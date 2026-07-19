Nghĩ về những cơn bão mùa thu - Thơ của Hạ Minh

Những cơn bão chưa bao giờ là điều chúng ta mong đợi
Nhưng vẫn sinh ra từ biển khơi kia
Để loài người biết về những điều bất khả
Những cơn cuồng phong thường đến vào mùa thu dịu dàng
Khi chiếc lá mỏng đi, sẵn sàng thả mình vào gió
Mặt trời hiền như một vệt nhòe trong mây
Những cơn bão mùa thu
Có cần bứt tung thêm nữa
Có cần phá hỏng đến mệt nhoài
Có những điều chỉ tịnh tâm mới hiểu
Bão đâu phải là tất cả mùa thu
Khi nắm mở bàn tay, thắp lên ngọn nến
Tiếc gì vụn sao tắt giữa sương mù...
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