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Kyiv tấn công St Petersburg khi 'hội nghị Davos của Nga' mở màn
Video Thế giới

Kyiv tấn công St Petersburg khi 'hội nghị Davos của Nga' mở màn

La Vi
La Vi
04/06/2026 10:27 GMT+7

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở St Petersburg và một tàu chiến đang được sửa chữa tại một căn cứ hải quân gần đó, chỉ vài giờ trước khi diễn đàn kinh tế quan trọng của Tổng thống Vladimir Putin được khai mạc tại thành phố này.

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở St Petersburg và một tàu chiến tại một căn cứ hải quân gần đó vào ngày 3.6.

Các vụ nổ xảy ra tại thành phố quê hương của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ vài giờ trước khi nơi đây dự kiến đăng cai một diễn đàn kinh tế quan trọng được mệnh danh là "hội nghị Davos của ông Putin".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy xác nhận máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công kho nhiên liệu, đồng thời cũng nhắm vào một cơ sở quân sự nơi đặt các đơn vị thuộc Hạm đội Baltic của Nga.

Ukraine đã công bố một video cho thấy một máy bay không người lái tấn công một tàu chiến Nga tại nơi mà Kyiv nói là ụ tàu khô ở Kronstadt.

Không thể xác minh độc lập mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đối với tàu hoặc kho dầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục tấn công Ukraine một cách có hệ thống để đáp trả các cuộc tấn công như vậy, nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự xảy ra trong tương lai.

Thống đốc St.Petersburg cho biết các "công trình hạ tầng" không xác định đã bị tấn công tại 3 quận của thành phố lớn thứ hai của Nga, nơi có hơn năm triệu dân sinh sống.

Thống đốc vùng lân cận cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 59 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.

Kyiv tấn công St Petersburg khi 'hội nghị Davos của Nga' mở màn - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích bằng UAV của Ukraine tại St Petersburg, Nga hôm 3.6

ẢNH: REUTERS

Với tầm quan trọng của sự kiện tại St.Petersburg đối với Nga, cuộc tấn công của Ukraine có thể làm dấy lên những câu hỏi trong nội bộ Nga về hiệu quả của khả năng phòng không của nước này.

Địa điểm diễn ra diễn đàn kinh tế được bảo vệ rất nghiêm ngặt và không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay không người lái của Ukraine đã tiếp cận được địa điểm này.

Một số khách mời nổi bật nhất năm nay đến từ Ả Rập Xê Út, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng, Thái tử Abdulaziz bin Salman.

Một nhóm người Mỹ, bao gồm cựu ngôi sao Hollywood Steven Seagal và người có ảnh hưởng cực hữu Candace Owens, dự kiến sẽ tham dự.

Điện Kremlin cho biết ông Rodney Mims Cook Jr, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật giám sát phòng khiêu vũ của Nhà Trắng, là quan chức đương nhiệm của Mỹ đầu tiên tham dự kể từ năm 2018.

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Trang The Kyiv Independent ngày 2.6 dẫn lời Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine hiện có khả năng tấn công toàn bộ hệ thống hậu cần quân sự của Moscow tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, sau khi 15 nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay.

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