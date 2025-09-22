Labo phôi học thụ tinh ống nghiệm của Việt Nam được vinh danh Kỷ lục châu Á

Thành tựu này được công nhận bởi Tổ chức Kỷ lục châu Á, trước sự chứng kiến của của Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, cộng đồng Kỷ lục gia - đơn vị sở hữu Kỷ lục trên toàn quốc.

Đại diện BVĐK Tâm Anh TP.HCM, PGS.TS.BS Trần Quang Bính (thứ 2 từ phải qua) - Giám đốc Chuyên môn và ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc IVF Tâm Anh (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng chứng nhận đạt kỷ lục châu Á ẢNH: THANH LUÂN

Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, nhấn mạnh, quá trình xác lập kỷ lục được thực hiện một cách minh bạch, dựa trên dữ liệu độc lập, chi tiết về hệ thống phòng labo phôi học của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Các bước kiểm định chéo bao gồm thiết kế labo, quy trình vận hành, tỷ lệ thành công IVF, chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ, đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính khách quan và chính xác tuyệt đối.

Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR) đã tiến hành đối chiếu với các hệ thống kỷ lục khác, đồng thời Hội đồng cố vấn y khoa gồm các chuyên gia hàng đầu từ nhiều quốc gia như Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, và thậm chí cả Mỹ, đã cùng xem xét kỹ lưỡng mọi bằng chứng để đưa ra quyết định cuối cùng.

"BVĐK Tâm Anh TP.HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội, xứng đáng được trao kỷ lục châu Á", TS. Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), chia sẻ.

Thiết kế labo trong labo (lab-in-a-lab) với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6 của IVF Tâm Anh TP.HCM là thiết kế đặc biệt, tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, từ đó tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất. IVF Tâm Anh TP.HCM, Việt Nam là đơn vị đầu tiên tiên phong trong thiết kế độc nhất này.

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM, người đã thai nghén, thiết kế, xây dựng và vận hành Hệ thống "lab-in-a-lab" này chia sẻ, phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 của IVF Tâm Anh mang lại những lợi ích đáng kể trong thực hành hỗ trợ sinh sản. Trước hết, việc duy trì môi trường tiêu chuẩn "phòng sạch" (cleanroom) theo tiêu chuẩn y khoa với mật độ hạt bụi và vi sinh vật cực thấp giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm, virus cũng như hạn chế sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ bay hơi có khả năng gây độc tế bào. Nhờ đó, chất lượng vi môi trường xung quanh phôi được đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh, tỷ lệ phát triển phôi nang, khả năng làm tổ và các chỉ số lâm sàng như tỷ lệ có thai lâm sàng và tỷ lệ trẻ sinh sống.

Theo thống kê từ năm 2021 - 2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP.HCM trung bình lên tới 80.1%, trong đó ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi, tỷ lệ này lên tới 86,9%. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả thành công cộng dồn trung bình lên tới 71.9%. Đây là con số rất đáng khích lệ, tạo động lực mạnh mẽ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có tiên lượng khó (vợ lớn tuổi, có nhiều bệnh lý, vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần, nữ giới suy buồng trứng, nam giới không có tinh trùng…), đã thành công có con khỏe mạnh dù chỉ với phôi duy nhất.

Với Hệ thống “lab trong lab” siêu sạch, đội ngũ bác sĩ - chuyên viên phôi học tại IVF Tâm Anh triển khai nhiều công nghệ và kỹ thuật chuyên sâu, nâng tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình lên tới hơn 80%, giúp hàng nghìn vợ chồng hiếm muộn sinh con khỏe mạnh. Ảnh: Thanh Luận

Tại "Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh", diễn ra đầu tháng 6.2025 tại Hệ thống IVF Tâm Anh, Bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho hàng trăm em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF, đánh giá toàn diện thể chất, phát triển vận động, dinh dưỡng, xét nghiệm máu, siêu âm bụng,... nội soi tai mũi họng, siêu âm tim… Kết quả khẳng định 100% bé đều ghi nhận phát triển đúng chuẩn và thậm chí cao hơn chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khoẻ, tỷ lệ bệnh vặt ít hơn.

Mỗi năm, những kỹ thuật và công nghệ hiện đại tại IVF Tâm Anh giúp hàng ngàn vợ chồng vô sinh điều trị thành công, sinh con khỏe mạnh

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM, vô sinh hiếm muộn là gánh nặng lớn cả về kinh tế, sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Hiện nay, lĩnh vực điều trị hỗ trợ sinh sản vẫn chưa được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế. Các chiến lược, phác đồ và công nghệ điều trị hiện đại tại IVF Tâm Anh sẽ được tính toán hiệu quả nhất, giảm thiểu chi phí và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh.

