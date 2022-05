La Nina kéo dài khiến mưa bão đến sớm, dị thường

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết tác động của biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng lên.

Cập nhật nhận định từ các cơ quan khí tượng quốc tế, chuẩn sai nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2022 được dự báo tiếp tục tăng, từ 0,97 độ C đến 1,21 độ C so với giá trị trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp (1850 - 1900). Năm 2022 có thể là năm thứ tám liên tiếp có nhiệt độ đã vượt quá 1,0 độ C so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, thống kê vừa qua cho thấy, năm 2022 cũng ghi nhận mùa bão đến sớm trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương. Khi trung bình ngày xuất hiện cơn bão đầu tiên năm 2022 trên tây bắc Thái Bình Dương là ngày 14.4. Nhưng vừa qua, ngày 6.4, tây bắc Thái Bình Dương đã ghi nhận xuất hiện cơn bão đầu tiên là bão Malaska và đến ngày 9.4 tiếp tục có bão Megi.

Theo ông Khiêm, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina (pha lạnh) và dự báo còn tiếp tục duy trì đến hết mùa hè năm 2022 với xác suất 65 - 70%. Dự báo của các mô hình toàn cầu, La Nina thậm chí kéo dài đến mùa thu như với xác suất thấp hơn, 50 - 55 %.





“Đây được xem là chu kỳ ảnh hưởng kéo dài của hiện tượng La Nina, khá giống với giai đoạn 2010 - 2012. Trong những năm La Nina thì cần lưu ý đề phòng mưa lớn cực đoan ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có các nước Đông Nam Á và Việt Nam”, ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Khiêm, dự báo mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn ở Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ. Trong đó, Bắc bộ có mưa nhiều, cao hơn lượng mưa trung bình nhiều năm và đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ khoảng tháng 6 - 8. Các tỉnh Trung bộ khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa lớn gây lũ và ngập lụt xảy ra trong các tháng 10 - 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 5 - 11 năm nay có khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông. Trong đó, khoảng 4 - 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong khi mức trung bình nhiều năm có khoảng 12 - 14 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có khoảng 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

“Na Lina kéo dài trong năm 2022 thì cần cảnh giác, nguy cơ sẽ xuất hiện những cơn bão mạnh, nguy hiểm và diễn biến rất phức tạp”, ông Khiêm nói.