: NVCC

"Tôi quen con trai cụ Cầu từ năm 1988. Từ đó đến nay, gia đình hai bên thân thiết. Với tôi, cụ La Văn Cầu không chỉ là một Anh hùng mà còn như người thân trong gia đình", ông Trung vừa nói, vừa chỉ vào bức ảnh chụp chung cùng cụ Cầu.

Trong ký ức ông Trung luôn in đậm hình ảnh người chiến sĩ về hưu có dáng người nhỏ nhắn, thường diện quần đùi, áo cộc vào mùa hè và nở nụ cười mỗi khi gặp mọi người.

"Tôi nhớ nhất hình ảnh cụ Cầu ngày nào cũng ra quét sân, dọn ngõ rồi dắt chó đi dạo. Nếu không biết trước, chẳng ai nghĩ cụ chính là người lính huyền thoại gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950", ông Trung nói.

Ông Trung cho biết thêm, trong những năm tháng cuối đời, cụ Cầu dành nhiều thời gian chăm sóc cây cảnh. Biết cụ yêu cây cối, 4 người con của cụ cũng mua thêm cây để cụ trồng. Nhiều lần, ông Trung cũng sang giúp gia đình cụ làm thêm khuôn viên trồng cây rộng khoảng 10 m2 trên tầng 2.

Ông Trung xem lại bức ảnh kỷ niệm cùng cụ Cầu ẢNH: LONG QUYỀN

"Một tay nhưng cụ làm khỏe lắm. Cụ thích tự tay chăm cây, tưới nước từng chậu. Trước đó, cụ còn nuôi thêm chim cảnh", ông Trung nhớ lại.

Hơn 1 thập kỷ làm hàng xóm, ông Trung luôn ghi nhớ và thực hiện lời dặn của cụ Cầu. Đó là phải sống tử tế, gương mẫu để con cháu noi theo, cố gắng cống hiến cho xã hội.

"Tôi không dám tin là cụ đã từ trần"

Ngày đọc được thông tin cụ La Văn Cầu qua đời trên mạng xã hội, ông Lê Văn Hải (78 tuổi, Hội Cựu chiến binh P.Kim Liên), không tin đó là sự thật. Sau đó, ông vội mở các trang thông tin chính thống để cố gắng tìm kiếm thông tin chính xác nhất, nhưng tất cả đều khiến ông hụt hẫng.

“Tôi không dám tin là cụ Cầu đã từ trần, tôi thương cụ”, ông Hải nghẹn ngào nói.

Ông Hải (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên hội cựu chiến binh chụp ảnh kỷ niệm với cụ La Văn Cầu ẢNH: NVCC

Ông Hải cho biết, trước đây, trong tất cả các buổi sinh hoạt của hội cựu chiến binh ở địa phương, cụ Cầu luôn có mặt đầy đủ. Đặc biệt là những ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ (27.7), hay 30.4, cụ Cầu luôn là những người có mặt sớm nhất. Với cụ Cầu, đó là những ngày vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa.

Đặc biệt là những cuộc họp, cụ Cầu hay có những góp ý thẳng thắn về những điều chưa đúng, chưa hợp lẽ phải. Sau những lần góp ý đó, mọi người càng hiểu và trân quý cụ hơn.

Ông Hải nhớ nhất ngày đến thăm nhà cụ La Văn Cầu khi ông mới chuyển đến Nguyễn Chí Thanh sinh sống.

"Ngày hôm đó chỉ có mình cụ ở nhà, sau khi có khách đến, cụ gọi vợ về và bảo: "Hôm nay có các anh Hội Cựu chiến binh P.Kim Liên đến thăm nhà, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt cho tôi ở trên này, bà cũng chụp ảnh kỷ niệm với các anh ấy nhé". Tôi nhớ mãi tình cảm, buổi chia tay ngày hôm ấy, thật sự ý nghĩa”, ông Hải kể và cho biết, sau buổi chia tay, cụ Cầu dặn các thành viên trong hội cựu chiến binh gắng tổ chức các hoạt động thật tốt và "nhớ đến thăm nhau”.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch UBND P.Kim Liên, khẳng định, anh hùng La Văn Cầu không chỉ là biểu tượng của lòng dũng cảm mà còn là một “cây cao bóng cả”, một biểu tượng của tinh thần yêu nước để các tầng lớp con cháu noi theo.

Theo bà Huệ, cụ Cầu sống rất bình dị. Trong những lần gặp, bà Huệ cảm nhận cụ Cầu nói chuyện rất gần gũi và ấm cúng. Cụ rất lắng nghe các cán bộ địa phương chia sẻ. Các cán bộ phường coi đây là vinh dự, trân trọng công lao của người anh hùng với đất nước.