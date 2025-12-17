Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

La Nina khả năng kết thúc sớm, miền Trung, miền Nam hứng nhiều đợt mưa trái mùa

Đình Huy
Đình Huy
17/12/2025 11:10 GMT+7

Theo dự báo, trong các tháng đầu năm 2026, miền Trung và miền Nam sẽ đón nhiều đợt mưa trái mùa hơn mọi năm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vừa có bản tin dự báo khí hậu trên phạm vi toàn quốc từ tháng 1 - 6.2026. 

Theo đó, hiện nay, điều kiện khí quyển đại dương (hiện tượng ENSO) đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 12.2025 ở mức âm 0,5 độ C.

La Nina khả năng kết thúc sớm, miền Trung, miền Nam hứng nhiều đợt mưa trái mùa - Ảnh 1.

La Nina khả năng kết thúc sớm, miền Trung, miền Nam hứng nhiều đợt mưa trái mùa

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khoảng 3 tháng tới, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 60 - 65%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước và chỉ còn ở mức từ 35 - 40%.

Từ tháng 1 - 3.2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực miền Bắc tháng 1.2026 phổ biến cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về tổng lượng mưa, trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

5 tỉnh miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao 5 mét

Trong thời kỳ này, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới; không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Từ khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3.2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xuất hiện nhiều tại các tỉnh, thành phố tại miền Bắc (tương đương so với trung bình nhiều năm). Trong khi đó, các đợt mưa rào và giông còn xuất hiện tại khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa trong nửa cuối tháng 12.2025 và tháng 1.2026.

Mưa trái mùa gia tăng

Đáng chú ý, trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, tại khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày, nhiều đợt mưa trái mùa hơn mọi năm.

Ở Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3.2026 ở miền Đông Nam bộ; sau đó có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam bộ (tương đương trung bình nhiều năm). Ở khu vực phía Tây Bắc bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3.2026.

Cơ quan khí tượng cho biết, thời kỳ từ tháng 4 - 6.2026, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất 65 - 75%, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino vào khoảng từ 10 - 25% và xác suất chuyển sang trạng thái La Nina khoảng dưới 15%.

Trong thời gian này, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm; Bắc bộ tháng 6.2025 cao hơn 5 - 15% so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 4 - 6.2026, bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tương đương trung bình nhiều năm, tuy nhiên khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta không cao. Không khí lạnh tiếp tục còn có khả năng hoạt động tuy nhiên có xu hướng suy giảm dần về cường độ và tần suất.

Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4.2026, sau đó mở rộng dần toàn Bắc bộ và Trung bộ từ cuối tháng 4.2026. Nam bộ có nắng nóng diện rộng trong tháng 4.2026 sau đó giảm dần về cường độ.

Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ từ khoảng tháng 5.2026.

Khám phá thêm chủ đề

mưa trái mùa Nam bộ thời tiết ENSO Trung bộ dự báo thời tiết
