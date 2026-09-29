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    Kỳ vọng hồi sinh rạch Bà Lớn: Người dân ngóng chờ dự án cải tạo hơn 9.200 tỉ đồng
    VideoĐời sống

    Kỳ vọng hồi sinh rạch Bà Lớn: Người dân ngóng chờ dự án cải tạo hơn 9.200 tỉ đồng

    Ngô Duy-Nguyên Nguyễn
    Bùn đất, rác thải cùng mùi hôi nồng nặc khi nước rút là thực trạng được người dân phản ánh tại rạch Bà Lớn, TP.HCM. Trước dự án nạo vét, cải tạo và chỉnh trang đô thị với tổng vốn hơn 9.200 tỉ đồng, người dân kỳ vọng dòng rạch sớm được hồi sinh, môi trường sống và diện mạo khu vực cũng khang trang, sạch đẹp hơn.

    Những dòng nước từ các ống xả chảy thẳng ra sông.

    Những mảng nước đen ngòm bốc lên mùi hôi nồng nặc. Trong những năm gần đây, rạch Bà Lớn đang oằn mình trước áp lực đô thị hóa. Dòng chảy bị thu hẹp, bùn đất, rác thải xuất hiện dọc hai bờ. Mỗi khi nước ròng, những bất cập của con rạch càng lộ rõ.

    Không chỉ ô nhiễm, con rạch nay càng ngày càng cạn dần bởi sạt lở và bồi đắp. Khi nước xuống, dòng rạch bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông đường thủy.

    Trước thực trạng này, thông tin về dự án cải tạo rạch Bà Lớn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, với kỳ vọng về một môi trường sống xanh, sạch hơn. Nhưng cùng với đó là không ít băn khoăn về cuộc sống sau khi dự án được triển khai.

    Kỳ vọng hồi sinh rạch Bà Lớn: Người dân ngóng chờ dự án cải tạo hơn 9.200 tỉ đồng

    Với tổng mức đầu tư 9.228 tỉ đồng, trong đó 6.350 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án rạch Bà Lớn không chỉ hướng đến nạo vét, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa cho khu vực trung tâm TP.HCM và lưu vực khoảng 920 ha, mà còn chỉnh trang không gian đô thị hai bên rạch.

    Cùng với đó, tuyến đường dài khoảng 725 m, rộng 14 - 18 m, quy mô 2 làn xe sẽ kết nối đường Phạm Thế Hiển với đường Tạ Quang Bửu, mở thêm hướng giao thông cho khu vực. Trong đó, cầu Bà Lớn 2 sẽ được xây mới vượt quốc lộ 50, dài khoảng 79 m, rộng 40 m, quy mô 6 làn xe, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và tạo sự đồng bộ hạ tầng sau khi được cải tạo.

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    Dự án cải tạo Bồi thường Tái định cư 9.200 tỉ đồng Đường Rạch Bà Lớn phường bình đông chỉnh trang đô thị

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