Lá cách có tác dụng gì? Chuyên gia chỉ ra những lợi ích đáng chú ý

Không chỉ tạo hương vị đặc trưng, lá cách còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Giàu chất chống oxy hóa

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Noriham Abdullah, chuyên gia dinh dưỡng tại Malaysia, các loại rau lá xanh bản địa ở Đông Nam Á, trong đó có lá cách, chứa nhiều polyphenol và flavonoid. Đây là những hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Lá cách chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách Ảnh: Tạ Tri

Nhiều nghiên cứu đăng trên các tạp chí như Journal of Ethnopharmacology và Molecules cũng ghi nhận lá cách có hoạt tính chống oxy hóa khá mạnh nhờ hàm lượng hợp chất phenolic tự nhiên.

Hỗ trợ tiêu hóa

Theo một tổng quan đăng trên Journal of Ethnopharmacology, lá cách từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và cải thiện cảm giác ngon miệng. Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này có thể liên quan đến hàm lượng chất xơ và các hợp chất sinh học có trong lá.

Có tiềm năng kháng viêm

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất lá cách có khả năng ức chế một số chất trung gian gây viêm. Các nhà khoa học cho rằng flavonoid, terpenoid và iridoid glycoside trong lá có thể là những hoạt chất tạo nên tác dụng này.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh phần lớn bằng chứng hiện mới dừng ở nghiên cứu trên tế bào hoặc động vật. Hiện chưa có đủ thử nghiệm lâm sàng để khẳng định lá cách có thể điều trị các bệnh viêm ở người.

Không nên xem là "thần dược"

Rau xanh là thành phần quan trọng trong chế độ ăn lành mạnh, nhưng không có loại rau nào có thể thay thế thuốc điều trị bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng lá cách như một loại rau trong bữa ăn thay vì dùng với mục đích chữa bệnh. Lá cần được rửa sạch, nấu chín hoặc chế biến hợp vệ sinh để hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật hoặc ký sinh trùng.

Người đang mang thai, mắc bệnh mạn tính hoặc sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định dùng các chế phẩm từ lá cách với lượng lớn hoặc trong thời gian dài.

Nhìn chung, lá cách là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn đa dạng, loại lá này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và bổ sung các chất chống oxy hóa cho cơ thể.