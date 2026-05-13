Ký ức dưới cơn mưa năm 2010 theo nam đại úy suốt cả thanh xuân

Từ một cơn mưa năm 2010…

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn là cựu sinh viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân khóa 2010 - 2015. Nhắc về cơ duyên đến với chương trình Tiếp sức mùa thi, anh kể ký ức ấy bắt đầu từ chính kỳ thi đại học của bản thân vào năm 2010.

"Hôm ấy là buổi chiều của ngày thi đầu tiên, trời đổ mưa tầm tã. Tôi nhớ như in hình ảnh các anh chị sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường ĐH Cảnh sát nhân dân ở đường Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức cũ) che dù, khoác áo mưa hỗ trợ thí sinh vào điểm thi. Hình ảnh ấy để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc", anh nhớ lại.

Sau khi trúng tuyển vào trường, đến hè năm 2011, khi Đoàn trường thông báo tuyển sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi, anh đăng ký ngay mà không chút đắn đo.

"Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn góp một phần sức nhỏ để hỗ trợ thí sinh, để các bạn an tâm hơn khi bước vào kỳ thi", anh nói. Và từ năm 2011 đến năm 2014, anh gắn bó liên tục với chương trình suốt 4 mùa thi.

Với đại úy Tuấn (bên phải hàng đầu tiên), "đặc sản" của chương trình Tiếp sức mùa thi chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ ẢNH: ĐẠI ÚY TUẤN CUNG CẤP

Khi được hỏi về ký ức đầu tiên mỗi lần nhắc đến tiếp sức mùa thi, đại úy Tuấn nhắc ngay đến "sự tận tâm, nhiệt huyết của sinh viên tình nguyện và nụ cười hạnh phúc của thí sinh, phụ huynh".

Trong rất nhiều mùa thi đã đi qua, có một kỷ niệm năm 2013 khiến anh nhớ mãi. Theo anh, năm ấy, khi đang là sinh viên năm 3, đã tham gia đội hình tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Tam Phú.

"Trong một buổi chiều mưa, tôi gặp bạn thí sinh tên Phúc từ tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) vào TP.HCM dự thi một mình. Sau khi trò chuyện và biết hoàn cảnh của bạn, tôi cùng các bạn sinh viên tình nguyện đã kết nối để đưa bạn đến ở nhờ nhà một cô chú gần điểm thi. Cô chú cho bạn ở miễn phí, mời ăn cơm tối cùng gia đình. Chúng tôi còn dặn bạn trưa và chiều cứ ra ăn cơm cùng đội tiếp sức mùa thi", anh kể.

Giọng người cán bộ Đoàn chậm lại khi nhớ về những mùa hè mà theo anh, "sự tử tế xuất hiện ở khắp nơi". "Có rất nhiều cô chú gần điểm thi sẵn sàng hỗ trợ cơm, nước uống miễn phí cho thí sinh và sinh viên tình nguyện. Có cô chú thấy chúng tôi đứng nắng thì mang bịch chôm chôm, vài trái ổi hay cả thùng nước suối ra cho rồi chỉ cười: "Mấy đứa ăn cho đỡ mệt để còn tiếp sức!". Những món quà giản dị ấy, chính là nguồn động viên rất lớn với sinh viên tình nguyện", đại úy Tuấn nhớ lại.

Đại úy Tuấn (đứng, ngoài cùng bên trái) có 4 năm tham gia tiếp sức mùa thi khi còn là sinh viên ẢNH: ĐẠI ÚY TUẤN CUNG CẤP

Những mùa hè tiếp sức mùa thi giúp người trẻ trưởng thành

Suốt 4 năm đồng hành cùng tiếp sức mùa thi, đại úy Tuấn đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khiến anh xúc động. Đó là những phụ huynh miền Trung, miền Tây chở con lên TP.HCM dự thi với hành trang ít ỏi và đầy hy vọng. Có người ngồi đợi con dưới trời nắng gắt nhiều giờ liền, có người trú tạm dưới mái hiên khi cơn mưa bất chợt kéo đến.

"Khi được hỗ trợ chỉ đường, mời cơm hay đơn giản là một chai nước, cô chú xúc động và liên tục cảm ơn. Những khoảnh khắc ấy giúp tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn của chương trình", anh nói.

Với anh, "đặc sản" của chương trình Tiếp sức mùa thi chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ.

"Đó là những buổi sáng có mặt từ rất sớm ở điểm thi, những bữa cơm ăn vội cùng các thành viên trong đội hình tiếp sức mùa thi, những cơn mưa bất chợt nhưng ai cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Chỉ những ai từng tham gia mới cảm nhận hết niềm vui khi giúp được một bạn tìm đúng phòng thi hay hỗ trợ một phụ huynh yên tâm hơn", anh chia sẻ.

Những năm tháng tiếp sức mùa thi trở thành ký ức không quên của đại úy Tuấn (ngoài cùng bên trái) ẢNH: ĐẠI ÚY TUẤN CUNG CẤP

Không chỉ hỗ trợ thí sinh, theo đại úy Tuấn, chương trình còn trở thành môi trường giúp nhiều sinh viên trưởng thành. "Bản thân tôi học được kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống. Mỗi ngày đều có những việc phát sinh như kết nối chỗ ở, hỗ trợ thí sinh đi trễ, điều tiết giao thông giờ cao điểm… Những trải nghiệm ấy giúp tôi rèn sự bình tĩnh, linh hoạt và trách nhiệm", anh chia sẻ.

Theo anh, điều quý giá nhất mà hoạt động tình nguyện mang lại là giúp người trẻ hiểu giá trị của sự cống hiến. "Mỗi việc tốt, dù lớn hay nhỏ, cũng đang góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn", đại úy Tuấn nói thêm.

Từ một sinh viên tình nguyện ngày nào, giờ đây đại úy Vũ Mạnh Tuấn trở thành Bí thư Đoàn Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II, tiếp tục dẫn dắt nhiều thế hệ đoàn viên tham gia các hoạt động cộng đồng.

Anh nhắn gửi với các thế hệ sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện này: "Điều quan trọng nhất của một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và chân thành. Khi mình thật sự muốn giúp người khác bằng tất cả nhiệt tình thì dù việc nhỏ nhất cũng sẽ mang lại ý nghĩa tích cực".

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn, Bí thư Đoàn Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II ẢNH: THANH NAM

Đánh giá về chương trình, anh cho rằng chương trình Tiếp sức mùa thi không chỉ hỗ trợ thiết thực cho thí sinh mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ. "Thông qua chương trình, hình ảnh đoàn viên, sinh viên, người trẻ trở nên gần gũi, trách nhiệm và nhân văn hơn trong lòng người dân".

Chia sẻ thêm về chương trình có tuổi đời đã 25 năm, đại ý Tuấn nói: "Với riêng tôi, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một chương trình tình nguyện mà còn là một phần thanh xuân rất đẹp. Đó là nơi tôi được sống hết mình với tinh thần cống hiến, được gặp gỡ những con người đầy nhiệt huyết, được học cách sẻ chia và trưởng thành hơn qua từng mùa thi. Những ký ức ấy đến hôm nay vẫn luôn là động lực để tôi tiếp tục đồng hành, lan tỏa tinh thần tình nguyện đến các thế hệ đoàn viên, sinh viên sau này".