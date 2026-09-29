Những dòng nước từ các ống xả chảy thẳng ra sông.

Những mảng nước đen ngòm bốc lên mùi hôi nồng nặc. Trong những năm gần đây, rạch Bà Lớn đang oằn mình trước áp lực đô thị hóa. Dòng chảy bị thu hẹp, bùn đất, rác thải xuất hiện dọc hai bờ. Mỗi khi nước ròng, những bất cập của con rạch càng lộ rõ.

Không chỉ ô nhiễm, con rạch nay càng ngày càng cạn dần bởi sạt lở và bồi đắp. Khi nước xuống, dòng rạch bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông đường thủy.

Trước thực trạng này, thông tin về dự án cải tạo rạch Bà Lớn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, với kỳ vọng về một môi trường sống xanh, sạch hơn. Nhưng cùng với đó là không ít băn khoăn về cuộc sống sau khi dự án được triển khai.

Kỳ vọng hồi sinh rạch Bà Lớn: Người dân ngóng chờ dự án cải tạo hơn 9.200 tỉ đồng

Với tổng mức đầu tư 9.228 tỉ đồng, trong đó 6.350 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án rạch Bà Lớn không chỉ hướng đến nạo vét, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa cho khu vực trung tâm TP.HCM và lưu vực khoảng 920 ha, mà còn chỉnh trang không gian đô thị hai bên rạch.

Cùng với đó, tuyến đường dài khoảng 725 m, rộng 14 - 18 m, quy mô 2 làn xe sẽ kết nối đường Phạm Thế Hiển với đường Tạ Quang Bửu, mở thêm hướng giao thông cho khu vực. Trong đó, cầu Bà Lớn 2 sẽ được xây mới vượt quốc lộ 50, dài khoảng 79 m, rộng 40 m, quy mô 6 làn xe, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và tạo sự đồng bộ hạ tầng sau khi được cải tạo.