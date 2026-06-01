Kỳ vọng gì ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2?

Bên cạnh tiếp nối những giá trị của mùa trước, chương trình cũng cho thấy sự thay đổi nhằm mang đến trải nghiệm mới cho người xem. Về mặt nhân sự, ngoài 2 cái tên quen thuộc là đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc SlimV, ê kíp lần này còn có sự đồng hành của đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, đạo diễn ánh sáng Phúc Nguyễn, giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang và Hứa Mẫn giữ vai trò giám đốc nghệ thuật mảng Reality.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa và MC Đinh Tiến Dũng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 Ảnh: NSX

Một điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc mở rộng, thu hút thêm những gương mặt dưới 30 tuổi cùng tranh tài thay vì giới hạn như mùa trước. Những cái tên nổi bật có thể kể đến Thái Lê Minh Hiếu, Phùng Minh Cương, Hà An Huy (cùng 24 tuổi)... Theo nhà sản xuất, sự giao thoa này không chỉ tạo ra biến số mới mà còn thể hiện tinh thần "hành trình độc bản" khi người tham gia phải dung hòa giữa cá nhân và tập thể để cùng tạo nên giá trị chung.

Nhìn chung, tinh thần của các nghệ sĩ khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy sự khác biệt. Hoàng Dũng chia sẻ anh muốn khám phá những khía cạnh mới của bản thân sau 11 năm làm nghề: "Tôi đã có một quãng thời gian khá dài dành cho các dự án cá nhân, cho âm nhạc và cho chính bản thân mình. Đến với chương trình, tôi sẽ có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ và thử thách bản thân với những điều mới". Trong khi đó, Osad lần đầu tham gia một chương trình thực tế quy mô lớn và đã tích cực luyện giọng, tập vũ đạo để có thể tự tin tranh tài. Anh cho biết: "Mong muốn lớn nhất là cống hiến những tác phẩm mới mẻ cho khán giả yêu nhạc - những người đã biết đến mình từ lâu nhưng có thể đã vô tình quên mất hình ảnh một Osad đầy năng lượng trước đây".

Ở mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai tạo nên cơn sốt khi các tập phát sóng đạt hàng triệu lượt xem. Chưa kể, những đêm diễn của chương trình đều "cháy vé", thu hút hàng chục ngàn khán giả. Bên cạnh tính chất hiện đại, yếu tố văn hóa truyền thống cũng được ê kíp lồng ghép qua các tiết mục như Trống cơm, Dạ cổ hoài lang, Đào liễu, Mưa trên phố Huế… Thành công này là một tín hiệu vui, song cũng đặt ra thách thức lớn cho nhà sản xuất rằng: "Liệu với mùa 2, chương trình có giữ được "nhiệt" như mùa trước?".

Thay vì tận dụng hiệu ứng để sản xuất ngay mùa 2, ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai chọn dừng lại 1 năm. Hướng đi này không chỉ để tập trung cho những chương trình mới mà với nhiều người, đây còn là cách giảm áp lực về sự so sánh, đồng thời giúp đơn vị sản xuất có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa tiếp theo. Vì vậy, khi thông tin Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại vào tháng 6.2026 trên sóng VTV3, nhiều khán giả kỳ vọng ê kíp cùng các nghệ sĩ sẽ tiếp tục tạo ra những sân khấu ấn tượng, đúng với "thương hiệu" mà họ đã nỗ lực xây dựng.