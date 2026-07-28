Kỳ vọng đưa trà Việt thành sản phẩm du lịch

Chiều 28.7, tại TP.HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức lễ công bố và ra mắt Liên Chi hội Văn hóa trà Việt Nam, Chi hội Văn hóa Trà TP.HCM và Chi hội Văn hóa Trà Đà Nẵng. Việc hình thành mạng lưới này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để phát huy giá trị văn hóa trà, kết nối các chủ thể trong ngành và từng bước đưa trà Việt trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mang bản sắc riêng của Việt Nam.

Theo ban tổ chức, Việt Nam có lịch sử lâu đời về trồng, chế biến và thưởng trà. Trà không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp mà còn gắn với đời sống văn hóa, nghi lễ, tri thức bản địa và sinh hoạt cộng đồng qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá văn hóa trà vẫn còn phân tán, trong khi nhiều tri thức truyền thống và nghệ thuật thưởng trà đứng trước nguy cơ mai một nếu không được gìn giữ và phát huy phù hợp với đời sống đương đại.

Lãnh đạo VCCA chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và chuyên gia tại Ngày hội Văn hóa Trà Việt Nam ở TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

VCCA cho biết, việc thành lập đồng thời Liên Chi hội Văn hóa Trà Việt Nam cùng hai chi hội tại TP.HCM và Đà Nẵng nhằm xây dựng hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương. Liên Chi hội sẽ đóng vai trò kết nối, điều phối các chương trình chung, trong khi các chi hội địa phương sẽ gắn kết với vùng nguyên liệu, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng thực hành văn hóa trà. Mô hình này cũng được định hướng mở rộng tới các vùng chè tiêu biểu trên cả nước, tạo nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, cho rằng trà Việt không chỉ là một thức uống truyền thống mà còn là kết tinh của thổ nhưỡng, khí hậu, lịch sử và nghệ thuật sống của người Việt. Theo ông, để những giá trị ấy thực sự vươn xa, cần một chiến lược phát triển dài hạn, trong đó văn hóa phải đóng vai trò dẫn dắt.

Vì thế, một trong những định hướng trọng tâm của Liên Chi hội là gắn kết văn hóa trà với du lịch và kinh tế ẩm thực, phát triển chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến ly trà, đưa văn hóa trà trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc sắc. Qua đó, du khách không chỉ thưởng thức trà mà còn có cơ hội khám phá vùng chè, tìm hiểu quy trình sản xuất, nghệ thuật pha trà và những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi chén trà.

Nghệ nhân thực hiện các công đoạn pha trà, giới thiệu nét tinh tế trong văn hóa thưởng trà ẢNH: LÊ NAM

Đồng hành cùng lễ ra mắt là Ngày hội "Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Trà Việt", quy tụ người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối, cơ sở đào tạo và cộng đồng yêu trà. Nhiều hoạt động trải nghiệm, thưởng trà, giới thiệu sản phẩm, giao lưu văn hóa và kết nối thương hiệu được tổ chức, qua đó mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận văn hóa trà theo hướng trải nghiệm thay vì chỉ tiêu dùng sản phẩm.

Theo ban tổ chức, đây cũng là mô hình được kỳ vọng có thể phát triển thành sản phẩm phục vụ khách du lịch trong tương lai, góp phần gia tăng giá trị cho ngành trà, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho du lịch văn hóa và du lịch ẩm thực Việt Nam.

Khách tham quan tìm hiểu, thưởng trà tại ngày hội ẢNH: LÊ NAM

Ban tổ chức cho biết thông điệp xuyên suốt của Liên Chi hội Văn hóa Trà Việt Nam trong giai đoạn tới là "Bảo tồn di sản - Kết nối cộng đồng - Phát triển giá trị - Lan tỏa trà Việt". Bên cạnh việc gìn giữ các giá trị truyền thống, Liên Chi hội sẽ thúc đẩy xây dựng thương hiệu, phát triển các trải nghiệm văn hóa trà và quảng bá trà Việt tới du khách trong nước, quốc tế, góp phần đưa trà trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Việt Nam.