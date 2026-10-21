Kylie Jenner gây 'sóng gió' trong hậu trường show Victoria's Secret

Sự xuất hiện của Kylie Jenner tại show Victoria's Secret được cho là không hoàn toàn suôn sẻ như những gì khán giả chứng kiến trên sàn diễn. Đằng sau màn ra mắt gây chú ý này là những căng thẳng giữa các người mẫu, sự can thiệp của gia đình Jenner cùng quá trình sắp xếp để nữ doanh nhân có được cơ hội trình diễn đặc biệt.

Vốn nổi tiếng với vai trò ngôi sao truyền hình thực tế, Kylie Jenner được ưu ái diện Fantasy Bra danh giá ngay trong lần đầu trình diễn tại Victoria's Secret, trong khi nhiều người mẫu gắn bó lâu năm với thương hiệu vẫn chưa có cơ hội này Ảnh: Reuters

Kylie Jenner khiến các 'thiên thần' không hài lòng

Theo Daily Mail, quyết định lựa chọn Kylie Jenner trình diễn Fantasy Bra đã được giữ bí mật cho đến phút cuối. Điều này được cho là khiến một số người mẫu giàu kinh nghiệm bất ngờ khi chứng kiến cô xuất hiện trên sàn diễn. Một nguồn tin tiết lộ với tờ báo: "Một số người mẫu kỳ cựu không vui khi Kylie trở thành tâm điểm của sự chú ý". Người này cho rằng một số "thiên thần" tên tuổi có thể cảm thấy bất mãn khi những ngôi sao trẻ được trao cơ hội nổi bật trong chương trình. "Tôi chắc rằng những người mẫu ấy hẳn đã nghĩ: Để xem cô ấy làm tốt được đến đâu", nguồn tin cho biết thêm.

Theo người này, Candice Swanepoel và Elsa Hosk dường như không mấy vui vẻ khi xuất hiện trên sàn diễn. Cả hai đều từng có vinh dự trình diễn Fantasy Bra, trong đó Candice Swanepoel đảm nhận thiết kế vào năm 2013, còn Elsa Hosk được lựa chọn vào năm 2018.

Nguồn tin cũng cho biết các người mẫu khó có khả năng công khai phản đối quyết định của Victoria's Secret bởi họ hiểu sức hút truyền thông mà Kylie Jenner có thể mang lại cho thương hiệu. Trong khi đó, một người trong cuộc khác mô tả em gái Kim Kardashian là người tự tin và không dễ bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích. "Cô ấy không bao giờ chùn bước trước bất cứ điều gì và luôn làm những gì mình muốn", nguồn tin chia sẻ.

Kylie Jenner nhận sự hậu thuẫn từ gia đình để diễn tại show Victoria's Secret?

Theo các nguồn tin, cơ hội trình diễn Fantasy Bra của Kylie Jenner xuất hiện sau khi chị gái cô, Kendall Jenner, không thể tham gia chương trình. Một người trong cuộc cho biết Kendall Jenner đã không hợp tác với Victoria's Secret kể từ năm 2018 và hiện có mối liên hệ với Intimissimi, thương hiệu nội y cạnh tranh với Victoria's Secret.

Sau khi Kendall Jenner không thể góp mặt, bà Kris Jenner đã đề xuất con gái út tham gia show diễn và mong muốn Kylie tỏa sáng như một nàng công chúa. Sau màn trình diễn, Kendall ca ngợi em gái là "người phụ nữ tuyệt đẹp", Kris Jenner tự hào gọi cô là "thiên thần của mẹ", còn Kim Kardashian nhận xét: "Hoàn hảo".

Kylie Jenner được cho là có cơ hội mặc chiếc Fantasy Bra sau khi chị gái cô, Kendall Jenner, không thể tham gia chương trình

ẢNH: AFP

Không chỉ nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình, Kylie Jenner còn có sự ủng hộ của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng thời trang và giải trí. Một nguồn tin tiết lộ rằng: "Cô ấy có những người bạn trên sàn diễn như Gigi và Bella Hadid, những người rất yêu quý cô ấy. Ngoài ra còn có Amelia Gray và Kylie cũng quen biết Tate McRae, ngôi sao nhạc pop biểu diễn tại chương trình. Có rất nhiều cô gái ở đó là những người bạn đã gắn bó với cô ấy từ lâu".

Bên cạnh cơ hội xuất hiện trên sàn diễn nội y đình đám, màn trình diễn tại Victoria's Secret còn mang lại lợi ích quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics của nữ doanh nhân. Theo một người trong cuộc, Kylie Jenner đã sử dụng các sản phẩm của chính thương hiệu mình khi trình diễn, đồng thời quảng bá bộ sưu tập Winter Kissed.