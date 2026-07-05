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Văn hóa

Lên cao ba ngàn mét - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

N.V.C
N.V.C
Lên cao ba ngàn mét - Thơ của Nguyễn Việt Chiến- Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Leo hàng trăm bậc đá
Lên đỉnh Fansipan
Anh đội mưa, đạp gió
Vượt lên bao bất bằng

Trên cao ba ngàn mét
Nước lạnh sắp đóng băng
Gió lạnh ù ù thổi
Mưa lạnh quất căm căm

Lên cao ba ngàn mét
Tưởng hóa thành mây trời
Ta bị mưa kéo xuống
Ở lại làm con người

Chẳng để làm gì cả
Chẳng minh chứng điều gì
Chỉ lạy trời một lạy
Rồi xuống núi lắng nghe

Thấy đất vẫn từ bi
Thấy trời còn rộng lượng
Chân bảo đi là đi
Chẳng cần tinh với tướng

Thấy trên cao cổ thụ
Vượt mưa gió ngàn đời
Trên đại ngàn gian khổ
Đứng canh đất canh trời

Dù người đang đau ốm
Ta tự nhủ với ta
Với một niềm tin lớn
Bạo bệnh cố vượt qua

Trên cao ba ngàn mét
Gặp ngọn lửa quốc kỳ
Vẫn âm thầm cháy sáng
Trong ánh mắt người đi. 

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