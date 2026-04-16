Chính trị

Kỳ vọng mở ra cơ hội giao lưu giữa những kỹ sư trẻ Việt - Trung

Trần Cường
(từ Bắc Kinh, Trung Quốc)
16/04/2026 07:19 GMT+7

Ngày 15.4, trong khuôn khổ 'Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập' năm 2026, anh Từ Hiểu, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên toàn Trung Quốc; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC).

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm cho hay, ngành xây dựng chính là "xương sống" tạo nên diện mạo một cường quốc hiện đại và CSCEC với vị thế là đơn vị xây dựng hàng đầu thế giới chính là minh chứng cho quá trình hiện đại hóa này.

Cơ hội giao lưu giữa kỹ sư trẻ Việt - Trung với Nguyễn Tường Lâm tại CSCEC - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: TRỌNG NHÂN

Theo anh Lâm, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Do vậy Việt Nam xác định phát triển hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược để đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ này.

Anh Lâm cho hay, Việt Nam đang đẩy mạnh đô thị hóa với tốc độ nhanh, do vậy nhu cầu về đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường bộ cao tốc, các khu đô thị thông minh và hạ tầng số là cực kỳ lớn. Cạnh đó, với cơ cấu dân số vàng, lực lượng thanh niên Việt Nam đang khao khát được tiếp cận với những công nghệ xây dựng tiên tiến nhất, từ công nghệ xanh đến vật liệu mới và quản trị dự án hiện đại. Anh Lâm khẳng định Việt Nam luôn chào đón các tập đoàn có năng lực, có tâm và có tầm như CSCEC tham gia đóng góp vào sự phát triển hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các đối tác Việt Nam.

Bí thư Nguyễn Tường Lâm cho hay, chuyến đi này đoàn đại biểu Việt Nam mong muốn không chỉ dừng lại ở việc tham quan, học tập kinh nghiệm quản trị của một tập đoàn đa quốc gia lớn, mà còn hy vọng mở ra những cơ hội giao lưu giữa kỹ sư trẻ, doanh nhân trẻ hai nước trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.

"Thanh niên là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng đất nước. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ của các bạn và nhiệt huyết, tiềm năng của Việt Nam sẽ tạo nên những giá trị bền vững cho cả hai dân tộc", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Tin liên quan

'Hành trình đỏ' ở Vĩnh Long dự kiến tiếp nhận 2.000 đơn vị máu

'Hành trình đỏ' ở Vĩnh Long dự kiến tiếp nhận 2.000 đơn vị máu

Chương trình 'Hành trình đỏ' và ngày hội hiến máu 'Giọt hồng trên đất Vĩnh Long' năm 2024 dự kiến tiếp nhận 2.000 đơn vị máu để cứu chữa người bệnh.

TP.HCM khởi động Hành trình đỏ 'Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác'

Khởi động chương trình ‘Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt’

