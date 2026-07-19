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Văn hóa

Nghĩ về những cơn bão mùa thu - Thơ của Hạ Minh

Hạ Minh
Hạ Minh
Nghĩ về những cơn bão mùa thu - Thơ của Hạ Minh - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Những cơn bão chưa bao giờ là điều chúng ta mong đợi

Nhưng vẫn sinh ra từ biển khơi kia

Để loài người biết về những điều bất khả


Những cơn cuồng phong thường đến vào mùa thu dịu dàng

Khi chiếc lá mỏng đi, sẵn sàng thả mình vào gió

Mặt trời hiền như một vệt nhòe trong mây


Những cơn bão mùa thu

Có cần bứt tung thêm nữa

Có cần phá hỏng đến mệt nhoài


Có những điều chỉ tịnh tâm mới hiểu

Bão đâu phải là tất cả mùa thu

Khi nắm mở bàn tay, thắp lên ngọn nến

Tiếc gì vụn sao tắt giữa sương mù...

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