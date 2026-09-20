Lạc vào bình minh - Thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư

Một con bướm đêm đi lạc tới bình minh
Một con bướm đêm vừa uống hết ánh trăng
Rập rờn xà xuống
Hàng trăm chiếc chuông tí hon
treo trên nhành bông trang diễm lệ
muôn ngàn mật biếc li ti
Kẻ đi lạc đang bối rối trước bông hoa cháy đỏ
bên dưới màu xanh
từng đôi mắt nhỏ
đang nhìn kẻ lạc đường
lấp lánh
Vườn sáng nay nguyệt quế
hoa rụng trắng sân
như lông áo Hằng Nga đánh rơi bên thềm cỏ
từng cánh mong manh
Một con bướm đen lạc tới bình minh
mang đôi cánh óng nhung còn đẫm ánh trăng mềm
cứ rập rờn chấp chới.
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