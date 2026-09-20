Lạc vào bình minh - Thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Một con bướm đêm đi lạc tới bình minh

Một con bướm đêm vừa uống hết ánh trăng

Rập rờn xà xuống

Hàng trăm chiếc chuông tí hon

treo trên nhành bông trang diễm lệ

muôn ngàn mật biếc li ti

Kẻ đi lạc đang bối rối trước bông hoa cháy đỏ

bên dưới màu xanh

từng đôi mắt nhỏ

đang nhìn kẻ lạc đường

lấp lánh





Vườn sáng nay nguyệt quế

hoa rụng trắng sân

như lông áo Hằng Nga đánh rơi bên thềm cỏ

từng cánh mong manh





Một con bướm đen lạc tới bình minh

mang đôi cánh óng nhung còn đẫm ánh trăng mềm

cứ rập rờn chấp chới.