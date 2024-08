La Liga chuyển nhượng khôn ngoan, sắp bắt kịp Ngoại hạng Anh

Những tân binh sáng giá của giải La Liga (Tây Ban Nha) đáng chú ý có Mbappe từ PSG đến Real Madrid theo diện miễn phí, Julian Alvarez từ

CLB M.U chiêu mộ thành công 2 cầu thủ De Ligt và Mazraoui từ Bayern Munich

CLB M.U

Man.City đến Atletico Madrid (75 triệu euro, cộng phụ phí khác 20 triệu euro), hay tiền đạo Dani Olmo từ RB Leipzig (Đức) trở về Barcelona (55 triệu euro). Ngôi sao trẻ Endrick (Brazil) được Real Madrid mua 60 triệu euro cách đây 2 mùa bóng, nay chính thức đến thi đấu khi tròn 18 tuổi. Trung vệ Robin Le Normand vô địch EURO 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha cũng gia nhập Atletico Madrid từ Real Sociedad…

Trong khi đó, giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa ghi nhận một gương mặt mới thật sáng giá nào gia nhập. Có chăng, đó chỉ là hậu vệ Riccardo Calafiori từ CLB Bologna (Ý) gia nhập Arsenal với mức phí 45 triệu euro. Và 4 cầu thủ không thật sự nổi bật gia nhập M.U gồm Joshua Zirkzee (từ Bologna), Leny Yoro (Lille), Matthijs de Ligt và Noussair Mazraoui (đều từ Bayern Munich). Tổng chi phí mua 4 cầu thủ này của "Quỷ đỏ" lên đến 164,5 triệu euro. Tuy nhiên, Yoro nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương nặng phải phẫu thuật.

Man.City chỉ mua cầu thủ Savinho (24,5 triệu euro), trong khi đã chia tay Alvarez và Sergio Gomez (đến Real Sociedad). Liverpool dưới thời HLV mới Arne Slot đến giờ vẫn chưa mua cầu thủ nào. Còn Tottenham mua tiền đạo Dominic Solanke từ Bournemouth cùng giải Ngoại hạng Anh với mức phí gần 65 triệu euro, trong khi tiền vệ Pedro Neto chuyển từ Wolverhampton đến Chelsea với mức phí 60 triệu euro là các phi vụ đắt giá tính đến nay.

Chi phí của Ngoại hạng Anh vẫn cao hơn

Tổng chi phí mua sắm của giải Ngoại hạng Anh vẫn sẽ vượt xa giải La Liga, do phần lớn các CLB nước Anh đều có khả năng mua sắm nhờ doanh thu và tiền chia bản quyền truyền hình. Đến nay, dự tính Ngoại hạng Anh đã chi tiêu hơn 1,5 tỉ euro, dù vẫn còn kém so với mức 2,8 tỉ euro của mùa trước, theo tờ AS (Tây Ban Nha).

"Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn còn hơn 2 tuần nữa mới kết thúc. Nhiều khả năng giải Ngoại hạng Anh vẫn chi tiêu mua sắm đạt mức kỷ lục, bất chấp các CLB tại đây đang phải dè sẻn và cân đối ngân sách giữa mua và bán để đáp ứng luật công bằng tài chính. Giải La Liga khả năng chi tiêu ở mức từ 500 - 600 triệu euro như mùa trước, do chính sách thắt lưng buộc bụng giai đoạn hiện nay. Ưu tiên của các CLB La Liga là chiêu mộ cầu thủ ngôi sao, nhưng với chi phí hợp lý", tờ AS cho biết.

Theo đó, Real Madrid rất khôn ngoan khi có Mbappe và Endrick. Trong khi Atletico Madrid chi đậm cho Alvarez, nhưng họ vẫn đang tìm cách bán đi các ngôi sao dư thừa như Joao Felix (đến Chelsea), hay trước đó để Alvaro Morata sang AC Milan hoặc trung vệ Caglar Soyuncu sang Fenerbahce. Barcelona mua lại tiền đạo Dani Olmo vì cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của đội bóng, để cùng các tài năng trẻ đã khẳng định tên tuổi như Cubarsi, Gavi, Pedri, Fermin Lopez và Lamine Yamal xây dựng lại thế hệ cầu thủ mới cho CLB.

"Trước mắt chỉ có Real Madrid cân đối lại ngân sách và có doanh thu. Trong khi Barcelona và Atletico Madrid cùng các CLB khác vẫn đang quá trình củng cố lại nội lực. Dự kiến, từ mùa 2025 - 2026 các CLB La Liga mới có thể chi tiêu mạnh trở lại và đạt mốc từ 1 tỉ euro trở lên ở thị trường chuyển nhượng như mùa giải 2018 - 2019. Đây cũng có thể là giai đoạn các CLB Ngoại hạng Anh nếu vẫn không cân đối chi tiêu, có thể bước vào giai đoạn suy thoái và đi xuống, từ đà đi xuống đang manh nha ở mùa giải sắp diễn ra".

Cuối tuần này, giải Ngoại hạng Anh mùa mới 2024 - 2025 chính thức khởi tranh, cùng lúc La Liga, Ligue 1 (Pháp), Serie A (Ý) cũng khai diễn trở lại. Chỉ có giải Bundesliga đến ngày 24.8 mới khởi tranh.