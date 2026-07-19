Nghĩ về những cơn bão mùa thu - Thơ của Hạ Minh

Minh họa: Tuấn Anh

Những cơn bão chưa bao giờ là điều chúng ta mong đợi

Nhưng vẫn sinh ra từ biển khơi kia

Để loài người biết về những điều bất khả





Những cơn cuồng phong thường đến vào mùa thu dịu dàng

Khi chiếc lá mỏng đi, sẵn sàng thả mình vào gió

Mặt trời hiền như một vệt nhòe trong mây





Những cơn bão mùa thu

Có cần bứt tung thêm nữa

Có cần phá hỏng đến mệt nhoài





Có những điều chỉ tịnh tâm mới hiểu

Bão đâu phải là tất cả mùa thu

Khi nắm mở bàn tay, thắp lên ngọn nến

Tiếc gì vụn sao tắt giữa sương mù...