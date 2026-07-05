Lên cao ba ngàn mét - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Leo hàng trăm bậc đá
Lên đỉnh Fansipan
Anh đội mưa, đạp gió
Vượt lên bao bất bằng
Trên cao ba ngàn mét
Nước lạnh sắp đóng băng
Gió lạnh ù ù thổi
Mưa lạnh quất căm căm
Lên cao ba ngàn mét
Tưởng hóa thành mây trời
Ta bị mưa kéo xuống
Ở lại làm con người
Chẳng để làm gì cả
Chẳng minh chứng điều gì
Chỉ lạy trời một lạy
Rồi xuống núi lắng nghe
Thấy đất vẫn từ bi
Thấy trời còn rộng lượng
Chân bảo đi là đi
Chẳng cần tinh với tướng
Thấy trên cao cổ thụ
Vượt mưa gió ngàn đời
Trên đại ngàn gian khổ
Đứng canh đất canh trời
Dù người đang đau ốm
Ta tự nhủ với ta
Với một niềm tin lớn
Bạo bệnh cố vượt qua
Trên cao ba ngàn mét
Gặp ngọn lửa quốc kỳ
Vẫn âm thầm cháy sáng
Trong ánh mắt người đi.
Bình luận (0)