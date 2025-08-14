Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón hàng vạn tín hữu về hành hương

Bá Cường
14/08/2025 06:00 GMT+7

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị) rộn ràng chuẩn bị, trang hoàng lộng lẫy đón hàng vạn tín hữu cả nước về dự lễ hành hương tháng 8.

Những ngày này, Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang tại xã Hải Lăng, Quảng Trị (trước thuộc xã Hải Phú, H.Hải Lăng, Quảng Trị cũ) trở nên đông đúc hơn bao giờ hết khi đón dòng người về hành hương, và tham dự thánh lễ vào hai ngày 14 - 15.8. Khuôn viên, đền thờ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 1.

Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang, nơi đặt bàn thờ để cử hành thánh lễ trong hai ngày 14 - 15.8

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hằng năm, vào ngày 15.8 - thời điểm tổ chức Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, La Vang được chọn là nơi tổ chức lễ hành hương đặc biệt trong dịp lễ này bởi theo quan niệm của người Công giáo, nơi đây từng là nơi Đức Mẹ hiện ra vào 227 năm trước.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 2.

Dù chưa diễn ra lễ hành hương nhưng những ngày qua La Vang đã đông đúc khách hành hương

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (trú tại tỉnh Thanh Hóa) cho biết bà cùng giáo xứ thuê một chiếc xe 45 chỗ và xuất phát từ Thanh Hóa vào Quảng Trị để tham dự lễ hành hương.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 3.

Linh đài Đức Mẹ La Vang được trang trí công phu với hoa lan, nón lá

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Cứ 3 năm sẽ có một lễ hành hương lớn, nhưng năm nào tôi cũng đi không kể lễ lớn, lễ nhỏ. Về đây tôi cảm thấy tâm hồn được yên bình, an nhiên. Năm nay, linh đài Đức Mẹ được trang trí rất kỳ công, trang nghiêm, tôi cùng đoàn đã tham quan, tham dự thánh lễ và cầu nguyện tại đây", bà Hạnh nói.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 4.
Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 5.

Công tác chuẩn bị đang trong giai đoạn cuối cùng. Phía trước quảng trường được dựng nhiều lều trại để các giáo dân có thể tránh mưa, nắng và tĩnh tâm tham dự thánh lễ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Để phục vụ hàng vạn khách hành hương, công tác chuẩn bị tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang được triển khai kỹ lưỡng. Khu trung tâm hành hương với Vương cung thánh đường La Vang đang được xây dựng sẽ là nơi tổ chức thánh lễ, phía dưới là khoảng sân lớn để các tín hữu tham dự thánh lễ, xung quanh còn dựng các lều trại để mọi người nghỉ trưa, tránh mưa, nắng.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 6.

Du khách tham quan Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang đang được xây dựng

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài ra, các di tích tháp chuông, linh đài và quảng trường lớn được trang trí lộng lẫy và đầy trang nghiêm.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 7.

Một cụ bà lặng lẽ ngồi hướng mắt về linh đài Đức Mẹ đọc kinh thánh và cầu nguyện

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không chỉ mang ý nghĩa tôn kính Đức Mẹ, đây còn là dịp để cộng đồng giáo dân gặp gỡ, sẻ chia đức tin, cầu nguyện cho bình an và sức khỏe.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 8.
Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 9.

Người dân tập trung trước linh đài Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện, chụp ảnh kỷ niệm

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo lịch trình, vào 16 giờ chiều nay 14.8, các giám mục, linh mục, tu sĩ sẽ tiến hành nghi thức khai mạc tại linh đài Đức Mẹ La Vang, đến 18 giờ cùng ngày sẽ cử hành thánh lễ cho các giáo dân tham dự. Kiệu tôn vinh Đức Mẹ La Vang được tổ chức vào 4 giờ 30 phút sáng 15.8 và sau đó là thánh lễ Đại triều kính Đức Mẹ hồn xác lên trời và bế mạc.

Tháng 8: La Vang trang nghiêm, lộng lẫy đón tín hữu cả nước về hành hương - Ảnh 10.

Khoảng sân rộng trước Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang sẽ là nơi giáo dân tham dự thánh lễ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ hành hương La Vang là dịp quy tụ đông đảo giáo dân không chỉ ở các địa phương trong Tổng giáo phận Huế mà còn ở khắp nơi trên cả nước. Ngoài các giáo dân và tín hữu, đây cũng là dịp nhiều vị giám mục, linh mục trên cả nước về đây cử hành thánh lễ.


Xem thêm bình luận