Kyo York nói lý do sống kín tiếng, trải lòng về cuộc sống sau biến cố

Kyo York trải lòng về cuộc sống tuổi ngoài 40 Ảnh: FBNV

12 năm ở Việt Nam và tình yêu dành cho tết

Kyo York là ca sĩ người Mỹ nhưng lại có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Nam ca sĩ được khán giả yêu mến nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ và có thể hát sành sỏi những ca khúc tiếng Việt. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh chăm chỉ ra mắt nhiều dự án chất lượng, lồng ghép tình yêu nước Việt khiến nhiều người thích thú.

Cận kề Tết Nguyên đán, Kyo York càng thêm yêu những nét đẹp văn hóa của đất nước hình chữ S khi chứng kiến nhà nhà, người người tất bật sửa soạn, trang hoàng đón tết. Trong không gian rộn ràng sắc xuân với hoa mai, hoa đào, tà áo dài và những cuộc hội ngộ đầu năm, anh thừa nhận mình luôn có một cảm xúc rất đặc biệt. Với Kyo York, tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là dịp để cảm nhận rõ nhất sự gắn kết của con người Việt Nam, cũng là điều đã níu chân một nghệ sĩ nước ngoài suốt hơn một thập kỷ qua.

Kyo York dành tình yêu cho tà áo dài và tết cổ truyền Việt Nam Ảnh: FBNV

Nhìn lại hành trình đã đi, Kyo York cho biết mỗi năm làm nghề đều mang đến những trải nghiệm rất khác nhau. Sau 12 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, nam ca sĩ sinh năm 1985 không ngừng tích lũy kỹ năng, học cách hòa mình vào dòng chảy hiện đại của âm nhạc Việt, nhưng vẫn giữ cho mình một "chất riêng". Với anh, chất riêng ấy chính là tình yêu dành cho đất nước và con người nơi đây. "Mỗi dịp lễ lớn hay lễ hội của Việt Nam, tôi luôn có mặt. Tôi thấy đó là điều mình đã làm được và tự hào vì đã tạo được một dấu ấn riêng trong lòng khán giả", anh chia sẻ với Thanh Niên.

Nhắc đến 2025, Kyo York cho biết đó là một năm tích cực và nhiều niềm vui với anh. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất là nam ca sĩ được đảm nhận vai trò giám khảo cho chương trình Tình ca xuyên Việt. Hành trình này giúp giọng ca 8X được gặp gỡ các bạn trẻ trong và ngoài nước. Đồng thời, Kyo York gọi 2025 là năm "chữa lành", khoảng thời gian giúp anh hiểu ra nhiều điều, trở nên chững chạc và vững vàng hơn, cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

"Tôi từng gặp biến cố gia đình và cuộc sống khiến bản thân khủng hoảng, suy sụp. Thời gian đó, tôi đã dùng âm nhạc để gửi gắm và chuyển hóa những cảm xúc khó khăn nhất. Ngoài ra, tôi may mắn có những người bạn sẵn sàng chia sẻ vô điều kiện, không áp đặt hay đánh giá mình. Chính sự thấu hiểu và đồng hành ấy đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Hiện tại, với tôi mọi thứ đã ổn", giọng ca Hello Vietnam chia sẻ.

Kyo York tiết lộ nỗi nhớ nhà, cô đơn ở tuổi ngoài 40

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Kyo York vẫn chọn cho mình một lối sống kín tiếng và giản dị. Với nam ca sĩ, đó là cách để cân bằng giữa nguồn năng lượng mãnh liệt trên sân khấu và những khoảng lặng cần thiết cho bản thân. Phía sau sân khấu, nam ca sĩ thích ở một mình, dành thời gian đọc sách, chữa lành tâm hồn để sẵn sàng cho những bước đi dài hơn. "Cuộc sống của tôi khá đơn giản, như bao người bình thường thôi. Tôi không muốn phô bày đời sống riêng để tô vẽ hình ảnh. Tôi sống ở Việt Nam một mình, vì nghệ thuật", anh nói.

Là một người nước ngoài sống xa gia đình, không khí tết Việt luôn gợi trong anh nỗi nhớ nhà da diết. Kyo York thừa nhận, sống một mình không tránh khỏi những khoảnh khắc cô đơn. Nhưng sự cô đơn ấy được lấp đầy bằng ánh đèn sân khấu và những mối quan hệ chân thành. Nam ca sĩ trải lòng: "Tôi cũng nhớ nhà, nhớ mẹ, có những khoảnh khắc tiếc nuối vì không thể ở bên gia đình. Nhưng vì tình yêu nghệ thuật, tôi chấp nhận điều đó. Từ khi gắn bó với mảnh đất này, được đồng nghiệp và đông đảo khán giả đón nhận, yêu thương, tôi cũng cảm thấy được an ủi, xem nơi đây như gia đình thứ hai".

Kyo York thừa nhận cô đơn khi sống xa gia đình, nhưng chấp nhận vì tình yêu nghệ thuật Ảnh: FBNV

Bước sang năm 2026, Kyo York cho biết anh đang cùng ê kíp xây dựng kế hoạch cho các dự án mới. Trong đó, chương trình Người miền Tây vào bếp là dự án mở màn, nơi anh sẽ trực tiếp đi chợ, nấu các món ăn Việt và mời nghệ sĩ thưởng thức, chia sẻ. Song song đó, anh còn chuẩn bị các sản phẩm âm nhạc mới và một dự án liên quan đến nhạc Trịnh Công Sơn.