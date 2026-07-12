Khúc muộn - Thơ của Trần Cao Duyên

Có một lần mắt cay nỗi nhớ
Ký ức gởi cho tôi đụn khói lam chiều
Lối sương giăng qua hàng cây tâm tưởng
Ngõ nhà em hoa khế rụng buồn hiu
Nắng hạ nồng nàn chẳng cần định nghĩa
Cành phượng đầu mùa choãi ra bờ sông
Hoa thắp lửa gọi về nơi xa lắc
Em bến xưa còn nhớ phía muôn trùng?
Khi nào tình cờ hát lại câu thơ cũ
Hôm ấy gió bay vạt áo lắm lời
Hồn nhiên vậy, có chi mà ý tứ
Như đúng mùa lá nhớ khẽ khàng rơi
Không đủ lửa giữ niềm yêu ở lại
Đừng nhìn theo khi bóng xế qua thềm
Lòng nhủ vậy nhưng tim thì luôn sóng
Ru vỗ khúc muộn màng
Chao chát những niềm riêng.
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