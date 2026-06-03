NutiFood muốn tài trợ luôn màn nhạc nước đỉnh cao trên cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được Nutifood tài trợ như một món quà tri ân người tiêu dùng và người dân TP.HCM. Dự án khởi công vào cuối tháng 3.2025, đang chạy nước rút thi công để hoàn thiện, đưa vào khai thác đúng dịp 2.9 tới.

Phối cảnh cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn ẢNH: NUTIFOOD

Với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, cây cầu kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc - văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm một không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân.

Theo văn bản đề xuất vừa gửi UBND TP.HCM, NutiFood muốn được đầu tư hệ thống chiếu sáng 3D mapping và không gian trải nghiệm trên cầu. Theo đó, ngoài việc ngắm cảnh quan, người dân/du khách còn có cơ hội trải nghiệm đặc biệt với việc tham gia các trò chơi mô phỏng 3D và tương tác trực tiếp với hệ radar cùng âm thanh được thiết kế bởi hệ thống 3D mapping có tương tác.

Cùng với đó, bên dưới dạ cầu (mặt bên phía Bảo tàng) sẽ là màn nước phun áp lực cao dài 140m (giữa mố cầu 2 bên) tạo thành màn chiếu từ dạ cầu xuống dưới mặt nước, giữa khu vực giữa cầu sẽ có các máy chiếu 3D laser phối hợp với nhau tạo thành màn hình 3D với kích thước rộng 80m x cao 10m.

Màn chiếu 3D laser này sẽ phục vụ các nội dung hình ảnh/video về lịch sử, văn hóa, sự tích dân gian... hoặc các nội dung tuyên truyền cộng đồng, thông điệp đô thị, giáo dục môi trường và hoạt động văn hóa nghệ thuật công cộng... hay các sự kiện, lễ hội lớn. Hình ảnh sẽ được kết hợp cùng hệ thống âm thanh 2 bên bờ sông tạo nên các điểm nhấn đặc trưng của cầu đi bộ.

Ngoài ra, NutiFood muốn 2 bên mố cầu sẽ được làm hệ thống nhạc nước để có thể trình diễn vào thời gian cố định của các ngày trong tuần, giúp người dân tham gia các hoạt động về đêm cũng như phát triển kinh tế, cộng đồng.

Phối cảnh cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn sau khi được đầu tư thêm hệ thống chiếu sáng và biểu diễn nhạc nước ẢNH: AI

Sau khi hoàn thành các hạng mục, có thể hình dung: Khi có các sự kiện lớn, khu vực giữa cầu sẽ được "biến hóa" thành sân khấu trung tâm. Sân khấu này được lắp ráp nâng cao hơn lan can cầu, phục vụ biểu diễn nghệ thuật. Cùng với đó, hệ màn hình LED sẽ được lắp dọc theo 2 bên bờ sông, giúp người dân và du khách có thể theo dõi các biểu diễn nghệ thuật trên cầu.

Phía Nutifood đề nghị UBND TP xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung các hạng mục nêu trên, toàn bộ chi phí triển khai sẽ do công ty tài trợ. Do thời gian hoàn thành dự án vào 2.9 đã cận kề nên trong trường hợp chủ trương trên được chấp thuận, Nutifood muốn được tiến hành triển khai song song các hạng mục thiết kế chi tiết và thi công.

Trường hợp hạng mục nào hoàn thành mà chưa được chấp thuận hoàn công, công ty cam kết sẽ chỉnh sửa đúng thiết kế được phê duyệt của cơ quan chức năng.