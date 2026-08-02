Như những mùa thu trước - Thơ của Nguyễn Hoàng Anh Thư

Minh họa: Văn Nguyễn

Khi con cá biết bay và núi mọc thêm đồi

là khi con biết

cây cũng đã qua nhiều mùa thay lá

trong vỏ hạt nhỏ nhoi

mùa xuân đã nằm ngủ

con đứng bên ô cửa

sẽ thấy cả thành phố

đang lặng lẽ đổi màu như một tấm bản đồ

con sẽ thấy một dòng sông biết thở

lũ cá vẽ vòng tròn trong suốt

bay vào bầu trời





mỗi viên sỏi dưới chân

là một chiến binh thành Troy nằm lại

con thấy bầu trời mở ra như tấm áo choàng của thần Zeus

gió đang hát sử thi

và khi con ngẩng đầu

những vì sao kia

là đội quân Argonauts băng qua đêm tối

tìm lại tấm da cừu vàng của tuổi trẻ

lạc trong giấc mơ





Như những mùa thu trước

Apollo lại cầm đàn lia

gảy từng dây sáng bạc

cho con nghe

tiếng chim sẻ dưới ánh mặt trời chíu chít

mùi bánh nướng thơm

rạt rào cỏ non trong sương sớm

con sẽ thấy

thế giới này không dựng bằng đất đá

mà bằng giai điệu của cây

giai điệu của mây

giai điệu của màu xanh trong vắt

giai điệu niềm tin

cho ngày mai con

lớn lên