Lạ lùng lập trường 10 năm vẫn ‘ăn nhờ, ở đậu’

Triền miên "ăn nhờ, ở đậu"

Năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập Trường THCS DTNT H.Con Cuông, đặt tại xã Bồng Khê (H.Con Cuông). Đây là ngôi trường dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi này.

Hiện tại, phòng ở của học sinh Trường THCS DTNT H.Con Cuông vừa chật chội, vừa xuống cấp K.H

Theo đó, học sinh của trường được hưởng các chế độ hỗ trợ của Nhà nước và được ở nội trú trong ký túc xá của trường. Ngay sau khi thành lập, do chưa xây dựng được cơ sở vật chất, lãnh đạo trường phải mượn cơ sở cũ của Trường THCS Bồng Khê (xã Bồng Khê) sau khi trường này sáp nhập vào Trường THCS TT.Con Cuông. Những tưởng việc mượn trường chỉ là tạm thời, nhưng sau 10 năm, tình cảnh "ăn nhờ, ở đậu" vẫn tiếp diễn.

Một lãnh đạo nhà trường cho biết, khi mới thành lập, nhà trường phải vận động phụ huynh đóng góp công, vật liệu, đào giếng nước, mượn sân nhà văn hóa thôn để làm nơi ở, học thể dục cho học sinh. Do chưa có ký túc xá, nhà trường phải tận dụng không gian phía sau các dãy nhà của Trường THCS Bồng Khê, các không gian, khoảng trống trong khuôn viên nhà trường để cơi nới thêm mái nhà, thưng tôn xung quanh làm ký túc xá và nhà ăn cho học sinh. Mặc dù hầu hết phụ huynh của học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, nhưng do nguồn đầu tư quá ít, nhà trường vẫn phải vận động phụ huynh hỗ trợ để mua sắm trang thiết bị, các vật dụng phục vụ dạy học, quản lý, nuôi dưỡng học sinh.

Tháng 8.2018, sau trận lũ lớn, ngôi trường đi mượn này bị ngập sâu trong nước, nhiều tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng, không còn đảm bảo an toàn cho học sinh. UBND H.Con Cuông sau đó phải quyết định cho di chuyển trường đến vị trí khác. Do chưa xây được trường nên thầy trò lại tiếp tục đến mượn 2 địa điểm khác là Trường trung cấp nghề DTNT Nghệ An đóng tại TT.Con Cuông với 1 dãy nhà 2 tầng, gồm 12 phòng học để làm chỗ học cho học sinh; ký túc xá mượn của Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Con Cuông, cách nơi học khoảng 1 km.

Sau khi về địa điểm mới là Trường trung cấp nghề DTNT Nghệ An, do quá tải, phải ưu tiên cho học sinh, Ban giám hiệu Trường THCS DTNT H.Con Cuông và kế toán gồm 4 người phải làm việc chung trong 1 căn phòng chưa đến 15 m2. Trong gian phòng chật hẹp dưới chân cầu thang tầng trệt, các khoảng trống đều được tận dụng để làm phòng y tế kiêm thư viện, thiết bị, Đoàn, Đội. Năm học này, nhà trường cho dọn dẹp lại để kê thêm chiếc giường y tế. Khi không có học sinh cần sơ cứu, căn phòng chật chội này lại trở thành phòng chờ của giáo viên.

Bên cạnh đó, khuôn viên dành cho giờ ra chơi hay tiết sinh hoạt ngoài trời, chào cờ cũng rất chật chội. Xe đạp, xe máy của học sinh và giáo viên phải để giữa mưa, nắng vì không có chỗ để.

Cô Phạm Thị Hương Giang, giáo viên dạy môn hóa học Trường THCS DTNT H.Con Cuông, cho hay nhà trường không dám mua đủ hóa chất, đồ thí nghiệm do không có nơi bảo quản an toàn. Tại căn phòng hỗn hợp dưới chân cầu thang, giáo viên chỉ dám để một số hóa chất khô, nhưng phần lớn cũng đã hết. Các hoạt động thực hành, thí nghiệm, giáo viên chủ yếu giới thiệu với học sinh qua clip mô phỏng.

Trong khi đó, dãy nhà dùng để làm ký túc xá tạm được xây dựng từ hàng chục năm trước, nay đã xuống cấp. Nhiều mảng tường không còn bám được với gạch, tự rơi xuống. Năm học này, trường có 385 học sinh, được bố trí ở trong 10 căn phòng, mỗi phòng gần 40 học sinh. Do phòng chật chội, giường nằm chiếm gần hết diện tích nên lối đi trở nên rất hẹp, không còn không gian để chứa đồ cá nhân. Sách, vở phải gác trên các ô thông gió. Nhà ăn của học sinh được tận dụng không gian phía trước mái hiên. Đây cũng là nơi để các em học bài vào buổi tối vì phòng ở thiếu ánh sáng và quá chật chội.

Khởi công xây trường trong 2024

Ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trưởng Trường THCS DTNT H.Con Cuông cho biết, mấy năm gần đây, trường không dám tuyển đủ chỉ tiêu, vì cơ sở vật chất quá tạm bợ, nơi ở cho học sinh không đáp ứng được. Trong khi đó, đại diện Phòng Giáo dục H.Con Cuông cũng cho hay trường phải mượn cả phòng học lẫn ký túc xá nhưng vẫn không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học. Năm nào lãnh đạo trường cũng phải làm văn bản để gia hạn việc mượn cơ sở. Phòng Giáo dục H.Con Cuông đã nhiều lần đề xuất lên huyện đẩy nhanh tiến độ xây trường nhưng đến nay vẫn chưa có trường.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường THCS DTNT H.Con Cuông. Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng với các hạng mục: dãy nhà học, nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu, nhà hiệu bộ… Địa điểm xây dựng tại thôn Trà Bồng (xã Bồng Khê). Dự án này được giao cho Ban Quản lý dự án H.Con Cuông thực hiện, thời gian 3 năm kể từ ngày khởi công. Thế nhưng đến nay, khu vực xây dựng vẫn chỉ là bãi đất trống.

Một cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Con Cuông cho biết, trường được thành lập từ năm 2013, nhưng đến năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An mới phê duyệt dự án xây dựng trường. Khi bố trí được nguồn vốn thì khu vực quy hoạch xây trường giá bồi thường giải phóng mặt bằng đã tăng lên nên không đủ kinh phí để thực hiện dự án. Mặt khác, vị trí này không đủ rộng nên UBND H.Con Cuông sau đó đã đề nghị chọn địa điểm khác.

Đến nay, dự án đã tăng vốn lên 85 tỉ đồng và đã được phê duyệt. H.Con Cuông đã chọn được vị trí khác để xây trường, dự kiến năm 2024, trường sẽ được khởi công và hoàn thành sau 2 năm xây dựng.