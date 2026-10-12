'Lá dừa nước' 1.400 tấn bắc qua sông Sài Gòn chính thức chốt ngày hợp long

Theo thông tin từ nhà đầu tư (Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood), tại nhà máy của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (cảng Đông Xuyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM), kết cấu thép vòm cầu chính của cây cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn đã hoàn tất công đoạn lắp dựng. Các đơn vị chỉ còn chờ container sẵn sàng để lai dắt về trung tâm TP.HCM.

Nguyên khối vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công và sẵn sàng lai dắt về sông Sài Gòn

Với tạo hình kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước - biểu tượng văn hóa quen thuộc của vùng đất Nam bộ, phần vòm thép khổng lồ đang từng bước hiện thực hóa một biểu tượng kiến trúc mới, kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan độc đáo nối liền hai bờ sông.

Trước khi chính thức lên đường về vị trí lắp đặt tại trung tâm TP.HCM, toàn bộ tổ hợp bao gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn đã trải qua một bài kiểm tra kỹ thuật đặc biệt nghiêm ngặt. Hoạt động thử tải này đóng vai trò quyết định nhằm đánh giá chính xác khả năng chịu lực, độ ổn định cùng mức độ an toàn tuyệt đối của toàn bộ hệ thống trước khi bước vào chiến dịch vận chuyển đường thủy và hợp long trên sông.

Hệ thống module nâng cầu và giá đỡ

Để nâng tổng khối lượng lên tới 3.400 tấn, đơn vị thi công đã huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT - một trong những công nghệ vận chuyển siêu trọng hiện đại nhất hiện nay. Hệ thống thủy lực của dàn xe đa trục đã cẩu nâng toàn bộ tổ hợp lên độ cao 40 cm so với mặt sàn. Trong suốt quá trình này, hàng loạt cảm biến chuyên dụng và thiết bị quan trắc tiên tiến được bố trí dày đặc tại các vị trí xung yếu để ghi nhận liên tục các thông số kỹ thuật.

Sau 24 giờ liên tục thử tải và theo dõi chuyển vị, các kết quả thu được đã xác nhận toàn bộ kết cấu cầu cùng hệ khung đỡ đạt trạng thái ổn định hoàn hảo, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Các chỉ số về độ võng và độ cứng của hệ thống cầu hoàn toàn trùng khớp với các tính toán thiết kế ban đầu. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để liên danh nhà thầu tự tin bước vào giai đoạn then chốt tiếp theo của dự án.

Công nhân đo đạc lại các thông số kỹ thuật sau khi nâng tải ẢNH: NT

Thành công của đợt thử tải mở đường cho chiến dịch hạ thủy và lai dắt quy mô lớn. Dự kiến, đoàn lai dắt chuyên dụng sẽ mất khoảng hai ngày hành trình từ cảng Đông Xuyên để đưa toàn bộ khối kết cấu vượt đường thủy về đến vị trí thi công trên sông Sài Gòn. Theo kế hoạch được thống nhất, công tác hợp long cầu đi bộ sẽ chính thức diễn ra vào 21.10 tới.

Thời điểm hợp long được các kỹ sư tính toán chi tiết dựa trên diễn biến thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, dưới sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của dàn lực lượng kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đã đạt khoảng 90% tổng khối lượng thi công. Trong đó, tại gói thầu XL01, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng nền móng và kết cấu hạ tầng tại hai đầu cầu dẫn. Ở gói thầu XL02, các hạng mục cấu thành cốt lõi như kết cấu cầu, hệ thống cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy phục vụ người di chuyển, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước cũng đã cơ bản hoàn thiện.

Phối cảnh cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

Nối liền khu vực công viên bến Bạch Đằng với công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ mang sứ mệnh kết nối giao thông dành riêng cho người đi bộ và phương tiện di chuyển nhẹ, mà còn được kỳ vọng là điểm tựa kiến trúc tôn vinh vẻ đẹp đô thị TP.HCM.

Ngay sau mốc hợp long ngày 21.10, dự án sẽ tức tốc triển khai hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt hệ thống lan can, hoàn thiện chiếu sáng nghệ thuật, không gian cảnh quan cùng các tiện ích phụ trợ, sẵn sàng mở cửa đón người dân và du khách đến thưởng ngoạn một không gian kiến trúc đẳng cấp bên dòng sông Sài Gòn.



