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    Văn hóa

    Lạc vào bình minh - Thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư

    Nguyễn Hoàng Anh Thư
    Nguyễn Hoàng Anh Thư
    Lạc vào bình minh - Thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư- Ảnh 1.

    MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

    Một con bướm đêm đi lạc tới bình minh

    Một con bướm đêm vừa uống hết ánh trăng

    Rập rờn xà xuống

    Hàng trăm chiếc chuông tí hon

    treo trên nhành bông trang diễm lệ

    muôn ngàn mật biếc li ti

    Kẻ đi lạc đang bối rối trước bông hoa cháy đỏ

    bên dưới màu xanh

    từng đôi mắt nhỏ

    đang nhìn kẻ lạc đường

    lấp lánh


    Vườn sáng nay nguyệt quế

    hoa rụng trắng sân

    như lông áo Hằng Nga đánh rơi bên thềm cỏ

    từng cánh mong manh


    Một con bướm đen lạc tới bình minh

    mang đôi cánh óng nhung còn đẫm ánh trăng mềm

    cứ rập rờn chấp chới.

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