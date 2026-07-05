Lên cao ba ngàn mét - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Minh họa: Tuấn Anh

Leo hàng trăm bậc đá

Lên đỉnh Fansipan

Anh đội mưa, đạp gió

Vượt lên bao bất bằng

Trên cao ba ngàn mét

Nước lạnh sắp đóng băng

Gió lạnh ù ù thổi

Mưa lạnh quất căm căm

Lên cao ba ngàn mét

Tưởng hóa thành mây trời

Ta bị mưa kéo xuống

Ở lại làm con người

Chẳng để làm gì cả

Chẳng minh chứng điều gì

Chỉ lạy trời một lạy

Rồi xuống núi lắng nghe

Thấy đất vẫn từ bi

Thấy trời còn rộng lượng

Chân bảo đi là đi

Chẳng cần tinh với tướng

Thấy trên cao cổ thụ

Vượt mưa gió ngàn đời

Trên đại ngàn gian khổ

Đứng canh đất canh trời

Dù người đang đau ốm

Ta tự nhủ với ta

Với một niềm tin lớn

Bạo bệnh cố vượt qua

Trên cao ba ngàn mét

Gặp ngọn lửa quốc kỳ

Vẫn âm thầm cháy sáng

Trong ánh mắt người đi.